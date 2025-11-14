自由電子報
自由開講》去仇恨之前 請北京先收起飛彈

2025/11/14 10:00

◎ 不孝

國民黨準主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，指民進黨「堆疊仇恨」、阻斷兩岸交流，並宣稱要帶領台灣回到「和平與理性」。然而，當中國軍機繞台成為常態、外交打壓與資訊滲透不斷時，將台灣的警覺與防衛意識斥為「仇恨操作」，未免顛倒因果。

鄭麗文接受《德國之聲》專訪，將台灣的警覺與防衛意識斥為「仇恨操作」，未免顛倒因果。（資料照）鄭麗文接受《德國之聲》專訪，將台灣的警覺與防衛意識斥為「仇恨操作」，未免顛倒因果。（資料照）

鄭麗文強調「沒有永遠的現狀」，暗示兩岸終將展開統一談判。但台灣人堅持現狀，正因北京拒絕放棄武力。當「和平」成為導彈陰影下的口號，任何「和解」的呼籲都難脫政治包裝。真正的和平，不是乞求而來，而是建立在主權自信與防衛決心之上。

她又指民進黨的「去中國化」造成敵意升高，卻忽略了這一歷程的民主脈絡。台灣的身份認同並非政黨操弄，而是社會在威權崩解後重新尋回自我位置的自然演進。「去中國化」不是排斥文化，而是卸下黨國意識的枷鎖，讓文化歸於多元與自主。

鄭麗文自稱代表「主流民意」，但台灣的主流從未背離和平，只是不願接受強權定義的「和平」。

鄭麗文若要推動「去仇恨」，應該是要求北京收回飛彈。圖為中國鷹擊-19（YJ-19）極音速反艦飛彈。（美聯社檔案照）鄭麗文若要推動「去仇恨」，應該是要求北京收回飛彈。圖為中國鷹擊-19（YJ-19）極音速反艦飛彈。（美聯社檔案照）

真正的理性，不是對威脅視而不見，而是有能力清醒辨識威脅。

台灣追求的從來不是仇恨，而是自由、安全與尊嚴。如果鄭麗文真要推動「去仇恨」，那第一步應該是要求北京收回飛彈。唯有沒有武嚇的天空，兩岸的和平對話才有真正的起點。

（作者為退休）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

