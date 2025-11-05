自由電子報
自由開講》假日輕急症中心上路 宜有完善配套

2025/11/05 17:00

◎ 范綱智

假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）構想出發點良好，期能紓解假日期間醫院急診壅塞問題，並提升基層醫療的可近性。然而，在實際推動層面，仍有諸多細節需審慎評估與完善規劃。

「假日輕急症中心」11月起率先在全國13處據點提供服務，提供民眾假日就醫的新選擇。（資料照） 「假日輕急症中心」11月起率先在全國13處據點提供服務，提供民眾假日就醫的新選擇。（資料照）

筆者訪談多位基層護理師及藥師後發現，多數人對政策初衷表示理解與支持，但普遍憂慮實際運作恐面臨挑戰。部分護理人員指出，若未明確界定服務層級與專業分工，恐將進一步加重前線醫、藥、護人力的工作負荷；另有藥師反映，若採兼差或臨時支援方式投入，將可能引發管理責任、流程訓練及用藥安全歸屬等疑慮，進而影響整體運作穩定性與病人安全。

若未來擴大推動 UCC，建議可優先以衛生所作為設置據點，以發揮其社區醫療網絡基礎。然而，規劃時仍應兼顧城鄉差距與服務可近性，同時明確界定急症服務之層級與範圍。以現況而言，多數衛生所硬體設施及空間配置，尚不足以支援急症處置功能；若作為急症中心使用，勢必需進行設備擴充與人力調度，否則難以應付突發狀況。

此外，建議建立統一之設備與作業標準，確保不同據點間服務品質一致。藥品部分可採學名制度，以利藥師跨點支援時迅速熟悉環境與流程，進而提升整體運作效率與穩定性。

藥師人力的配置與待遇亦為成敗關鍵之一。若假日輕急症中心需提供現場藥事服務，為確保處方調劑、用藥指導及用藥安全，建議同一時段至少配置兩名藥師共同值班，以便相互覆核、降低用藥錯誤風險。由於假日值班多屬額外工時，且需於陌生場域中面對急症用藥與高壓情境，時薪應合理反映專業負擔與風險，方能吸引足夠人力投入，確保用藥安全與服務品質。

南市設置「假日輕急症中心」，永川醫院11月2日起提供假日醫療服務。（資料照）南市設置「假日輕急症中心」，永川醫院11月2日起提供假日醫療服務。（資料照）

另一方面，若假日輕急症中心主要由基層醫護人員支援，特別動員公衛護理師時，亦須留意職能落差。公衛護理師多從事社區健康推廣與預防保健，臨床急重症訓練背景有限，持有 BLS（基本救命術）或 ACLS（高級心臟救命術）證照者比例不高，若直接投入急症現場，恐有安全與專業銜接疑慮。

更值得注意的是，醫、藥、護團隊間的操作默契與流程熟悉度，對急症處置安全至關重要。若支援人力頻繁更動，面對陌生設備與系統，將影響反應速度與判斷精確度。故應建立完善的教育訓練及固定人力調度制度，使團隊能穩定運作、確保醫療品質。

總體而言，假日輕急症中心構想方向正確，能有效補足醫療量能不足的缺口，展現政府活化基層醫療、護理與藥事能量的決心。然而，在全面推動前，仍應釐清分級與職能界線，強化衛生所硬體能力，合理調整人員薪酬與班別配置，並制度化教育訓練與管理流程。唯有在安全與品質兼顧的前提下，方能真正實現「假日急症不塞車、民眾就醫有依靠」的政策願景。

（作者為藥師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

