評論 > 投書

自由開講》堰塞湖潰流～徐榛蔚觀光vs 非洲豬瘟～盧秀燕打鼓

2025/11/04 09:30

◎李欣芬

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，當時人在韓國觀光的花蓮縣長徐榛蔚，經過內政部長劉世芳四次電話的催請，才在災難前一天（9月22日）趕回，但並無投入防災活動，負責指揮鄉鎮公所撤離災民，以致釀成923當天災難發生後19條人命死亡、5人下落不明！

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，花蓮縣長徐榛蔚在韓國觀光，災難前一天（9月22日）才趕回，以致釀成19條人命死亡、5人下落不明。（資料照）花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，花蓮縣長徐榛蔚在韓國觀光，災難前一天（9月22日）才趕回，以致釀成19條人命死亡、5人下落不明。（資料照）

無獨有偶，同是國民黨執政的台中市，梧棲區發生了非洲豬瘟事件，10月13日竟能輸出28頭豬，並確定流入了市場！其實10月10日已有豬隻死亡，10月14日才去訪視，但未採檢，以致造成後來117頭豬隻的染疫死亡；並且中央政策是要求豬隻火化，台中市卻用埋的，公然違抗的心態與花蓮如出一轍！

就在非洲豬瘟事件沸沸揚揚時，台中市長盧秀燕卻參加了爵士音樂節，悠閒地登台「打鼓」，之後記者詢問非洲豬瘟事件時，盧市長卻回答「請多報導購物節」，全然不顧非洲豬瘟造成防疫破口，全台養豬戶的經濟損失！

徐榛蔚縣長與盧秀燕市長的心態同是可議，究其實她們根本不把縣、市民的生命財產當作一回事，只知道整天政治操作，花大錢宣傳自己。尤其花蓮縣光復鄉淹死了那麼多條人命，徐榛蔚縣長與她那假離婚的夫婿傅崑萁立委竟還要辦感恩會呢！但相信蒼天有眼的，因為花蓮地檢署已朝向過失致死、廢弛職務罪，進行調查約談！

非洲豬瘟事件沸沸揚揚時，盧秀燕卻賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（資料照）非洲豬瘟事件沸沸揚揚時，盧秀燕卻賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（資料照）

盧秀燕市長在歷經了大里區的垃圾山、北屯區的水肥溝、大甲區的廚餘堆、梧棲區的豬瘟場，並且台中不時傳出不明傷亡，民調竟還是遙遙領先，一直做著2028年的總統夢。試問：台中市長都做了不好，連最基本的豬瘟防治都造成了破口，還想選總統嗎？！

（作者為台灣教授協會會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

