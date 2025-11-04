自由電子報
自由開講》分級醫療方向正確 「誰是重症」需臨床決定

2025/11/04 08:00

◎ 盧俊瑋

身為醫學中心皮膚科醫師，筆者支持近日政府針對醫療準備採取的分流措施。但要先說清楚，即使未來門診部分負擔提高，第一線人員不會因為病人多付幾百元就加薪。醫護願意承擔這個改革，是因為現行就醫型態已經在傷害真正高風險的病人。

自由開講》分級醫療方向正確 「誰是重症」需臨床決定醫學中心被期待扮演「全民第一站」，不分狀況、全面往最高層級集中，圖為林口長庚醫院。（資料照）

臺灣長期醫療分級失能的結果，醫學中心被期待同時扮演「全民第一站」。喉嚨痛、輕微皮疹、慢性病穩定複診，不分狀況、全面往最高層級集中。結果是，大量可以在基層或區域醫院安全處理的問題，佔去了我們的門診時段；而真正複雜、惡化速度快、拖不得的個案，反而只能在被壓縮的時間裡處理。這不是「等久一點而已」，而是病人安全的問題。

但是，筆者必須同時對主管機關提出警告：所謂「輕症」，誰來定義？社會很容易把「重症」等同於插管、加護病房，好像只有快要送ICU的病人才算需要醫學中心。這種想像是危險的。

以在醫學中心的皮膚科為例，每天處理的，包含標靶或免疫治療造成的大面積潰瘍、軟組織壞死、嚴重藥物反應、迅速惡化的水疱性疾病。對一般人來說，皮膚是小問題。但是對筆者來說，延誤24到48小時，後果可能是不可逆的感染、永久性功能喪失，甚至需要住院隔離治療。這些病人，基層往往沒有資源承接，絕對不是所謂「小病」。如果行政機關用刻板印象，把這類病人歸類成「不需要醫學中心，應該外送」，那不叫分級，那叫丟包。

因此，筆者的支持是有條件的。

第一，誰可以留在醫學中心，不能只是由行政或給付單位用「科別」貼標籤決定。皮膚科、耳鼻喉科、眼科，長期被外界視為「非急重症科別」，但實際上我們經常處理的是高危險度個案。真正的判準，應該是「這個病況是否需要高階專科介入、是否延誤不得」，而不是「這一科在社會印象裡重不重」。分流的定義，必須由第一線各專科醫師實際參與，而不是只在保險層級上畫線。

皮膚科長期被外界視為「非急重症科別」，圖為醫師仔細看診小患者的異位性皮膚炎病灶。（資料照）皮膚科長期被外界視為「非急重症科別」，圖為醫師仔細看診小患者的異位性皮膚炎病灶。（資料照）

第二，分流不可以把經濟壓力當成主要手段。經濟脆弱的病人和真正高風險個案，必須被明確排除在較高負擔之外。全民健保是社會保險，最不可接受的結果，就是「看得起」的人繼續得到資源，而「最怕出事」的人因為付不起而被擋在門口。弱勢保障不能只是口頭安撫，必須白紙黑字。

第三，政府不能只有「請不要來醫學中心」的訊號，卻沒有「那你可以去哪裡而且真的有人接」的承諾。分流不是把病人往外推走，而是確保在基層或區域醫院能被妥善處理、能被追蹤、必要時能順利轉回。否則，只是把民怨外包，把風險下放。

筆者一向呼籲：醫療量能並不是無限供應的公共財，它必須優先留給那些沒有第二次機會的病人。就這個前提，筆者支持修正就醫動線；即使這意味著醫學中心門診數下降、收入下降，我仍然支持。

但如果分流變成「看起來不像快要死，就請回去」，那是政策方便了，卻讓病人承擔後果。真正的分級醫療，應該是把對的病人留在對的層級，而不是用錯的標籤把他們趕走。

（作者為皮膚科助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

