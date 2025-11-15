自由開講》中共歷史騙局 對台「光復」統戰新劇本

◎ 楊智強

中共近日高調舉辦「台灣光復80週年」系列活動，表面上是紀念歷史，實際卻是政治操作與統戰延伸。這場以文化包裝的歷史戰，意在重塑歷史敘事、矮化台灣主權，欲圖削弱台灣人民的國家認同。

紀念活動根本目的，是要徹底扭曲歷史，為其霸權主張披上法理外衣，北京當局意圖將這段歷史張冠李戴，聲稱這是中華人民共和國對台灣主權的勝利。此等歷史荒謬性，簡直貽笑大方。

一九四五年中華人民共和國尚未誕生，中國共產黨當時仍處於國共內戰，根本不是代表中國參與對日受降、執行台灣接收的主體。這個在一九四九年十月一日才建國的政權，如今卻急於將尚未建國前的歷史功績攬在自己身上，聲稱台灣是「回歸祖國」的一部分，這不僅是對國際社會的欺瞞，更是對歷史的公然竊取與褻瀆。以謊言堆砌出來的歷史正當性，正是中共對台進行政治幻想套路。

中國全國人大常委會近日通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（中央社資料照）

此外，中共利用這些活動進行精準的對台統戰與分化，北京當局大肆邀請特定政商與社會人士赴中參與慶典，無非是想營造「兩岸一家親」、「台灣人民支持統一」的虛假景象。

中共的紀念活動不僅是內宣，更是對外認知作戰。透過高規格典禮與媒體宣傳，北京試圖在國際輿論製造兩岸同屬一中的印象。鬼話連篇的歷史若被國際社會誤信，台灣國際定位將被邊緣化，外交空間也將受到長期侵蝕。

陸委會多次嚴正呼籲，拒絕中共的政治陷阱，切勿成為其統戰棋子。面對中共利用歷史包裝的政治洗腦，我們必須堅定台灣主體意識，強化國際支持，捍衛台灣主權不容侵犯。中共這場以光復名義掩飾侵略本質的行動，是對台灣主權生存的嚴重挑戰，國人不應縱容其顛倒是非。

陸委會主委邱垂正提醒國人10月25日光復節這一天， 其實也是金門古寧頭大捷的紀念日。（資料照）

面對中共的歷史操弄，台灣必須以教育、外交與文化實踐守護歷史真相，讓世界看見台灣存在的正當性與民主價值。歷史不是政治的附庸，更不是威權的工具。「光復」的真正意義，應該是紀念台灣人民擺脫外來統治、追求主體獨立的歷程。今天，我們更應警惕中共企圖以「光復」為名，重啟另一場精神與政治上的殖民。

台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海現狀，更是台灣人民堅不可摧的民主共識。只有全民團結，堅守自由民主的防線，才能徹底粉碎北京當局以偽歷史為名，行併吞之實的政治圖謀。

（作者為社會科教師）

