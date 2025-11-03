黑熊學院》和平不是靠乞求 汝欲和平必先備戰 挑起戰爭的 從來不是台灣

但鄭麗文在受訪場合完全無法告訴媒體：中國國民黨要「如何」帶領台灣走向和平。 荒謬的是，鄭麗文認為普廷是俄羅斯民主選舉出來的領導人，不是獨裁；但中國國民黨卻認為「台灣人票票入匭選出來的總統」是獨裁。

中國國民黨黨主席鄭麗文，在《德國之聲》專訪出盡洋相。



不但說普丁不是獨裁者，甚至說「現在許多台灣人不認為自己是中國人，這是中國國民黨必須要改變的事」。



1️⃣無法回答問題，和平是天上掉下來的嗎？



鄭麗文說：「我們相信兩岸所有的矛盾可以透過和平化解，避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切的問題。」

中國國民黨黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時表示，現在許多台灣人不認為自己是中國人，這是中國國民黨必須要改變的事。

當記者進一步詢問是否有信心能說服習近平放棄武力侵略，鄭麗文卻說：「這不是一個說服不說服的過程。」



當記者想了解中國國民黨到底有什麼「新解方」，卻無法清楚說明並說服對方，這樣的人還妄想代表台灣，去跟中共談和解？



2️⃣只檢討台灣，隻字不提中共惡意



鄭麗文不斷強調，要跟習近平化解矛盾跟累積善意給全世界看。



但是，不願和解、展現善意的一直都是中共，不是台灣。



強調不會放棄武力統一的是中共；日夜派軍機擾台，單單10月就超過300架次的是中共；頻頻在各種外交場合打壓台灣、不讓我們舉國旗，是中共。



台灣連續11年蟬聯「境外假資訊攻擊最嚴重」的國家，瑞典學者早在2019年就提出「中國可能是主因」的警告。



這些明擺在眼前的威脅隻字不提，以為強調幾百次「和平」，就會從天上掉下來。



3️⃣鄭麗文認為普丁不是獨裁者



荒謬的是，鄭麗文認為普丁是俄羅斯民主選舉出來的領導人，不是獨裁；但中國國民黨卻認為「台灣人票票入匭選出來的總統」是獨裁。



是現在的鄭麗文在打臉前一秒的鄭麗文嗎？



我們簡單幫鄭麗文科普一下：自2000年後，俄羅斯沒人能影響普丁的政權。



普丁要發動戰爭侵略烏克蘭，人民沒有說不的權利。普丁不會、也不可能讓其他人有辦法與他競選。

鄭麗文表示，普亭是俄羅斯民主選舉出來的領導人，不是獨裁。（歐新社檔案照）

我們想問：如果這不是獨裁，什麼是獨裁？



4️⃣鄭麗文接棒中國戰狼？



當中國已放棄戰狼外交，學著以適當的方式跟國際交流。反倒是中國國民黨更深陷戰狼作風，讓毫無國際現實跟溝通素養的鄭麗文，出任最大在野黨黨主席。



5️⃣鄭麗文的一廂情願會害慘台灣



鄭麗文說台灣不會接受一國兩制，但又說中共不會將台灣變成第二個香港；同時又認為，執政黨正把台灣變成第二個烏克蘭。



但面對記者追問，鄭麗文的解決方案在哪裡，卻完全回答不出來，又再度跳針「用最大的善意跟習近平溝通」。



雙方主張截然不同，卻一直認為可以溝通，一廂情願的好笑程度大概跟早餐店大冰奶的封膜笑話一樣，過時又令人笑不出來。



6️⃣鄭麗文正在把台灣拖回「中國人」框架



鄭麗文不斷強調自己是中國人，但是民調顯示有6成民眾認為自己就是台灣人。



撇除政治體制，台灣跟中國的問題，從來都不是缺乏溝通或互動。



雙方在很久以前，就已發展成不同的主體，過去數十年的交流，其實才是強化這個分歧，讓台灣人清楚明白「我們不一樣」、「我們不同國」。

台灣災害發生後會湧入大量的志工，因為我們在意自己家園的同胞。圖為光復鄉洪災中志工協助整理家園。（資料照）

在台灣，我們重視每一條生命，不會在重大意外現場掩埋證據、阻擋調查；在台灣，我們的言論自由與人權被保障，不會因為得罪誰而莫名消失無蹤；在台灣，搭公共運輸要排隊，不是比誰會卡位；在台灣，不用擔心動場手術會有器官被變不見；在台灣，坐下吃飯可以把手機錢包放在桌上，不用擔心回過頭就消失；在台灣，災害發生後會湧入大量的善款跟志工，因為我們在意自己家園的同胞。



民主體制不完美，那是因為民主包容許多不同的聲音。



但極權國家不同。光是今年，台灣人赴中國被拘留的案例今年創新高；而在中國，你等不到所謂公平的審判。



但是鄭麗文作為即將上任的在野黨黨主席，或許可以靠虛假的流量選上黨主席，但極盡荒唐又失態的發言，顯然還沒準備好。



可是這樣的論述，卻極有可能再次影響國際對台灣的看法。中國國民黨為了自己的政治利益，繼續要拖全體台灣人下水。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

