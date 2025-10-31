自由電子報
美台觀測站》簡評川習會

這次會談的地點在釜山軍用機場金海基地（Gimhae Air Base），以韓國做為美國的條約盟友來看，場地也是美國佔優勢。從習近平的肢體語言以及整體狀況看起來，氣勢是在美國這一邊。
美台觀測站

美台觀測站

2025/10/31 21:00

◎US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

萬眾矚目的川普與習近平會面結束。

川普這趟亞洲行到處都有戲，而且可以說都滿成功的，前面有泰柬的和平協議直接做球給他，到日本訪問時與新首相高市早苗雙雙衝高人氣，完全佔據了媒體版面。這次會談的地點在釜山軍用機場金海基地（Gimhae Air Base），以韓國做為美國的條約盟友來看，場地也是美國佔優勢。從習近平的肢體語言以及整體狀況看起來，氣勢是在美國這一邊。

川普與習近平會面結束，從習近平的肢體語言以及整體狀況看起來，氣勢是在美國這一邊。（取自貼文）川普與習近平會面結束，從習近平的肢體語言以及整體狀況看起來，氣勢是在美國這一邊。（取自貼文）

在這次會談的（檯面上）結果來看，美中之間的關係趨於緩和，但這不代表美中競爭會停下腳步，而是以時間換空間，拉長了競爭與攤牌的時間，雙方都各自有許多事情需要持續布署。而且從協議內容來看，並不是一些評論（例如CNN）所說的那樣是中國佔上風。

簡單來說，在這場會談當中，雙方最在意的議題是：美國在意中國稀土出口及購買美國黃豆，中國需要調降關稅以及進口輝達晶片。目前的結果來看，如果美國能用以芬太尼為名的關稅（20%降到10%）以及對等關稅57%降到47%，來換稀土出口解禁以及購買黃豆，可算是相當划算。畢竟，課關稅本身拿到（或少掉）的錢，根本不會是什麼重要的國家利益。更何況，當關稅高到一個程度之後，到底是5成還是6成還是100%，其實差別已經沒這麼大了。換句話說，中國拿到的好處非常有限。

川普和黃仁勳也處在互相利用關係。圖為黃仁勳在韓國舉行的亞太經合組織執行長高峰會上發表演說。（歐新社檔案照）川普和黃仁勳也處在互相利用關係。圖為黃仁勳在韓國舉行的亞太經合組織執行長高峰會上發表演說。（歐新社檔案照）

至於說中國會不會以黃仁勳為槓桿要求川普開放晶片，這中間川普能玩的手段很多，不管是賣H20晶片（輝達專門為中國市場設計出的「降規版」晶片），還是為中國客製更高階但不到Blackwell等級的晶片都有可能（註：Blackwell晶片的架構GPU被譽為是地表最強的AI晶片），這次也沒有談到太多。

事實上，川普和黃仁勳也處在互相利用關係；黃仁勳確實是目前川普身邊的紅人，不過他對川普的影響力可能還不及過去的華爾街或馬斯克，而只是美國對各國施展科技及經濟硬實力的樣板。要說能指點江山的影響力，可能還不及Peter Thiel（Paypal創辦人）。華爾街現在普遍也不會反對任何對中國的強硬政策了，因為中國的不公平經濟競爭一直在進行。而光是川普能將AI晶片作為籌碼就可見，川普政府並沒有讓黃仁勳予取予求，而是牢牢掌控晶片出口的節奏。這應該也是第一任期美中科技戰時出口管制的經驗教訓。

在這些優先事項聊完後才會提一些如烏俄戰爭或互訪的議題。我們不覺得川普真的期待中國在烏俄戰爭中幫什麼忙，畢竟俄國與中國之間的利益已經深深地綁在一起，中國若真要做什麼也是因為美國對俄羅斯能源施加的二級制裁。只是說，川普大概也不會在這個議題上面施加太多的壓力。

至於兩位領導者說要互訪，我們也可以說只是場面話居多，像這種層級的互訪，事前都需要經過很多外交工作層級的協商，不會為訪而訪。親自跑一趟是為了要釋出善意，能不能在那之前談成什麼東西才是重點，要是一言不合而吵起來的話大可以不見面。對川普來說，不管對任何國家都隨時有可能翻桌，而這也是他一貫的談判策略。

中國想用稀土談台灣議題，但川普政府沒有隨便被帶走或被夾帶私貨。（路透檔案照）中國想用稀土談台灣議題，但川普政府沒有隨便被帶走或被夾帶私貨。（路透檔案照）

台灣沒被討論也意味著，中國想用稀土威脅美國接受中國的對台立場還是槓桿開太大了。習近平一定想談台灣，近期國際輿論戰也讓親中學者們為中國造了不少聲勢（近期中國的輿論戰操作真的是非常用力，不只在國際上製造出棄台論，在台灣內部也下了很多的「協同行動」aka網軍操作指令）。但川普政府把自己的議程抓得很穩，沒有隨便被帶走或被夾帶私貨，而這是他在川習會之前就撂下的話。習近平不曉得是也沒把台灣當優先議程，還是希望在見面時再加把勁就不得而知。畢竟開場白時習就提到川普調停加薩戰爭和泰柬衝突，很可能就是想以「和平」為訴求要川普促成台海和平——當然是中國定義下的和平。國務卿魯比歐也早就出來給出非常清楚的再保證，講說沒有任何人討論到以台灣利益去換中國的經貿讓步。無論如何，這一波說川普可能會賣掉台灣的討論似乎可以休矣。

值得一提的是，川普日前受訪時表示Taiwan is Taiwan「台灣就是台灣」，他同時也說對中國談判已經太複雜了，不想要再弄得更複雜。這表示在台灣議題方面，我們也是在這整個牌桌上，而且目前不會被摻雜在美中議題當中處理。這是個中性的狀態，不需要太多的解讀（不用解讀成台灣的地位有什麼變化，或者是對台灣的談判有什麼進展之類的）。

我們先前談到很多次，台灣議題最好都不要出現在川普雷達上，因為從去年到現在川普自己提到台灣的時候多半都沒好話（例：台灣偷走美國工作、台灣太遠了無法防禦etc），最好不要把台灣放到檯面上，而是讓盧比歐這樣子親台的官員來處理比較好。如果川普常常被提到台灣議題，最後他交待身邊MAGA派的官員去處理反而很不好，他很喜歡立刻有效的數字，而現在最紅的數字就是晶片製造有幾趴（%）在美國，這根本不可能在短時間內提升起來，最後他又怪台灣就不好了。可惜各國媒體都會一直去問，不然台灣最好就是低調為上。

TikTok意外沒被特別提到，或許是川普覺得已經是囊中物，不必特別花時間聊。（路透檔案照）TikTok意外沒被特別提到，或許是川普覺得已經是囊中物，不必特別花時間聊。（路透檔案照）

另外，TikTok似乎沒被特別提到，不曉得是不是川普覺得TikTok已經是囊中物了不必特別花時間聊，又或者是不覺得這是個重要的議題。是說這整場會談大概進行了1小時40分，以過去經驗來說並不長，川普要多聊點是也無妨，畢竟拜登都可以和習近平聊3個小時了。但再怎樣也得吃午餐，川普出來一趟也很耗精力，前面已經達成了許多成就，美中之間這次看起來也談了很多的事情，美國一贏再贏，可以收工打道回府處理國內事務了！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

