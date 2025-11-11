自由開講》說出真相非挑釁 金萊爾的錯誤認知

◎ 蕭錫惠

近年部分外媒在報導台海局勢時，常以「兩岸關係緊張」或「台灣挑釁中國」等模糊語言呈現現況。當賴清德總統指出「中國是台灣境外的敵對勢力」後，更被指「製造對立」。這種「假中立」的報導，不僅模糊了侵略與防衛的界線，也扭曲了事實與道德的正當性。

事實清楚可辨：挑釁的不是台灣，而是中國。自習近平上台以來，解放軍軍機幾乎每日侵擾台灣空域，艦艇越過海峽中線，無人機盤旋金門、馬祖上空。2024年5月「聯劍-2024A」軍演中，中國出動111架軍機與46艘艦艇，其中82架次越過中線；同年10月「聯劍-2024B」更包圍台灣北、南、東三面水域。整年共偵測 5,951 架次中國軍機在台周邊活動，其中 61% 侵入防空識別區。2025 年4月「海峽雷霆-2025A」演習，更動員 135 架飛機、38 艘艦艇，模擬封鎖港口與能源設施，軍事威脅已成常態。

「聯合利劍-2024A」軍演第二天，軍方共偵獲共機62架次，其中其中47架次逾越海峽中線及進入北、中及南空域，配合共艦及海警船27艘執行軍演。（資料照，國防部提供） 賴總統的發言並非挑釁，而是誠實面對現實。《反滲透法》明定「境外敵對勢力」係指以非和平手段危害台灣主權的國家，中國顯然符合。對金門居民而言，無人機的嗡嗡聲不是抽象威脅，而是每日的心理壓力。台灣渴望和平，但和平不能以沉默換取。

歷史與法理同樣明白。1943 年《開羅宣言》僅提台灣應歸還中華民國；1951 年《舊金山和約》未指定接收方，美國白皮書亦稱台灣地位未定；1971 年聯合國 2758 號決議僅確認北京為中國代表，未涉及台灣主權。外媒若無視這些史料，將局勢簡化為「雙方對立」，等同掩蓋真相。

更令人憂心的是，部分外媒因中國市場壓力或知識落差而採取「誤導平衡」。2025 年《時代雜誌》刊出金萊爾（Lyle Goldstein）投書，批評賴清德「魯莽」，主張美國應「約束台灣」。Goldstein 隸屬智庫 Defense Priorities，長期主張美國在亞太「克制退讓」，其論調與中共宣傳高度一致，將台灣的民主與安全視為談判籌碼。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（資料照，圖取自時代雜誌官網）

新聞的使命是揭露真相，而非製造假平衡。當侵略與防衛的角色如此分明，卻被報導成「雙方緊張」，這就是對受害者的二次傷害。國際社會若真重視和平，應支持台灣的民主防衛與國際參與，而非讓台灣在輿論中孤立。

說出真相需要勇氣，但這不是挑釁，而是對和平的堅持。沉默，才是危險；真相，才是和平的基石。

（作者是自由撰稿人）

