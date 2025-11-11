自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》說出真相非挑釁 金萊爾的錯誤認知

2025/11/11 15:00

◎ 蕭錫惠

近年部分外媒在報導台海局勢時，常以「兩岸關係緊張」或「台灣挑釁中國」等模糊語言呈現現況。當賴清德總統指出「中國是台灣境外的敵對勢力」後，更被指「製造對立」。這種「假中立」的報導，不僅模糊了侵略與防衛的界線，也扭曲了事實與道德的正當性

事實清楚可辨：挑釁的不是台灣，而是中國。自習近平上台以來，解放軍軍機幾乎每日侵擾台灣空域，艦艇越過海峽中線，無人機盤旋金門、馬祖上空。2024年5月「聯劍-2024A」軍演中，中國出動111架軍機與46艘艦艇，其中82架次越過中線；同年10月「聯劍-2024B」更包圍台灣北、南、東三面水域。整年共偵測 5,951 架次中國軍機在台周邊活動，其中 61% 侵入防空識別區。2025 年4月「海峽雷霆-2025A」演習，更動員 135 架飛機、38 艘艦艇，模擬封鎖港口與能源設施，軍事威脅已成常態。

「聯合利劍-2024A」軍演第二天，軍方共偵獲共機62架次，其中其中47架次逾越海峽中線及進入北、中及南空域，配合共艦及海警船27艘執行軍演。（資料照，國防部提供）「聯合利劍-2024A」軍演第二天，軍方共偵獲共機62架次，其中其中47架次逾越海峽中線及進入北、中及南空域，配合共艦及海警船27艘執行軍演。（資料照，國防部提供）  賴總統的發言並非挑釁，而是誠實面對現實。《反滲透法》明定「境外敵對勢力」係指以非和平手段危害台灣主權的國家，中國顯然符合。對金門居民而言，無人機的嗡嗡聲不是抽象威脅，而是每日的心理壓力。台灣渴望和平，但和平不能以沉默換取。

歷史與法理同樣明白。1943 年《開羅宣言》僅提台灣應歸還中華民國；1951 年《舊金山和約》未指定接收方，美國白皮書亦稱台灣地位未定；1971 年聯合國 2758 號決議僅確認北京為中國代表，未涉及台灣主權。外媒若無視這些史料，將局勢簡化為「雙方對立」，等同掩蓋真相。

更令人憂心的是，部分外媒因中國市場壓力或知識落差而採取「誤導平衡」。2025 年《時代雜誌》刊出金萊爾（Lyle Goldstein）投書，批評賴清德「魯莽」，主張美國應「約束台灣」。Goldstein 隸屬智庫 Defense Priorities，長期主張美國在亞太「克制退讓」，其論調與中共宣傳高度一致，將台灣的民主與安全視為談判籌碼。

自由開講》說出真相非挑釁 金萊爾的錯誤認知華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（資料照，圖取自時代雜誌官網）
 新聞的使命是揭露真相，而非製造假平衡。當侵略與防衛的角色如此分明，卻被報導成「雙方緊張」，這就是對受害者的二次傷害。國際社會若真重視和平，應支持台灣的民主防衛與國際參與，而非讓台灣在輿論中孤立。

說出真相需要勇氣，但這不是挑釁，而是對和平的堅持。沉默，才是危險；真相，才是和平的基石。

（作者是自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書