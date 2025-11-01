名家分享~李明哲》國民黨成為獨裁聯盟的傳聲筒

◎ 李明哲
馬英九2025年出席海峽論壇，在致詞時稱中國國家主席習近平對兩岸和平的努力，讓他印象深刻且感動。
前總統馬英九（左）今年參加海峽論壇，會晤中國全國政協主席王滬寧（右）。（資料照，馬英九基金會提供）
洪秀柱2022年參訪新疆後，堅稱新疆社會現況和諧且多元包容，種族滅絕、強迫勞動都是美國與西方為打壓中國而編造的「謊言」。
洪秀柱2022年參訪新疆後，堅稱種族滅絕、強迫勞動都是美國與西方為打壓中國而編造的「謊言」。（資料照）
鄭麗文最近接受德國之聲訪問，普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。
當年北約答應了俄羅斯，北約不東擴，可是北約一而再、再而三跳票，一而再、再而三東擴，一直東擴到了俄羅斯的門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵的理由。
鄭麗文最近接受德國之聲訪問，普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。（取自貼文）
中國國民黨高層看待中國武力威嚇台灣，以及俄羅斯入侵烏克蘭的觀點與完全抄襲中國和俄羅斯的論述。這樣的論調已經成爲獨裁者聯盟的傳聲筒。
重點是中國國民黨政治人物對於這些挑戰民主人權的言論完全「噤聲」。
這才是台灣民主政治最失敗的地方。
（作者為人權工作者）
