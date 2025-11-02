自由電子報
評論 > 專欄

林健正專區》從紐西蘭經驗反思南科四期的生態保育議題

紐西蘭的經驗提醒我們：土地固然是經濟資源，更是文化與生命的共同體。南科四期若能以「生態共生」為核心價值，或許有機會化解對立，成為台灣在開發與保育之間找到新平衡的典範。
林健正

林健正

2025/11/02 12:30

◎ 林健正

高中同學從紐西蘭返台，我特地做東洗塵，並邀請另一位同學作陪。今年四月紐西蘭三人行，我們曾在同學奧克蘭的家住了幾天。

林健正專區》從紐西蘭經驗反思南科四期的生態保育議題台南台糖沙崙農場區位圖，是草鴞、環頸雉、台灣野兔和白鼻心等動物的重要棲地。（台南市政府提供）

當年在台南一中就讀時，同學可自由選擇座位。物以類聚，志趣相投者自然比鄰而坐，我們那個區塊儼然是班上的時事評論中心。這次在奧克蘭的相聚，讓我們重溫了當年高談闊論的青春歲月。

老友重逢，不亦快哉，話匣一打開，便欲罷不能。席間談及台糖沙崙農場開發案，我特別分享了那趟紐西蘭之行帶給我的文化衝擊，包括以下幾點：

第一，城市綠地的理念差異紐西蘭的基督城、奧克蘭及歐美主要城市都擁有令人嚮往的植物園，保留著豐富的生物多樣性與自然生態。反觀台灣重視的多是「公園」，作為市民活動空間，園內常見人為造景與遊樂設施，反映的是以人類為中心的思維。以落實生物多樣性為宗旨、具有生態保育功能的城市植物園，在台灣相對罕見。

作者在紐西蘭旅行期間，參訪了基督城植物園 。（作者提供）作者在紐西蘭旅行期間，參訪了基督城植物園 。（作者提供）

第二，土地公益信託的典範。奧克蘭的康沃爾公園（Cornwall Park）緣起於1901年，John Logan Campbell爵士（1817-1912）捐出One Tree Hill火山丘周邊約230公頃土地，以公益信託方式指定為永久的「人民公園」，禁止轉讓、出售或開發為非公眾用途。此舉呼應了英國城市綠地（如倫敦的邱園或海德公園）的公益精神。

第三，文化和解與共生的象徵。One Tree Hill（毛利語：Maungakiekie）承載著毛利文化、殖民歷史與現代城市發展的多重意義。這座山丘被毛利人視為祖靈之地，「One Tree Hill」之名源自山頂曾矗立的一棵毛利人種植的tōtara樹。1852年，這棵樹被歐洲移民砍伐，改種外來松樹，引發文化爭議與抗議。2000年達成協議，移除所有外來樹種。2016年，山頂重新種植三棵tōtara和六棵pōhutukawa，象徵著歐洲移民與毛利人之間的和解與共生。

林健正專區》從紐西蘭經驗反思南科四期的生態保育議題紐西蘭的奧克蘭植物園特別設置的「氣候行動步道（Climate Action Trail）」尤其令人印象深刻。（作者提供）

反思沙崙農場的開發

回到台南沙崙農場的議題。這片土地自日治時期以來，便是車路墘糖廠（今仁德糖廠）的甘蔗原料區，近一世紀承載著台糖產業的記憶。2003年台灣加入WTO後，糖廠停工，農場轉為平地造林與西瓜、鳳梨栽培，逐漸改變了原有地貌與生態。

高鐵設站後，各項開發計畫接踵而至。為迴避保育爭議，公部門多採小區塊分段開發，但缺乏整體性視野，使沙崙農場無法提出系統性的生態方案，也埋下空間永續的隱憂。

如今南科四期開發案再度引發社會關注。若仍停留在傳統工業區思維，只沿用「公園+綠地+滯洪池」的老模式，恐怕難以取得社會信任，更難回應時代對生態保育的期待。在這個議題上，任何僥倖心態都可能讓政府失去民意的支持。

台南市議員吳禹寰（右）要求市府在沙崙農場開發保住生態核心，創造雙贏。市長黃偉哲（左）答詢，願意與保育團體坐下來對話。（擷取自台南市議會網站）台南市議員吳禹寰（右）要求市府在沙崙農場開發保住生態核心，創造雙贏。市長黃偉哲（左）答詢，願意與保育團體坐下來對話。（擷取自台南市議會網站）

等待果陀，或多贏的可能方案？

借鏡紐西蘭經驗，我們或許可以思考：南科四期能否回應生態保育願景，規劃空間完整而連貫的保育區？台灣有無可能在都會區成立國家級生態植物園（含草鴞保育區）？南科四期涉及土地變更使用，台糖是否願意捐地回饋或設立公益信託，作為生態保育用途？南科四期能否不再重蹈各方對立的覆轍，而成為和解與共生的示範案例？

紐西蘭的經驗提醒我們：土地固然是經濟資源，更是文化與生命的共同體。南科四期若能以「生態共生」為核心價值，或許有機會化解對立，成為台灣在開發與保育之間找到新平衡的典範。

具體而言，公部門應與社區居民、野鳥學會及NGO環團攜手合作，從整體規劃、分期分區的視角出發，提出兼具「生產、生活、生態」三生整合的永續方案。這包括至少保留30%的保育區，規劃為「國家級生態植物園（含草鴞保育區）」，實現草鴞棲地保護與生物多樣性目標。同時，台糖若能將部分土地以公益信託或捐贈方式，作為生態保育回饋，將是對社會與歷史最有意義的回應

草鴞是台灣瀕危的一級保育類野鳥。（台南鳥會提供）草鴞是台灣瀕危的一級保育類野鳥。（台南鳥會提供）

結語

南科四期不只是土地開發的問題，更是我們如何看待人與自然關係、如何在發展與保育間取得平衡的課題。紐西蘭的經驗告訴我們：唯有當我們願意超越短期利益，以更宏觀的視野思考土地的未來，才能真正實踐人類、土地與其他生物的和解共生，並且開創台灣社會前所未有的新典範轉移。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、世居歸仁台糖子弟、現為沙崙里民長期投入社區營造行列、台北市糖廍文化協會創會會長 ）

