Emmy時間》川習會後的美對中總稅率=47％ 算給你看~~

對中總關稅就是： 2018川普關稅+芬太尼關稅10%+對等關稅低消10%。 因此，目前美國對中總稅率就是27%+10%+10%=47%。
Emmy時間

Emmy時間

2025/10/31 09:30

◎ 胡采蘋

今天（1030）美中貿易戰達成一個休兵協議，相信大家又搞不清楚美中關稅現在是多少了，就讓我再來為大家解說一下。

美中貿易戰達成一個休兵協議。圖為川習兩人暌違6年後在韓國會晤。（法新社）美中貿易戰達成一個休兵協議。圖為川習兩人暌違6年後在韓國會晤。（法新社）

根據中方發布的新聞稿，目前芬太尼關稅降10%，因為先前課徵了20%，所以現在芬太尼關稅剩下10%。

而所謂的「對等關稅24%繼續暫停一年」，純粹就是話術，因為這部分一直就只有課徵低消的10%，因此對中總關稅就是：

2018川普關稅+芬太尼關稅10%+對等關稅低消10%

本來我以為2018川普關稅的平均稅率是25%，但川普今天講了最新的總稅率是47%，所以2018年開始中國出口到美國的商品應該是課了27%的平均關稅。

芬太尼關稅降10%，因為先前課徵了20%，所以現在芬太尼關稅剩下10%。圖為美查獲的芬太尼毒品。（路透檔案照）芬太尼關稅降10%，因為先前課徵了20%，所以現在芬太尼關稅剩下10%。圖為美查獲的芬太尼毒品。（路透檔案照）

（因為有些商品10%、有些商品25%，而特殊產品有個別關稅，例如電動車是100%，因此會取一個平均關稅。照川普的說法應該就是27%。）

因此目前美國對中總稅率就是27%+10%+10%=47%。

至於其他各種禁令，包括被實體清單制裁的公司持股50%以上的子公司、也要一併制裁的FDPR規定，目前暫緩一年。這個規定影響最大的應該就是中國聞泰科技的荷蘭子公司安世奈美惠（X） 安世半導體（O），不過荷蘭法院已經搶先一步暫停聞泰的經營權，由法院指派的信託公司管理，所以聞泰也是啞巴吃黃連，川普解禁了他還是無法回到公司去。

另外引發本波稀土大戰的港口費措施也暫停一年。

說是暫停一年，但川普那個脾氣，大家要不要在留言板下注，看看這次可以暫停幾個月。

引發本波稀土大戰的港口費措施也暫停一年。示意圖。（歐新社檔案照）引發本波稀土大戰的港口費措施也暫停一年。示意圖。（歐新社檔案照）

——————————————————————————

一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 10% 所謂「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 24% 對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

川習在韓國釜山金海空軍基地舉行雙邊會晤，針對關稅達成協議。（擷取自CNBC）川習在韓國釜山金海空軍基地舉行雙邊會晤，針對關稅達成協議。（擷取自CNBC）

二、美方將暫停實施其 9 月 29 日公布的出口管制 50% 穿透性規則一年。中方將暫停實施 10 月 9 日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業 301 調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

（作者為財經作家、時事評論者）
本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

