沈榮欽國際視野》微知識：G7 的稀土新戰略

加拿大將在會議中要求 G7 聯合起來，倡議關鍵礦產生產聯盟（Critical Minerals Production Alliance, CMPA），共同成立稀土供應鏈。
沈榮欽 國際視野

2025/10/31 12:30

◎ 沈榮欽

今明兩天（1030、1031） G7 將在多倫多舉行能源與環境部長級會議，雖然題目從能源談到氣候變遷，但是最重要的其實是東道主加拿大將提出 G7 的稀土戰略。

加拿大將在會議中要求 G7 聯合起來，倡議關鍵礦產生產聯盟（ CMPA），共同成立稀土供應鏈。圖為美國加州一處稀土礦場。（路透檔案照）加拿大將在會議中要求 G7 聯合起來，倡議關鍵礦產生產聯盟（ CMPA），共同成立稀土供應鏈。圖為美國加州一處稀土礦場。（路透檔案照）

加拿大將在會議中要求 G7 聯合起來，倡議關鍵礦產生產聯盟（Critical Minerals Production Alliance, CMPA），共同成立稀土供應鏈。

目前除了德國與加拿大簽約之外，歐洲國家的稀土戰略明顯落後，歐盟希望藉由這個聯盟降低對中國稀土的依賴。

但事實上，歐盟對稀土問題處理得十分糟糕，一方面和中國打交道，希望放寬稀土出口管制，另一方面又希望加入這個稀土聯盟，而這兩個是衝突的 —— 只要有中國供應的稀土，G7 自產的稀土就不具吸引力，因為成本一定較中國為高。

歐洲國家認為這是不得已而為之，因為就算成立 CMPA，到建立自給自足的稀土供應鏈，也曠日費時，所以短期內還是一定要依賴中國。

但是真要這個稀土聯盟成功，就必須如加拿大所倡議的，表現像是一個封閉集團的卡特爾，也就是 G7 必須強制採購 CMPA 所生產的稀土，而且對中國進口的稀土課徵關稅，抵消其成本優勢，還有放鬆環保要求，否則難以成功，所以也需要各國管制機關讓道國家安全。

其實加拿大已經有公司利用 AI 與自動化設備，初步可以達成極低成本的稀土生產，甚至不輸中國，但是要將這家公司的技術擴大到其他地方，還需要一段時間，其中還有不確定性。因此需要大量投資才行。

歐洲國家認為要建立自給自足的稀土供應鏈，也曠日費時，短期內還是要依賴中國。（路透檔案照）歐洲國家認為要建立自給自足的稀土供應鏈，也曠日費時，短期內還是要依賴中國。（路透檔案照）

可是歐盟又三心兩意，從能源自主到俄烏戰爭，花了一大筆錢，現在不確定有多少錢可以投入稀土供應鏈，已經有人說沒太多錢了；更糟的是，歐洲有些環保團體已經開始擔憂稀土生產的環境污染，還沒開始就先不爽，讓聯盟的前途更晦暗不明。

再過幾個小時，G7 的部長會議就要開始了，如果歐洲不能痛下決心，這個稀土聯盟的命運恐怕不能過分樂觀。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

