黑熊學院》川習會的三大重點

本次川習會並未談及台灣問題。這表示美方仍恪守「台灣關係法」及對台灣的六大保證，疑慮可以暫且擱下。​也呼應川普在會前所說的：「台灣就是台灣。」
2025/10/30 21:00

◎ 黑熊學院

1️⃣沒有記者會與聯合聲明

目前進度不是終局，美中的相關談判將持續下一輪博弈。（路透）目前進度不是終局，美中的相關談判將持續下一輪博弈。（路透）

這表示目前進度不是終局，美中的相關談判將持續下一輪博弈。

2️⃣對中國整體關稅同意調降10%（降至47%），換取中國恢復向美國採購黃豆、維持稀土出口、打擊非法芬太尼交易

此次談判過程顯然對美國有利。因為中國不再堅持以稀土管制作為對抗美國的武器，而選擇退讓。

而美國調降關稅，也是作為中國同意協助打擊「非法芬太尼交易」的結果。

川習會的三大重點，以本次會談規模來說，對美國進展不小。（取自貼文）川習會的三大重點，以本次會談規模來說，對美國進展不小。（取自貼文）

在芬太尼紛爭願意配合不再推諉卸責；恢復黃豆採購，都是中國在釋出對美國的善意。

不過目前中國平均關稅仍是名列前茅。

3️⃣「台灣就是台灣」

川普行事作風向來難預料，且美中談判激烈交鋒，外界擔憂川普會將台灣當籌碼。尤其，中國一直試圖將台灣議題與談判相互捆綁。

但本次川習會並未談及台灣問題。這表示美方仍恪守「台灣關係法」及對台灣的六大保證，疑慮可以暫且擱下。

也呼應川普在會前所說的：「台灣就是台灣。」

本次川習會未談及台灣問題。呼應川普在會前所說的：「台灣就是台灣。」（法新社）本次川習會未談及台灣問題。呼應川普在會前所說的：「台灣就是台灣。」（法新社）

以本次會談規模來說，對美國進展不小。

然而，美中的經貿衝突是深層經濟結構調整問題，更涉及中國的經濟體制與國際產業鏈秩序重組。目前的談判進度，只是階段性任務成果。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

