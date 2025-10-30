林修民 半導體看天下》黄循財有考慮當一個堂堂正正的中國人嗎？

危害美國必須分離的TikTok母公司設籍在新加坡，被管制的輝達晶片出貨地新加坡也成為最重要的轉運破口，如果黃循財的選擇是繼續站在自由民主陣營的對立面，那為何不就直接加入中國的一省，當個堂堂正正的中國人不好嗎？

◎ 林修民

中國國務院總理李強日前訪問新加坡，會見新加坡總理黃循財，談兩國關係外，兩人也觸及台海情勢，黃循財重申新加坡奉行一中政策、反對台灣獨立。

新加坡總理黃循財與中國國務院總理李強會晤時，重申奉行「一中政策」及「反對台獨」立場。（路透檔案照）

黃既然這麼奉行一個中國的政策，為何不考慮讓新加坡改當中國的一個行省？ 中國地大物博，經濟與國力強盛，黄不要當新加坡人，改當一個中國新加坡省的特首不好嗎？

因為從歷史或者是地理上，新加坡絕對有資格作為中國的一部分。

從歷史或者是地理上，新加坡絕對有資格作為中國的一部分。示意圖。（歐新社檔案照）

過去國際上不乏有國家獨立後重新加入他國的例子，例如現在的美國德州以前就是一個獨立的共和國，後來才決定加入美國。

而新加坡海外距離中國遙遠，這也不是不當中國一部分的理由，因為國際上海外行省跟內地的距離比新加坡跟中國距離還要遠的多得是。

在這種情況底下，熱愛一個中國的黄循財，當新加坡省特首絕對是他最佳的選擇。

事實上，黃主政下的新加坡也與世界民主自由陣營越行越遠。

危害美國必須分離的TikTok母公司設籍在新加坡。（路透檔案照）

不但，危害美國必須分離的TikTok母公司設籍在新加坡，被管制的輝達晶片出貨地新加坡也成為最重要的轉運破口，如果黃循財的選擇是繼續站在自由民主陣營的對立面，那為何不就直接加入中國的一省，當個堂堂正正的中國人不好嗎？

（作者為科技專欄作家）

