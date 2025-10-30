自由電子報
黃澎孝練「孝」話》假病歷真閃兵 唐振剛自首了！蔣萬安心安嗎？

天哪！騎腳踏車登山欸！這是多麼需要腰力和腳力的激烈運動啊？豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動呢？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/10/30 10:00

◎ 黃澎孝

藝人閃兵案檢警拘提知名藝人修杰楷、陳柏霖和坤達等人後，Energy前成員唐振剛也因多年前以偽造「高血壓」病歷閃避兵役，而主動前往新北地檢署自首。

藝人閃兵案擴大，唐振剛在律師陪同下，主動自首。（資料照）藝人閃兵案擴大，唐振剛在律師陪同下，主動自首。（資料照）

事實上，唐振剛的自首揭示出：「偽造病例」閃兵早已有之。至於，更早之前是否也有人循此「終南捷徑」，來提前終結役期或閃兵的呢？這個問題大家用膝蓋想想就可將答案瞭然於心！

就以酷愛籃球運動見稱的台北市長蔣萬安而言，2003年當他在成功嶺服役時，因體檢判定「腰椎間盤突出」而改服補充兵14天，並在爽獲「服役證明」後，就光榮解除「役男境管」快樂出國去也⋯⋯。

「腰椎間盤突出」的蔣萬安在美國騎登山腳踏車登山。（取自貼文）「腰椎間盤突出」的蔣萬安在美國騎登山腳踏車登山。（取自貼文）

但是，去美國後，蔣萬安「腰椎間盤突出」的「病」似乎就此拋在台灣了。因為根據蔣萬安在其自傳《台北.萬安》第31頁中自述：

「我加入《鱸魚》（他朋友綽號）熱血揪團的登山車隊，在休假期間騎遍各種刺激路線，當然摔車是一定的」

天哪！騎腳踏車登山欸！這是多麼需要腰力和腳力的激烈運動啊？豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動呢？

更神奇的是，為什麼這位「腰椎間盤突出」的「老病號」，年過40後還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛呢？

為何這位「腰椎間盤突出」的「老病號」，年過40後還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛呢？（資料照）為何這位「腰椎間盤突出」的「老病號」，年過40後還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛呢？（資料照）

俗話說：事出反常必有妖！綜合上述事證推理，你認為讓蔣萬安爽當14天補充兵的「腰椎間盤突出」病歷會沒有問題嗎？

蔣萬安年過40後還能夠馳騁籃球場上。（資料照）蔣萬安年過40後還能夠馳騁籃球場上。（資料照）

面對因偽造病例閃兵而被刑事拘提的知名藝人，滿臉豆花狼狽不堪之際，一直直挺著腰桿、高高在上的蔣萬安能夠心安乎？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：

