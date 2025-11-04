自由電子報
自由開講》鄭麗文被中共封為「統一女神」 台灣人戒慎恐懼

2025/11/04 09:00

◎ 陳啟濃

對於中國網民小粉紅們特別將鄭麗文包裝成「統一女神」，鄭麗文只回應「笑笑就好」。這樣的態度並沒有表示反對，因為也呼應了鄭麗文一貫的主張，認同「一個中國」，想當中國人的願望

被封「統一女神」稱號等問題，國民黨新任主席鄭麗文（右四）於10月26日到花蓮縣黨部參加團結大會，她認為就笑一笑就好了。（資料照）被封「統一女神」稱號等問題，國民黨新任主席鄭麗文（右四）於10月26日到花蓮縣黨部參加團結大會，她認為就笑一笑就好了。（資料照）

中國網民特別是小粉紅是無法任意翻牆，他們放出的消息能夠傳來台灣，都是經過中共篩選認可，也可以說是中共文宣部門一手操作的訊息農場。所以他們稱呼鄭麗文「統一女神」，寄望於為「祖國」的「統一大業」，能夠做出重大貢獻，同時也是中共當局對於鄭麗文擔任國民黨主席後，寄予的期待。

鄭麗文不譴責不否認，只是要大家笑笑就好。只是對於目前掌控立法院多數席次政黨的主席，她的政治立場是攸關台灣未來的命運發展，可無法「笑笑就好」。

反共人士一向用黑道流氓來形容中共，黑道對於道上其他幫派擔任大哥的反應，會因為對自己幫派是否有利，來論斷當事人，或是表達出友善支持或反對的態度。若以此黑道文化論斷中共對鄭麗文的熱烈支持，就可以看中共認同鄭麗文擔任國民黨主席，對未來可以順利拿下台灣，完成中國的「統一大業」，是有協力作用

鄭麗文當選國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。（擷取自微博）鄭麗文當選國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。（擷取自微博）

國會最大黨居然成為要併吞中華民國的敵國共產中國的協力者，未來的任務是要幫敵人攻下自己的國家，讓台灣辛苦建立的自由民主淪為專制主義的宰制。半夜想起來都會讓人不寒而慄，中共反常的盛讚民主台灣的國民黨主席，台灣人更該戒慎恐懼。未來將會是一場場民主的守護戰，台灣的人民要當家做主，不能讓國共權力分贓的野心給出賣了。

（作者為政治評論員）

