名家分享~福澤喬》川普訪日好評多／高市內閣7天上陣 這本書透露國力布局

高市早苗在書中，把戰後以來的治理座標整體旋轉，將日本定位為以安全保障為核心、由國家主導經濟與科技投資的「新常態」。

◎ 福澤喬

川普這一次的訪日行程，高市內閣的對應，被美日媒體評定為滿分。很多人會納悶，高市早苗為什麼可以那麼短的時候，立刻可以排兵佈陣，拳拳到位？仔細研究他在去年出的新書《國力研究 日本列島を、強く豊かに。》或許可以給出一些答案。

日本首相高市早苗於10月28日率閣員在日美雙邊擴大會議，與美國總統川普及其團隊進行上任後首次面對面會談。（美聯社）



高市早苗在書中，把戰後以來的治理座標整體旋轉，將日本定位為以安全保障為核心、由國家主導經濟與科技投資的「新常態」。書中強調，要在地緣風險升溫的年代延續繁榮，日本不能再把外交、防衛、經濟、技術切割處理，而應以「總合的國力」作為統攝的框架，讓各領域相互耦合、同步強化。這樣的主張，等於對過去以經濟優先、輕武裝、對美協調的吉田路線提出體系化的挑戰，並提出一個更為能動、硬實力掛帥的治理路徑 。

請繼續往下閱讀...

在章節編排上，文本並非平鋪直敘的政策清單，而是以「診斷—處方」的邏輯來講出來：先辨識日本在外交、情報、防衛、經濟與技術上的結構性弱點，再提出彼此連鎖的應對組合。這種寫法，既是戰略地圖，也像壓力測試報告，讓讀者在一張表面上分科、實則互通的矩陣裡，看見「從何處補強」與「如何整合」的清晰路徑 。

核心訊息很明快：若要在競爭激烈的國際場域維持生存與尊嚴，日本必須完成「戰略性的正常化」。這包括由上而下的情報體系改革與立法補洞、由需求拉動的積極財政與產業策略、以及將外交從防守轉為主動塑形。作者群將這套整體構想定位為高市式的安全保障國家願景，透過政策研究會與專家串連，企圖把理念轉譯為可執行的政策工程 。

日本首相高市早苗編著的「国力研究 日本列島を、強く豊かに」一書，提出國家治理藍圖。（取自貼文）

要讀懂高市早苗的想法，得把幾個齒輪放進同一個殼裡看。第一個齒輪是外交。高市主張，日本應以價值與利益為基準，對違反規範的行為展現更明確的抵制與反制意志，特別是在面對中國的作為時，強調「該怒時就怒」的姿態，以凝聚國內外的信任與威懾力。同時，與台灣的連動被視為安全結構的一環，而不再只是周邊議題的延伸 。第二個齒輪是情報。書中點出日本在反間、資安、訊號情報等面向的脆弱，倡議制定完善的反間法、整合分散於各部會的情報機能並強化法制，以支撐更能動的國安決策 。

第三個齒輪是防衛。從「專守防衛」走向「能動抑止」，圍繞長射程反擊能力、太空與電磁頻譜作戰、網路防禦等新域戰力的量產與聯動，形成可操作的嚇阻輪廓。

第四個齒輪，亦是整個機芯的動力來源，是經濟與財政。書中延續並再設計「高壓經濟」的積極財政，將公共支出聚焦於半導體、AI、量子、能源與糧安等戰略部位，把市場效率的考量置於國家韌性的次序之後。這種做法，等於將自由貿易的理想與供應鏈安全的現實重新配重，朝管理型與選擇性開放的方向調整。為了讓資本、技術與關鍵資料不致外流，還提出加嚴外資審查、建立專責審議機制與加固智財保護的制度構想 。

最後一個齒輪是技術與人才。高市強調雙重用途科技的戰略性地位，從宇宙航空到先進運算，均需官民協作加速投資，並以教育改革與精準的人才培育支線支撐整體戰力。

當這些齒輪一起轉動，書中所謂的「總合國力」才不會成為口號，而能變成從立法、預算、組織到國際協調的全鏈條工程 。

值得注意的是，這套藍圖自覺地走出戰後的心理與制度陰影。高市再行文之間，刻意把「正常國家」的敘述與「國家主義式治理」連結：國家是優先行動者，市場與社會在國安目標下協調，憲制結構的調整則是終局安排。於是，從反間法到內閣情報機構、從反擊能力到憲改與「國防軍」的設想，都被放進同一副拼圖裡，構成高市版本的治理總設計 。

高市早苗力挺國防工業，日本正積極尋求成為國際武器出口大國。（路透檔案照）



從戰略一致性來看，這套方案具備明確的敘述力。它把日本在供應鏈重組、科技軍民融合、印太權力平衡三條全球趨勢上的焦慮，轉譯成具體、連鎖、可執行的政策組合，讓支持者能「說故事」地重述其正當性，從而形成政治動員的共用語彙。

在組織上，他提出透過研究會與跨領域作者群，把政務官、前官員、學者與產業聲音編接成政策聯盟，降低施政前期的協調成本。最後把經濟政策納入國安邏輯，爭取在預算與政策優先序上占據上風，也替產業政策提供國安標的的「正當性防護罩」。

不過，高市的理論，在目前日本自民黨屬於國會票數的弱勢下，財政風險是第一個不確定因子。當公共投資以戰略為名擴張，如何確保資本配置效率、避免路徑依賴與尋租，並兼顧通膨與匯率的副作用，是市場與學界反覆追問的挑戰。如果缺乏可驗證的KPI與退出機制，積極財政可能成為沒有終點的政經承諾。

另外就是制度摩擦。情報與反間法制的補洞，勢必牽涉隱私與自由的邊界重劃，社會信任與司法監督機制若不到位，容易引發公民社會的反彈。當日本提升能動抑止與反擊能力，鄰國威脅感知也會同步上升，區域互動也有可能進入新一輪「安全困境」。

在東京赤坂宮的首次會晤中，川普便對高市早苗的「非常有力道的握手」印象深刻，也承諾給予強力的支持。（路透）



再加上日本國內想要進行修改憲法的門檻高，而且價值光譜多元，任何涉及安保與自由邊界的立法都需要高階層級的社會對話與配套監督機制。

幸好，日美同盟仍是安全架構的主軸；尤其在這次川普訪日之後，算是給了高市早苗一個重要的支撐。東京現在需要的是在除了美國之外的同盟深化與戰略自立之間微調步伐，與志同國家擴大多邊協作，纔能在供應鏈與科技規範上取得更穩的槓桿位置 。

高市早苗在競選時候提到的Japan Is Back，是希望把日本帶回「過去充滿榮耀的大國」。在經濟政策與安保目標綁定，讓投資從效率優先轉為韌性優先；防衛與情報的升級，讓嚇阻從被動維持轉為可操作的能動抑止；外交從被動協調轉為價值與利益導向的主動布局。這三股力量交織成書中所描繪的「強而富的日本」，也是高市式國家治理在戰略層面的核心輪廓 。

真正的考驗不在於理念是否鋒利，而在於執行能否穩健。若要把「危機管理投資」變成能抵禦震盪的產業基本盤，政府需要清楚的篩選標準、透明的治理結構與可量測的產出指標，並引入民間資本與新創公司作為創新引擎，避免國家投資變成封閉的資本循環。

情報與反間體系的擴建則要把人權與法治拉進同一張桌子上，用嚴格的監督與救濟機制換取社會授權。防衛與外交的升級，更必須匹配聯盟治理的細節協調，從技術互通、供應鏈容錯到訓練與後勤標準化，逐項把戰略語言落成可驗證的制度工程。

#Joel愛亂翻書

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法