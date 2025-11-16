自由開講》憲法法庭「被癱瘓」 人權保障「大倒退」

◎ 陳逸南

依自由時報十月二十三日A1版「3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾」報導指出，憲法法庭目前剩大法官八人，已實質停擺二七○天。前大法官黃虹霞昨批評，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官沒有好好作為。她建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。

自由時報10月23日A1版「3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾」報導。（擷取自由時報版面）

另指出，「黃虹霞昨在民間監督司法院大法官人選聯盟記者會強調，民主社會尊重意見表達，但不表示可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。過去七十幾年來，從來沒有任何大法官會用意見書以外的方式，對已存在案件發表意見，這是不可以的。釋憲聲請人可聲請這三位大法官迴避；或由其餘五位大法官依程序自主權開庭評議。」

前大法官黃虹霞表示，不可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。（資料照）

又，我國憲法訴訟制度之建立，主要參酌德國制度，而「德國聯邦憲法法院法」第四條第四項規定：「法官應在其任職期限屆滿後繼續履行職務至其繼任者被任命為止。」此項規定在我國憲法訴訟制度的建立當時，未予注意，以致產生大法官評議人數不足的問題，值得研究。

查目前憲法法庭「被癱瘓」之主要原因，藍白兩黨（二○二四年十二月二十四日及二○二五年七月二十五日）二度封殺大法官提名人選，並修改「憲法訴訟法」第三十條增列需有十位大法官才能開庭評議，癱瘓至今。如此違反權力分立原則，且有立法權侵犯司法權之嫌，應該檢討糾正。

立法院院會7月25日進行大法官被提名人同意權投票，結果是繼上一次全部封殺7位大法官被提名人後，國民黨、民眾黨再度聯手封殺。（資料照）

依報導，大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠珍十月八日發表聲明，指「新修正憲訴法規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。」如此大法官未能秉持著憲法守護者的立場，造成台灣民主、人權保障「大倒退」情形，令人遺憾。

（作者為仲裁人）

