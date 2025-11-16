自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》憲法法庭「被癱瘓」 人權保障「大倒退」

2025/11/16 17:00

◎ 陳逸南

依自由時報十月二十三日A1版「3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾」報導指出，憲法法庭目前剩大法官八人，已實質停擺二七○天。前大法官黃虹霞昨批評，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官沒有好好作為。她建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。

自由時報10月23日A1版「3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾」報導。（擷取自由時報版面）自由時報10月23日A1版「3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾」報導。（擷取自由時報版面）

另指出，「黃虹霞昨在民間監督司法院大法官人選聯盟記者會強調，民主社會尊重意見表達，但不表示可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。過去七十幾年來，從來沒有任何大法官會用意見書以外的方式，對已存在案件發表意見，這是不可以的。釋憲聲請人可聲請這三位大法官迴避；或由其餘五位大法官依程序自主權開庭評議。」

前大法官黃虹霞表示，不可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。（資料照）前大法官黃虹霞表示，不可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。（資料照）

又，我國憲法訴訟制度之建立，主要參酌德國制度，而「德國聯邦憲法法院法」第四條第四項規定：「法官應在其任職期限屆滿後繼續履行職務至其繼任者被任命為止。」此項規定在我國憲法訴訟制度的建立當時，未予注意，以致產生大法官評議人數不足的問題，值得研究。

查目前憲法法庭「被癱瘓」之主要原因，藍白兩黨（二○二四年十二月二十四日及二○二五年七月二十五日）二度封殺大法官提名人選，並修改「憲法訴訟法」第三十條增列需有十位大法官才能開庭評議，癱瘓至今。如此違反權力分立原則，且有立法權侵犯司法權之嫌，應該檢討糾正。

立法院院會7月25日進行大法官被提名人同意權投票，結果是繼上一次全部封殺7位大法官被提名人後，國民黨、民眾黨再度聯手封殺。（資料照）立法院院會7月25日進行大法官被提名人同意權投票，結果是繼上一次全部封殺7位大法官被提名人後，國民黨、民眾黨再度聯手封殺。（資料照）

依報導，大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠珍十月八日發表聲明，指「新修正憲訴法規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。」如此大法官未能秉持著憲法守護者的立場，造成台灣民主、人權保障「大倒退」情形，令人遺憾。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書