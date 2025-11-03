自由電子報
自由開講》多元性別教育 給孩子一把「理解的鑰匙」

2025/11/03 08:00

◎ 蔣辰平

最近，每到同志大遊行季，社群上就會再度出現一些熟悉的質疑——

「學校到底為什麼要教多元性別？」

「這會不會讓孩子變成同志？」

第23屆台灣同志遊行今年1025下午在台北登場，湧入逾15萬人參與。（資料照）第23屆台灣同志遊行今年1025下午在台北登場，湧入逾15萬人參與。（資料照）

「為什麼不能讓孩子長大自己分辨？」

身為一位在校園裡工作十多年的老師，我想很誠實地說：

多元性別教育的目的，從來不是要把孩子「變成誰」，而是讓孩子知道「每個人都可以是自己」。

孩子不是一張白紙，他們早就看見差異了

我們以為孩子什麼都不懂，但孩子在很小的時候就知道「誰和大家不一樣」。

他們會觀察、會模仿、也會用語言試探他人的界線。

教育不是要塞給他們答案

而是教他們如何在「看見差異」時，不把別人弄傷。

校園裡的「玩笑」，往往不是玩笑

「娘娘腔」

「假ㄍㄟ」

「噁心」

「你去跟你男朋友啦」

這些話，不是出現在網路，而是出現在走廊、操場、教室裡。

有時只是笑著說出口，但對被說的人來說，那是一段很長的疼痛。

多元性別教育不是在教孩子變成什麼，而是在教孩子——

「語言會傷人，而我們可以選擇不那麼用力地傷害別人。」

多元性別教育不是「性教育」，而是「社會互動教育」

自由開講》多元性別教育 給孩子一把「理解的鑰匙」台北市立信義幼兒園運用多元且生活化的教學策略，逐步引導幼生在遊戲和日常活動中自然地接觸性平概念。（教育部提供）

很多人以為這是在教「性」

但在校園裡，我們真正教的是：

1、如何尊重不同的人

2、如何在不理解時選擇不嘲笑

3、如何不因為集體氛圍而傷害弱勢者

4、如何在看見自己跟別人不一樣時，不害怕

說得更簡單：

不是教孩子「變成某種人」，而是教孩子「怎麼與各種人相處」。

我們在給孩子的，是一把「理解的鑰匙」

成長過程中，每個人都會遇到不理解的東西。

新北市社會局攜手「台灣不會教小孩行動聯盟」邀請60多位親子走進「新北性平不小室」，透過繪本導讀及彩虹紙皇冠DIY，引導親子在溫馨有趣的互動中，一起認識性別多樣性與性別平等。（資料照）新北市社會局攜手「台灣不會教小孩行動聯盟」邀請60多位親子走進「新北性平不小室」，透過繪本導讀及彩虹紙皇冠DIY，引導親子在溫馨有趣的互動中，一起認識性別多樣性與性別平等。（資料照）

不理解本來就不可怕，可怕的是——

因為不理解，而先用否認、嘲笑、排斥，來保護自己

多元性別教育教孩子：

當你遇到不一樣的時候，你可以先停一下。
你可以選擇理解，而不是傷害。

這是一把鑰匙。

它打開的不是思想，而是心

我希望孩子長大後，不需要先偽裝自己才能被愛

教育的終點不是一致，而是完整

我希望孩子能長成這樣的人——

可以自在做自己，也能不傷害別人。

而這份能力，不會自己長出來，必須有人教

每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部今年在科教館舉辦性別光影數位互動展。（資料照）每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部今年在科教館舉辦性別光影數位互動展。（資料照）

所以，多元性別教育不是洗腦

它是我們教給孩子的 善良的技術、理解的態度、以及不讓別人受傷的能力。

這不是要改變孩子的「樣子」，而是讓孩子不必因為自己的樣子而害怕

因為每個孩子，都值得被好好地活著。

（作者為國小教師）

