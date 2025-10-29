矢板明夫觀點》川普旋風與高市首相 開啟「日美黃金時代」

川普總統與高市首相在東京赤坂的迎賓館會談，氣氛熱絡。兩人隨後共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定。

◎ 矢板明夫

美國總統川普再度訪問日本，受到了全日本的重視。重現了六年前第一次訪日時的「川普旋風」。不同的是，這一次迎接他的，是日本第一位女首相——高市早苗。川普此行不僅讓日美關係再度升溫，更讓整個印太局勢出現新的想像。而對台灣來說，這一切都充滿正面的意義，因為日本和美國正是台灣最重要、最值得信賴的兩個朋友。

川普總統（左）訪日，與高市早苗首相（右）到美軍基地。（取自貼文）

首位女相 川普盛讚了不起的歷史時刻

10月28日上午，川普總統與高市首相在東京赤坂的迎賓館會談，氣氛熱絡。兩人隨後共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定。稀土是製造高科技產品不可或缺的材料，兩國此舉顯示出要共同確保關鍵資源安全、減少對中國依賴的決心。川普在簽署儀式上盛讚日本是「美國最強等級的同盟國」，並稱高市是「偉大的首相之一」，他還特別提到，日本第一次出現女性首相，是「了不起的歷史時刻」。這番話讓現場掌聲不斷，也顯示美方對高市領導力的信任與期待。

請繼續往下閱讀...

川普總統（左）和高市早苗首相（右）經過40分鐘的會談，簽署了兩份協議文件。（法新社檔案照）

在高市的主導下，鞏固美國和日本的關係，無疑可以間接鞏固美國和台灣的關係。高市早苗今年四月底才訪問過台灣，拜會總統、副總統與多位政要，表達對台灣民主的高度支持。她是日本政壇中少數立場堅定、勇於說出真話的政治人物。如今她成為日本首相，更讓許多台灣人覺得心安——因為這樣一位挺台的領袖，代表日本未來的方向將更加清晰。

高市早苗（左）4月曾率團訪台，並晉見總統賴清德（右）。（總統府提供）

川普懷念與安倍情誼 與安倍昭惠會面

同一天，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠女士也在社群平台上分享了與川普會面的照片。照片中兩人笑得燦爛，川普比出熟悉的「讚」手勢，氣氛溫馨。昭惠女士寫道：「川普總統仍深深懷念我的先生，並對我說了許多溫暖的話。」

值得一提的是，昭惠女士今年已經四度訪問台灣，每次都受到熱烈歡迎。她總是以親切溫暖的態度與台灣人民互動，讓人感受到她與安倍前首相那份真誠的友誼依然存在。

安倍昭惠（左）與川普（右）會面，川普表示仍懷念安倍晉三。（取自貼文）

從高市與川普的「黃金時代」聯手，到昭惠女士溫柔而堅定的身影，整個日本正展現出一種新的自信與方向。兩位女性成為外交的主角，是日本歷史上第一次。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法