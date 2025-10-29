自由電子報
沈榮欽國際視野》川習會前夕，台灣應該注意什麼？

習近平能夠交換的籌碼不過是芬太尼、抖音和稀土……，因此不太可能讓川普表示反對台獨。加上魯比歐日前公開發言不會在貿易協議上犧牲台灣，習近平的想望大概注定落空。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/10/29 16:30

◎ 沈榮欽

1. 美中可望在「軟議題」上取得協議，包括芬太尼管制、抖音所有權和稀土出口，但是在「硬議題」上會繼續僵持，包括台灣、俄烏戰爭和關稅戰。

2. 習近平可能認為這是他在國際上表現出與美國平起平坐的機會，在中國經濟下滑之際，川習會對其聲望有益，所以預計在硬議題上不會讓步。

川習會預計10月30日在南韓登場，這是兩人自2019年後首次會晤。圖為川普（右）2017年訪問北京。（路透檔案照）川習會預計10月30日在南韓登場，這是兩人自2019年後首次會晤。圖為川普（右）2017年訪問北京。（路透檔案照）

3. 就台灣議題而言，首先要注意的是，川普2.0 和1.0 對於台灣的態度已經有所改變。在川普1.0中，由於國務卿龐皮歐與內閣閣員的影響，川普政府對於中國持強硬立場，美國雖然並不鼓勵台灣獨立，但是反對中國進逼台灣，當時蔡英文的溫和形象，讓美國相信台灣不會躁進。

4. 川普其實並不喜歡他在1.0時期的表現，他本人對於中國的態度比外界想像的溫和。例如武漢肺炎發生之初，龐皮歐一開始就表示病毒源自中國，後來中國才將其嫁禍給美國軍人的陰謀論。川普起初並不支持龐皮歐的說法，但是隨著美國疫情情勢惡化，川普發現在政治上有利，才開始高調批評病毒源自中國。川普後來認為他在 1.0 時期受到建制派太多掣肘，讓他無法遂行施政，選舉還輸給拜登，雖然川普製造了「選舉被偷」的陰謀論，但是他覺得得票不佳與其施政不順有關，而究其原因正是因為建制派不夠忠誠，所以沒能剷除政治上的敵人。

川普1.0政府的國務卿龐皮歐友台，對於中國持強硬立場。（資料照）川普1.0政府的國務卿龐皮歐友台，對於中國持強硬立場。（資料照）

5. 拜登政府時期，幾個重大事件影響美中關係，連帶影響對台灣的態度，像是中國間諜氣球或是裴洛西訪台等等。

6. 川普 2.0 時期用人則將忠誠放在第一，有了對他個人的忠誠，再來談能力。國務卿魯比歐和龐皮歐一樣，都對台灣十分友善，但是他面對的川普 2.0 政府已經大不相同。龐皮歐面對的川普 1.0 政府，對中鷹派是多數，官僚體系對於川普權力的影響較大。但是魯比歐面對的川普 2.0 政府，他的立場在內閣已經不是主流意見，從川普總統到內閣閣員，對台灣都是有限度的支持，甚至在關稅與半導體議題中，屢屢對台灣發表強硬言論。加上賴清德雖然未直接表明台獨立場，但是其立場顯得比蔡英文強硬且缺乏彈性，也讓台灣容易動輒得咎。

沈榮欽國際視野》川習會前夕，台灣應該注意什麼？美國國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國達成貿易協議的代價。（路透檔案照）

7. 中國戰機日前在台海演習不過是在川習會前增加談判籌碼，這種做法很容易被一眼看穿，難以影響美國。

8. 習近平希望利用川普的交易性格，讓川普一改美國傳統的「不支持台獨」，變為「反對台獨」。但是習近平能夠交換的籌碼不過是芬太尼、抖音和稀土，在其他議題上，一個被孤立且依賴中國的俄羅斯對中國有利、關稅戰過度讓步會被視為軟弱，因此不太可能讓川普表示反對台獨。加上魯比歐日前公開發言不會在貿易協議上犧牲台灣，習近平的想望大概注定落空。

中國在抖音國際版（TikTok）交易案中的讓步，是為了爭取在關稅、科技、台灣等其他更重大議題上與美談判的空間。（法新社檔案照）中國在抖音國際版（TikTok）交易案中的讓步，是為了爭取在關稅、科技、台灣等其他更重大議題上與美談判的空間。（法新社檔案照）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

