自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》恭喜 民進黨立委沈伯洋獲頒《敵人勳章》

換言之，按照「蔣經國秘訣」來看：大凡能夠獲得中共高規格接待的台灣立委或黨政人士，往往就是附和敵人，甚至會是舔共賣台的嫌疑人。 至於，被中共「立案調查」的沈伯洋，反而等於是獲得中國頒發「敵人勳章」，而且還獲得北京「特別背書」的傑出忠貞保台愛國之士。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/10/29 12:00

◎ 黃澎孝

中國官方媒體最新大肆報導：重慶市公安局於10月28日發布《警情通報》，宣布對台灣民進黨立委沈伯洋以發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家的「犯罪活動」，並宣稱將立案調查「依法追究其刑事責任」。
為什麼⁉️

重慶市公安局以發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家的「犯罪活動」，宣布對民進黨立委沈伯洋立案調查，依法追究其刑事責任。 （資料照） 重慶市公安局以發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家的「犯罪活動」，宣布對民進黨立委沈伯洋立案調查，依法追究其刑事責任。 （資料照）

對於平平是台灣的立法委員，2024-04-27傅崐萁、翁曉鈴等17個國民黨立委去北京，能夠獲得中國高規格接待，甚至中國全國政協主席王滬寧還親自接見。但是，民進黨的立委沈伯洋，卻被遠在天邊的重慶公安局當作罪犯來「立案調查」呢？中國對待台灣立委的榮辱標準何在呢？

國務院台辦發言人陳斌華在重慶公安局發佈對沈伯洋立案調查後，「補刀說明」表示：

「沈伯洋發起、建立“台獨”分裂組織，大肆宣揚“台獨”分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的“台獨”頑固分子。公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對“台獨”分裂、維護國家統一的正義必要之舉。」

立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委去年在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤（右一）會面。 （資料照，取自新華網） 立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委去年在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤（右一）會面。 （資料照，取自新華網）

以上陳斌華的「說明」，恰恰說明了中國區別對待藍綠立委的標準，就在於藍綠陣營對待中共和中國武統台灣的態度不同而區分敵友的！

但是，蔣經國曾經教導我們這些畢業於「蔣經國學校」的政戰幹部說：「分辨敵我，最簡單的方法就是：敵人的朋友一定是我們的敵人，但是，敵人的敵人往往就會是我們的朋友」。

換言之，按照「蔣經國秘訣」來看：大凡能夠獲得中共高規格接待的台灣立委或黨政人士，往往就是附和敵人，甚至會是舔共賣台的嫌疑人。

蔣經國曾經教導政戰幹部說：「分辨敵我，最簡單的方法就是：敵人的朋友一定是我們的敵人，但是，敵人的敵人往往就會是我們的朋友」。 （資料照） 蔣經國曾經教導政戰幹部說：「分辨敵我，最簡單的方法就是：敵人的朋友一定是我們的敵人，但是，敵人的敵人往往就會是我們的朋友」。 （資料照）

至於，被中共「立案調查」的沈伯洋，反而等於是獲得中國頒發「敵人勳章」，而且還獲得北京「特別背書」的傑出忠貞保台愛國之士。

因此，沈伯洋黑熊學院主要贊助者曹興誠先生，在與我們共享的line群組上，第一時間就一針見血地指出：「沈伯洋被北京主攻，表示中共了解他的力量和對統派的威脅。希望賴清德也能了解。」

可不是嗎？

那位自稱是蔣經國孫子的「章萬安」，怎麼從不曾遭到中國批評？他也從不批評中共！反而他爹章孝嚴還能夠成為習近平的「家宴」貴賓呢？看在吐血而死的蔣經國眼裡，恐怕會憤怒到吐血不止吧！

筆者建議賴清德總統考慮由立委沈伯洋（左）挑戰「章萬安」（右）。（取自貼文）筆者建議賴清德總統考慮由立委沈伯洋（左）挑戰「章萬安」（右）。（取自貼文）

賴清德總統在為民進黨選擇挑戰「章萬安」的人選時，還真該仔細去了解！了解吧！何不讓他們兩個去PK一番呢？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書