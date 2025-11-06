自由電子報
自由開講》從假消息到懸賞 中共混合戰進化

2025/11/06 15:00

◎ 茜茜

廈門懸賞風暴：兩岸情報戰的公開化新階段

中國廈門市公安局近日罕見地以司法名義，公開懸賞通緝我國「心戰大隊」核心人員，並指涉多家臺灣企業「協助敵對行為」，此舉不僅在法律層面挑戰跨境執法的界線，也象徵兩岸在「信息對抗」上的新一輪升溫；根據公告內容，北京嘗試以「執法透明」包裝政治目的，結合法律戰與輿論戰，在全球資訊環境中對臺灣形成心理壓力與社會分化；對觀察者而言，這是一次從隱性情報競逐轉向「公開化恫嚇」的典型案例。

福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）

滲透網絡的長影：中共全球情報布局的系統化運作

從更宏觀的視角看，廈門案並非孤例；多國安全機構長年警示，中共以多層管道進行對外情報與影響滲透，包括以企業作為掩護的情報活動、統戰部門主導的海外社團滲透，以及利用媒體與學術交流收集敏感資訊；美國聯邦調查局（FBI）與歐洲情報單位皆指出，中共的滲透行動往往以「商務合作」或「文化交流」作為名義，藉由人才計畫與研究夥伴關係吸納專業技術與情報人員；這些行動的目的不僅在於情報蒐集，更在於逐步改變國際輿論生態與政策走向。

國際視角三層面：從跨國鎮壓到混合戰

國際社會對此類行動的觀感普遍分為三層；首先，民主國家多將此類懸賞與海外施壓視為主權外溢與「跨國鎮壓」（transnational repression），違背國際法與領域管轄原則；其次，安全機構普遍認為，這類操作屬「混合戰」的一環，結合法律、輿論與資訊戰，目的在於削弱對手心理與制度防線；第三，若北京缺乏具體證據或濫用司法名義，則將進一步損及其在國際輿論場的信任度，使臺灣的處境反而獲得更多同情與制度性支持。

臺灣的三步防線：揭露、結盟、制度化

面對中方策略，臺灣的反制應以「揭露—結盟—制度化」為主軸；揭露層面，政府應公開透明地彙整北京透過企業、媒體或平臺進行影響的證據，並在國際論壇及民主夥伴間共享，以將兩岸衝突議題國際化；結盟層面，需深化與美國、歐洲及亞太盟友的情報與執法協作，建立跨境資訊防護機制；制度化層面，則須修訂資通安全與跨國犯罪合作法規，建立企業風險評估與法律支援系統，防止中方利用「名單恫嚇」製造寒蟬效應，進而保護被點名企業與個人。

反制中共混合戰，我國須研擬修訂資通安全法規，建立跨境資訊防護機制。（資料照）反制中共混合戰，我國須研擬修訂資通安全法規，建立跨境資訊防護機制。（資料照）

軍方自省：情報、採購與認知防護的再強化

從國防層面觀察，此事件對國軍的啟示尤為深刻；首先，情報與反情報工作必須超越傳統框架，將開放來源情報（OSINT）、網路輿情監控與認知作戰納入常態運作；其次，國防採購與合作項目需更嚴格的第三方背景審查與資安驗證，以防止被外部勢力利用漏洞製造輿論攻擊，政府亦應建立快速反應機制，提供被點名企業及合作單位法律與行政支援，避免社會恐懼擴散至民間供應鏈，削弱整體防衛韌性。

將恫嚇轉為契機：臺灣的戰略韌性與國際合作

最終，臺灣的優勢不在於「以牙還牙」的反制，而在於以透明、法治與國際合作為核心，將中方的恫嚇行動轉化為制度強化與國際連結的契機，政府可藉此深化與理念相近國家的合作，在資訊安全、認知防護與企業保護上建立標準化體系；當臺灣以開放與法治的姿態回應壓力，便能在全球民主聯盟中鞏固自身的道德與制度地位，也使北京的恫嚇策略最終反噬自身的國際信譽。

（作者為研究生）

