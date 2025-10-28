自由電子報
名家分享~林翠儀》美日高峰會 川普帶了五虎將同行

美國總統川普這次訪日，和日本首相高市早舉行首次峰會，帶了五虎將同席。 這是川普對日本新政權的尊重，證明他是認真的。
名家分享

名家分享

2025/10/28 19:00

◎ 林翠儀

美國總統川普這次訪日，和日本首相高市早舉行首次峰會，帶了五虎將同席

日本首相高市早苗與美國總統川普舉行領袖會談。（路透）日本首相高市早苗與美國總統川普舉行領袖會談。（路透）

國務卿魯比歐（Marco Rubio）、戰爭部（國防部）長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財務部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

川普和高市會談時提到了安倍，然後鏡頭掃到了外相茂木在揉眼睛。（作者截自日本的電視畫面）川普和高市會談時提到了安倍，然後鏡頭掃到了外相茂木在揉眼睛。（作者截自日本的電視畫面）

川普高市談安倍 雙方與場外都紅眼

這是川普對日本新政權的尊重，證明他是認真的

會談開頭兩人都提到了安倍，然後鏡頭掃到了外相茂木在揉眼睛，一堆日本網民跟著哭成一團。

暗殺安倍兇手 今日首次開庭受審

今天是暗殺安倍的兇手山上徹也首次開庭的日子，有一種冥冥之中的感覺。

川普和高市早苗經過40分鐘的會談簽署了兩份協議文件。（法新社）川普和高市早苗經過40分鐘的會談簽署了兩份協議文件。（法新社）

川老大帶著高市坐陸戰隊一號去橫須賀，然後在喬治華盛頓號上介紹高市和美國官兵見面，川普邊說還摟住高市的肩膀，好像在介紹自己的女兒或妹妹出場一樣。也許高市無法超越安倍，和川普建立麻吉的關係，但川普已用行動說明高市是「自己人」

川普邀請日本首相高市早苗（左）登上「華盛頓號」航艦，向美軍官兵發表演說。（法新社）川普邀請日本首相高市早苗（左）登上「華盛頓號」航艦，向美軍官兵發表演說。（法新社）

（作者為本報駐日特派員）

　本文經授權轉載自林翠儀臉書

