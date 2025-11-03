自由電子報
自由開講》從數位人民幣 剖析台灣的金融主權保衛戰

2025/11/03 10:30

◎ 陳裕翔

當中國人民銀行行長宣告設立「數字人民幣國際運營中心」，並於近日在上海正式啟動時，這不僅是金融科技的一小步，更是北京企圖重塑全球貨幣版圖的一大步。透過發行由國家完全掌控的數位貨幣，北京正試圖繞開現有的美元體系，建立一套全新的、以其為中心的金融與數據基礎設施。

中國人民銀行設立「數字人民幣國際運營中心」，並於近日在上海正式啟動。（路透檔案照）中國人民銀行設立「數字人民幣國際運營中心」，並於近日在上海正式啟動。（路透檔案照）

這套以數位人民幣為核心的國際戰略，其對台灣的衝擊可從三個層次進行深度剖析。第一，在地緣政治與貨幣霸權層面，數位人民幣的目標是打造一個「非美元」的平行世界。長期以來，美國藉由掌控SWIFT等國際清算體系，能輕易對任何國家發動金融制裁，這是其維繫全球霸權的核心支柱。數位人民幣的跨境支付平台，旨在建立一條完全獨立於SWIFT之外的清算軌道。這意味著，未來中國與其「一帶一路」夥伴，甚至任何想規避美國監管的國家，都能透過此系統進行貿易與資金往來。當這個體系逐漸壯大，不僅將削弱美元的國際地位，更會讓台灣在國際上，面臨一個更具吸引力、由北京主導的經濟與政治板塊，從而加劇台灣被孤立的風險。

在金融主權與貨幣穩定層面，數位人民幣對台灣構成了「貨幣替代」與「金融滲透」的直接威脅。若未來兩岸恢復交流，在中共政策性推動下，數位人民幣極可能被大量應用於觀光、電商等領域，甚至在台灣內部形成一個小規模的流通圈。這將直接挑戰新台幣的法定貨幣地位，削弱我國中央銀行的貨幣政策調控能力。更危險的是，其便捷的跨境特性，可能成為熱錢或非法資金快速進出台灣的地下高速公路，規避我國現有的外匯管制與洗錢防制規範，對台灣的金融穩定構成嚴重衝擊。當一個敵對政權的貨幣，能在我們的領土內自由流通時，這已不只是經濟問題，而是國家主權被侵蝕的嚴重警訊。

人民幣數位化，若未來兩岸恢復交流，在中共政策性推動下，數位人民幣極可能被大量應用於觀光、電商等領域。（法新社檔案照）人民幣數位化，若未來兩岸恢復交流，在中共政策性推動下，數位人民幣極可能被大量應用於觀光、電商等領域。（法新社檔案照）

防範數位人民幣滲透的挑戰，在於我們現有的法律框架，是為應對「傳統貨幣」與「民間支付工具」（如支付寶）而設計的，對於一個由「敵對國家央行」所發行的「主權數位貨幣」，顯然缺乏足夠的法律定義與管制工具。現行的《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》等法規，能否有效將數位人民幣納管？金管會、中央銀行、數位發展部與陸委會之間，是否有一個權責清晰、反應迅速的聯合監管機制？這些都是迫在眉睫的制度破口。

台灣不能再是被動觀望，必須採取主動、積極的防禦性部署。策略上應加速研發「數位新台幣」，提出台灣的民主數位貨幣方案。面對數位人民幣的進逼，最好的防禦就是提出一個更具吸引力的替代方案。我國中央銀行應加快「央行數位貨幣」（CBDC）的研發與試點進程，設計出一套能保障人民隱私、交易安全、且符合民主治理原則的「數位新台幣」。這不僅是為了提升支付效率，更是為了在未來的數位貨幣時代，鞏固我國的貨幣主權，提供國人一個可以信賴的數位選項。

中央銀行規劃發展數位新台幣（CBDC），初步先由政府機關透過數發部平台發放數位券。（資料照）中央銀行規劃發展數位新台幣（CBDC），初步先由政府機關透過數發部平台發放數位券。（資料照）

上海「數字人民幣國際運營中心」的掛牌，象徵著一場全球性的數位貨幣戰爭已正式拉開序幕。這場戰爭沒有硝煙，卻直接關係到台灣未來的經濟自主與國家安全。我們必須以最嚴肅的態度，全面構築台灣的數位金融防線。唯有如此，我們才能在這場無聲的較量中，守護我們的數位主權，確保台灣的未來，不會被鎖進那座看不見的金融長城之內。

（作者為台北市資訊業）

