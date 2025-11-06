自由電子報
自由開講》為什麼太陽能電池板清潔沒有全球的標準做法？

2025/11/06 11:30

◎ 凱米特克

全球至今對於太陽能板清潔，仍未有標準化的方式。（彭博）全球至今對於太陽能板清潔，仍未有標準化的方式。（彭博）

太陽能板清潔仍然是整個太陽能行業被誤解的話題。

雖然太陽能板清潔在某些領域和公用事業規模的專案中已經被視為必不可缺，但不是通用標準。

那是為什麼？以下分析一下尚未成為全球標準的主要原因

1.下雨就清潔了

目前為止，普遍認為雨水會沖走任何積聚的汙垢。雖然雨水可以幫助減少一些灰塵，但並不是適當的清潔解決方案。在許多情況下，雨水實會導致面板底部邊緣的汙垢和汙垢堆積，特別是環境汙染或有機汙染混合在一起時。隨著時間的推移，這種髒污會導致嚴重的發電效能問題，甚至對面板表面造成物理損壞。此外，雨水的礦物質，也會在面板上形成一層薄膜，進一步影響發電效率。

2.模組是自帶清潔

一些製造商將帶有疏水塗層的太陽能電池板宣傳為「自清潔」。實際上，這些塗層可以幫助「延緩」汙垢的粘附，但它們並不能完全防止髒汙——尤其是像鳥糞或樹液這樣的黏性物質。即使是具有最新技術塗層的面板仍然需要定期維護，特別是在乾燥或塵土飛揚的地區。這些塗層更像是一種預防措施，而不是一種永久解決方案。它們可以減緩汙垢的積累，但一段時間後，汙垢和其他汙染物仍然會聚集在面板上，需要積極清潔以保持最佳效能。

3.模組清洗的價值

模組清潔是否「值得」取決於場地、當地條件和系統規模。對於多雨城市的小型屋頂系統來說，經常清潔的好處似乎很小。但對於較大的系統或乾旱地區的系統，忽視清潔可能會導致「超過20%」的能量損失。即使在不太極端的情況下，隨著時間的推移，汙垢的積累也會產生許多業主沒有考慮的長期後果。這不僅會立即導致能源生產損失，還會導致面板本身的惡化。事實上，忽視清潔可能會使保修失效或大大縮短面板的壽命，從而導致更高的更換或維修成本。

忽視太陽能板清潔，可能會使保修失效或大大縮短面板的壽命；示意圖。（資料照）忽視太陽能板清潔，可能會使保修失效或大大縮短面板的壽命；示意圖。（資料照）

4.新興的產業

太陽能模組清潔尚未達到標準的另一個原因，僅是因為該行業還很「年輕」。在過去的十年裡，世界各地的太陽能安裝蓬勃發展，往往受到激勵措施、價格下跌和氣候目標的刺激。雖然安裝數量激增，但維護實踐並沒有以相同的速度跟上

其中，許多設施是在對長期維護的最低限度考慮下建造的。最初的重點是安裝和執行，但後來隨著系統老化和效能下降，關於維護（包括清潔）的討論才浮現了。此外，維護合約在許多市場仍在發展，「完善的清潔」並沒有普遍納入這些協議。隨著系統開始老化並出現磨損跡象，關於預防性維護（包括定期完善清潔）的議題開始獲得正視。行業正在瞭解到，與任何投資一樣，太陽能系統需要維護才能隨著時間的推移保持其價值。

5.削減的隱藏成本

當太陽能系統因「電網約束」或「生產過剩」而被迫限制產量時，是使情況複雜化的另一個因素。當業者已經因為其他原因削減生產時，他們可能看不到清潔面板的價值。但這是短期思維。

「清潔」能確保系統在被要求生產時處於最佳效能，保持最佳面板效能，可以對長期回報和系統安全產生重大影響。如果面板髒了，效率輸出減少會導致能源生產受到雙重打擊。此外，汙垢的積累會增加模組熱點和系統故障的可能性，從而加劇問題。

當太陽能系統因「生產過剩」而被迫限制產量時，業者也有可能看不到清潔面板的價值；示意圖。（美聯社）當太陽能系統因「生產過剩」而被迫限制產量時，業者也有可能看不到清潔面板的價值；示意圖。（美聯社）

模組長期汙染會導致的影響

●熱斑，不均勻的汙垢積聚導致面板部分過熱，可能會永久損壞太陽能電池。熱點可能導致永久性效能損失，在嚴重的情況下，面板完全失效。

●防反射塗層（ARC）的降解，這有助於面板更有效地吸收陽光。隨著時間的推移，汙垢、灰塵和汙染積聚會破壞面板上的保護層，降低其有效利用陽光的能力，並導致整體能源生產減少。

●面板結構、密封件或背板的腐蝕或損壞，特別是如果汙染物或生物物質與模組接觸太久。有機物（如藻類、鳥糞或樹液）的積聚會加速面板框架和接頭的腐蝕，導致密封損壞，甚至為水滲入面板結構創造路徑

簡而言之，定期清潔有助於防止小問題變成大問題。

這是延長系統壽命和可靠性的低成本方法，確保您從太陽能投資中獲得預期的回報。

朝著更智慧的標準邁進

太陽能的未來不僅取決於我們如何發電，還取決於我們如何照顧安裝的系統。隨著行業成熟和長期效能資料越來越多，舊觀念正在被最佳實踐所取代——太陽能電池板清潔正在逐漸成為標準維護實踐的關鍵組成部分。

這種觀點的轉變不僅是關於提高能源產量，也是關於採取更全面的系統維護方法。隨著越來越多的效能資料可用，清潔越來越被視為保持太陽能安裝效率和可靠性的常規部分。

（作者為自由業）

