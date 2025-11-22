自由開講》虛偽的共產黨：名為國有、實為官有的腐敗政權

◎ 郭索

中共政權將國家權力的壟斷，包裝為全民的共同擁有；將官僚的獨佔，偽裝為人民的參與。（法新社檔案照）

在中共政權長年灌輸下，許多人誤將「國有制」與「公有制」劃上等號，彷彿只要寫上「國營企業」、「人民政府」的字樣，就等同於全體人民當家作主，工人階級掌握經濟命脈。

然而，這正是「修正主義」最狡猾也最陰險的地方：他們不直接反對社會主義，而是偷換概念，將國家權力的壟斷包裝為全民的共同擁有，將官僚的獨佔偽裝為人民的參與。這場語言與意識形態的偽裝術，遮蔽了公有制的真正內涵，也讓無數人誤將壓迫當成福利、將階級剝削誤認為體制保障。

從馬克思主義政治經濟學角度來看，「所有制」從來不是法律意義上誰持有產權證書的問題，而是實質上誰控制生產資料、誰支配剩餘價值、誰在生產關係中居於支配地位的階級問題。中共雖自稱國有企業為全民所有，但這些企業的資源配置、利潤分配，乃至幹部任命、決策權限，全都操控在一小撮未經人民授權、亦無民主監督的官僚資產階級手中。他們口口聲聲說國家代表人民，但實際上「國」只是這個階級的代理人，「官有制」才是當今中國經濟的真實面貌。

最諷刺的是，中共用這樣一個「以國為名、以官為實」的體制，剝奪了工人的主人翁地位，讓人民變成了名義上的「主人」卻實質上的「雇工」。在所謂「國企改革」的旗號下，工人失去終身保障，被推向市場與失業邊緣，企業利潤則流向貪腐特權的金庫，或化為出國移民與權貴子女的留學費用。當「公有財產」變成無主財產、再變成少數特權階層的私產，這個體制不再具備任何社會主義的內容，只剩下一個虛偽的招牌與滿口的空話。

中共利用「以國為名、以官為實」的體制，長期剝削勞工權益；示意圖。（彭博檔案照）

我們必須勇敢揭穿這場偽裝的鬧劇，撕下中共「國有即公有」的遮羞布。真正的公有制，是工人參與管理、生產服務全民、利潤用於教育、醫療、住房與基礎建設，是人民能夠監督、能夠參與、能夠否決的不斷革命的制度過程。它不是特供制度、不是官員內部房改、不是央企董總的千萬年薪，而是每一個勞動者真正享有生產與分配權利的社會形態。

歷史與階級鬥爭不會因謊言而停止。只要中共的統治建立在「官有制」的基礎上，那麼無論他們如何宣傳「社會主義初級階段」、「中國特色」或「新時代」，實質上都是剝削者在穿著工人外衣表演統治的戲碼。身為民主的台灣，絕不可能接受這一切，國民黨黨主席更應該揭示中共的本質，推翻其虛偽，才能真正為廣大中國人民謀幸福。

（作者為自由業）

