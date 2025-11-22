自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》虛偽的共產黨：名為國有、實為官有的腐敗政權

2025/11/22 19:00

◎ 郭索

中共政權將國家權力的壟斷，包裝為全民的共同擁有；將官僚的獨佔，偽裝為人民的參與。（法新社檔案照）中共政權將國家權力的壟斷，包裝為全民的共同擁有；將官僚的獨佔，偽裝為人民的參與。（法新社檔案照）

在中共政權長年灌輸下，許多人誤將「國有制」與「公有制」劃上等號，彷彿只要寫上「國營企業」、「人民政府」的字樣，就等同於全體人民當家作主，工人階級掌握經濟命脈。

然而，這正是「修正主義」最狡猾也最陰險的地方：他們不直接反對社會主義，而是偷換概念，將國家權力的壟斷包裝為全民的共同擁有，將官僚的獨佔偽裝為人民的參與。這場語言與意識形態的偽裝術，遮蔽了公有制的真正內涵，也讓無數人誤將壓迫當成福利將階級剝削誤認為體制保障

從馬克思主義政治經濟學角度來看，「所有制」從來不是法律意義上誰持有產權證書的問題，而是實質上誰控制生產資料、誰支配剩餘價值、誰在生產關係中居於支配地位的階級問題中共雖自稱國有企業為全民所有，但這些企業的資源配置、利潤分配，乃至幹部任命、決策權限，全都操控在一小撮未經人民授權、亦無民主監督的官僚資產階級手中。他們口口聲聲說國家代表人民，但實際上「國」只是這個階級的代理人，「官有制」才是當今中國經濟的真實面貌。

最諷刺的是，中共用這樣一個「以國為名、以官為實」的體制，剝奪了工人的主人翁地位，讓人民變成了名義上的「主人」卻實質上的「雇工」。在所謂「國企改革」的旗號下，工人失去終身保障，被推向市場與失業邊緣，企業利潤則流向貪腐特權的金庫，或化為出國移民與權貴子女的留學費用。當「公有財產」變成無主財產、再變成少數特權階層的私產，這個體制不再具備任何社會主義的內容，只剩下一個虛偽的招牌與滿口的空話。

中共利用「以國為名、以官為實」的體制，長期剝削勞工權益；示意圖。（彭博檔案照）中共利用「以國為名、以官為實」的體制，長期剝削勞工權益；示意圖。（彭博檔案照）

我們必須勇敢揭穿這場偽裝的鬧劇，撕下中共「國有即公有」的遮羞布。真正的公有制，是工人參與管理、生產服務全民、利潤用於教育、醫療、住房與基礎建設，是人民能夠監督、能夠參與、能夠否決的不斷革命的制度過程。它不是特供制度、不是官員內部房改、不是央企董總的千萬年薪，而是每一個勞動者真正享有生產與分配權利的社會形態

歷史與階級鬥爭不會因謊言而停止。只要中共的統治建立在「官有制」的基礎上，那麼無論他們如何宣傳「社會主義初級階段」、「中國特色」或「新時代」，實質上都是剝削者在穿著工人外衣表演統治的戲碼。身為民主的台灣，絕不可能接受這一切，國民黨黨主席更應該揭示中共的本質，推翻其虛偽，才能真正為廣大中國人民謀幸福

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書