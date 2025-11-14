自由開講》中共滲透 國際法官協會年會蒙陰影

◎ 衛重華

中華民國法官協會原定參與2025年在亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會（IAJ）年會，這場以「司法獨立」與「平等交流」為名的盛會，理應是世界各國法官共享理念、深化法治價值的重要場合。然而，當我國代表團六人依照慣例申辦簽證，主辦方明確承諾將協助完成入境程序，最終卻在臨門一腳時被拒之門外。五名法官無法出國，僅團長林伊倫法官前往現場，卻於抵達當地機場後遭拒入境，未獲任何正式理由與書面通知，形同被當場羞辱。

針對我國法官協會代表團5位成員未收到國際法官協會邀請函或入境許可，僅由代表團長林伊倫法官單獨前往，卻被亞塞拜然拒絕入境一事，國際法官協會（IAJ）已致函法官協會表達深切遺憾及聲援，承諾不會再發生類似事件。（資料照）

這樣的事件不只是外交上的冷落，更是對國際司法倫理的踐踏。IAJ向來自詡為獨立於政治之外的國際司法社群，但在亞塞拜然這場會議中，它選擇了沉默，默許政治力對司法交流的干預。當國際司法舞台容許某些政治力量以國籍為理由排除會員國代表，其實質已非「包容與平等」，而是「排他與屈從」。這不僅違反IAJ章程中「會員一律平等」的宗旨，也揭露出聯合國體系下被排除的台灣法官，仍須面對中共長期滲透國際組織的陰影。

外交部亞塞拜然附和「一中原則」拒我法官入境，外交部強烈譴責。（資料照）

亞塞拜然的拒簽決定，顯然並非孤立事件。該國與中共長期維持高強度能源合作與政治互惠，從基建援助到外交支持，處處體現北京的影響力。台灣法官被拒於門外，正是中共在國際場域操作「一中原則」的又一次勝利樣本。當「司法獨立」被政治勢力箝制，國際法官協會便失去了作為「世界法治守護者」的道德正當性。

中華民國法官協會的聲明冷靜而堅定，呼籲IAJ建立透明、公正的機制，確保所有會員能在尊嚴下發聲。這不僅是維護台灣司法尊嚴的呼籲，更是對整個自由世界的警鐘：若連法官的交流都可被政治封鎖，那麼「司法獨立」四字將淪為口號。自由與法治的堡壘，若不在此刻防守，終將被極權主義一點一滴侵蝕。

中華民國法官協會發聲明指出，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（記者楊心慧翻攝）

此事件再次提醒我們，台灣的司法不只是國內法治的象徵，更是對抗威權滲透的前線。當國際組織屈從於政治壓力，我們更應堅守獨立與專業，讓世界看到真正的民主司法典範。拒絕台灣法官入境者，也同時拒絕了正義的價值與法治的普世精神。

（作者為軍人）

