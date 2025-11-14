自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共滲透 國際法官協會年會蒙陰影

2025/11/14 17:00

◎ 衛重華

中華民國法官協會原定參與2025年在亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會（IAJ）年會，這場以「司法獨立」與「平等交流」為名的盛會，理應是世界各國法官共享理念、深化法治價值的重要場合。然而，當我國代表團六人依照慣例申辦簽證，主辦方明確承諾將協助完成入境程序，最終卻在臨門一腳時被拒之門外。五名法官無法出國，僅團長林伊倫法官前往現場，卻於抵達當地機場後遭拒入境，未獲任何正式理由與書面通知，形同被當場羞辱。

針對我國法官協會代表團5位成員未收到國際法官協會邀請函或入境許可，僅由代表團長林伊倫法官單獨前往，卻被亞塞拜然拒絕入境一事，國際法官協會（IAJ）已致函法官協會表達深切遺憾及聲援，承諾不會再發生類似事件。（資料照）針對我國法官協會代表團5位成員未收到國際法官協會邀請函或入境許可，僅由代表團長林伊倫法官單獨前往，卻被亞塞拜然拒絕入境一事，國際法官協會（IAJ）已致函法官協會表達深切遺憾及聲援，承諾不會再發生類似事件。（資料照）

這樣的事件不只是外交上的冷落，更是對國際司法倫理的踐踏。IAJ向來自詡為獨立於政治之外的國際司法社群，但在亞塞拜然這場會議中，它選擇了沉默，默許政治力對司法交流的干預。當國際司法舞台容許某些政治力量以國籍為理由排除會員國代表，其實質已非「包容與平等」，而是「排他與屈從」。這不僅違反IAJ章程中「會員一律平等」的宗旨，也揭露出聯合國體系下被排除的台灣法官，仍須面對中共長期滲透國際組織的陰影

外交部亞塞拜然附和「一中原則」拒我法官入境，外交部強烈譴責。（資料照）外交部亞塞拜然附和「一中原則」拒我法官入境，外交部強烈譴責。（資料照）

亞塞拜然的拒簽決定，顯然並非孤立事件。該國與中共長期維持高強度能源合作與政治互惠，從基建援助到外交支持，處處體現北京的影響力。台灣法官被拒於門外，正是中共在國際場域操作「一中原則」的又一次勝利樣本。當「司法獨立」被政治勢力箝制，國際法官協會便失去了作為「世界法治守護者」的道德正當性。

中華民國法官協會的聲明冷靜而堅定，呼籲IAJ建立透明、公正的機制，確保所有會員能在尊嚴下發聲。這不僅是維護台灣司法尊嚴的呼籲，更是對整個自由世界的警鐘：若連法官的交流都可被政治封鎖，那麼「司法獨立」四字將淪為口號。自由與法治的堡壘，若不在此刻防守，終將被極權主義一點一滴侵蝕。

中華民國法官協會發聲明指出，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（記者楊心慧翻攝）中華民國法官協會發聲明指出，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（記者楊心慧翻攝）

此事件再次提醒我們，台灣的司法不只是國內法治的象徵，更是對抗威權滲透的前線。當國際組織屈從於政治壓力，我們更應堅守獨立與專業，讓世界看到真正的民主司法典範。拒絕台灣法官入境者，也同時拒絕了正義的價值與法治的普世精神。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書