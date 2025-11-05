自由電子報
自由開講》倡議官民推動「穩定幣台灣隊」 邁向全球區塊鏈支付新時代

2025/11/05 13:30

◎ 鄭宗宜

在全球金融科技的快速演化中，穩定幣（Stablecoin）2.0已成為金融與科技融合的關鍵拐點。這一波革新不再只是談「區塊鏈上的幣價穩定」，而是如何讓「鏈上金融」走入「鏈下生活」，如何透過制度、標準與產業協作，真正定義支付場景、創造完整的支付應用生態系。

穩定幣的競爭，不在於誰率先發幣，而在於誰能建立多銀行參與、鏈上鏈下整合的支付生態系；示意圖。（法新社）穩定幣的競爭，不在於誰率先發幣，而在於誰能建立多銀行參與、鏈上鏈下整合的支付生態系；示意圖。（法新社）

一、國際發展已邁向多銀行聯盟的「鏈上清算網」

放眼全球，歐美與日本的監理與產業布局正快速整合——穩定幣正從「技術概念」轉為「主流金融基礎設施」

在歐洲，九家大型銀行（含ING、UniCredit、CaixaBank、KBC等）共同成立歐元穩定幣聯盟，準備依據歐盟《MiCAR》規範推出歐元計價穩定幣，形成具備跨國清算能力的共同平台。這不僅是數位貨幣，更是一種「歐洲支付共同體」的雛形。

在日本，三大金融集團（三菱UFJ、三井住友、瑞穗銀行）共同發起「ProgmatCoin」計畫，推出銀行聯盟穩定幣，用於企業跨行結算與電商支付。這是日本金融界首次跨集團協作的區塊鏈支付體系，目標是讓日圓能在線上環境中安全、即時、可監理地流通。

這兩個例子清楚說明：未來穩定幣的競爭，不在於誰率先發幣，而在於誰能建立多銀行參與鏈上鏈下整合的支付生態系

二、台灣的現實困境：單一銀行難以成規模

反觀台灣，目前金融體系雖擁有完善的發卡與清算機制，但若各銀行各自為政、各發一幣，不僅難以達到規模經濟，更無法形成跨行互通與消費應用的網絡效應。

台灣的支付市場由數家大型金控、商銀、電子支付業者分據，彼此之間缺乏一個「共同的鏈上標準」。若沒有政府主導整合，各家銀行單獨發行的穩定幣恐淪為「孤島」，既無法對接國際，也難以進入日常場景。

穩定幣2.0的核心競爭，不在於技術開發，而在於跨機構協作。

從鏈上到鏈下，真正的挑戰是如何讓企業採用、讓民眾信任、讓銀行共用風險與收益。這種「支付生態系」必須建立在政府的制度信任與監理架構下，才能成為全民受益的金融基礎建設。

台灣的支付市場由數家大型金控、商銀、電子支付業者分據，彼此缺乏一個「共同的鏈上標準」；示意圖。（資料照）台灣的支付市場由數家大型金控、商銀、電子支付業者分據，彼此缺乏一個「共同的鏈上標準」；示意圖。（資料照）

三、政策建議：由政府牽頭、產官學研合作 成立「穩定幣台灣隊」

為了讓台灣不再落後國際腳步，籲請主管機關應主動召集成立「穩定幣台灣隊大聯盟」，邀集公股與民營銀行、電子支付業者、卡組織及雲端平台，共同制定「台灣穩定幣共同規格」與「跨行支付聯盟」。

該小組可設定三大目標：

1.建立共同標準與法規框架：制定發行準則、儲備規範、錢包安全與清算標準，確保每家銀行發行的穩定幣可以互通、可監理、可贖回。

2.打造跨行與跨境的支付應用生態：鼓勵銀行間共享清算層，支援從國內B2B結算、電商支付到跨境供應鏈金融。

3.連結國際互認體系：與歐盟加密貨幣資產市場監管（MiCAR）、日本金融廳（FSA）、美國《天才法案》（GENIUS Act）等監理機構建立合作，讓台灣的穩定幣能進入國際結算網絡。

自由開講》倡議官民推動「穩定幣台灣隊」 邁向全球區塊鏈支付新時代美國國會在2025年7月通過《天才法案》，並交付總統川普簽署立法。（法新社）

四、從科技與金融雙重視角看台灣的機會

從科技產業視角來看，穩定幣2.0的價值在於讓「鏈上價值」落地成「鏈下支付」。這不僅可以讓台灣在數位貿易、跨境供應鏈、AI服務訂閱與智慧製造等領域提升競爭力，更可成為台灣邁向國際數位經濟體的重要通道。

從金融專業視角來看，政府主導的穩定幣推動小組能確保風險可控、監理一致、資金安全，同時促進銀行間合作與創新。這種聯盟式的發卡體系，也能避免金融體系的貧富懸殊與數位落差，讓「全民共享」而非「個別銀行壟斷」。

五、結語：讓台灣的金融體系「一起發幣、共同受益」

穩定幣2.0的世界競爭，已從鏈上技術走向鏈下應用；而誰能先整合產業、創造支付生態系，誰就能在下一代金融體系中擁有主導權。

台灣要從追隨者變為領先者，政府必須扮演整合者與推動者的角色主導建立台灣穩定幣發展的大平台，促成銀行聯盟共同發行「台灣穩定幣」，並讓這個新架構成為全民受益、產業共榮的基礎。

唯有如此，台灣才能在全球金融科技的下一回合中，站上同一條起跑線，甚至領先一步。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

