自由開講》倡議官民推動「穩定幣台灣隊」 邁向全球區塊鏈支付新時代

在全球金融科技的快速演化中，穩定幣（Stablecoin）2.0已成為金融與科技融合的關鍵拐點。這一波革新不再只是談「區塊鏈上的幣價穩定」，而是如何讓「鏈上金融」走入「鏈下生活」，如何透過制度、標準與產業協作，真正定義支付場景、創造完整的支付應用生態系。

穩定幣的競爭，不在於誰率先發幣，而在於誰能建立多銀行參與、鏈上鏈下整合的支付生態系；示意圖。（法新社）

一、國際發展已邁向多銀行聯盟的「鏈上清算網」

放眼全球，歐美與日本的監理與產業布局正快速整合——穩定幣正從「技術概念」轉為「主流金融基礎設施」。

在歐洲，九家大型銀行（含ING、UniCredit、CaixaBank、KBC等）共同成立歐元穩定幣聯盟，準備依據歐盟《MiCAR》規範推出歐元計價穩定幣，形成具備跨國清算能力的共同平台。這不僅是數位貨幣，更是一種「歐洲支付共同體」的雛形。

在日本，三大金融集團（三菱UFJ、三井住友、瑞穗銀行）共同發起「ProgmatCoin」計畫，推出銀行聯盟穩定幣，用於企業跨行結算與電商支付。這是日本金融界首次跨集團協作的區塊鏈支付體系，目標是讓日圓能在線上環境中安全、即時、可監理地流通。

這兩個例子清楚說明：未來穩定幣的競爭，不在於誰率先發幣，而在於誰能建立多銀行參與、鏈上鏈下整合的支付生態系。

二、台灣的現實困境：單一銀行難以成規模

反觀台灣，目前金融體系雖擁有完善的發卡與清算機制，但若各銀行各自為政、各發一幣，不僅難以達到規模經濟，更無法形成跨行互通與消費應用的網絡效應。

台灣的支付市場由數家大型金控、商銀、電子支付業者分據，彼此之間缺乏一個「共同的鏈上標準」。若沒有政府主導整合，各家銀行單獨發行的穩定幣恐淪為「孤島」，既無法對接國際，也難以進入日常場景。

穩定幣2.0的核心競爭，不在於技術開發，而在於跨機構協作。

從鏈上到鏈下，真正的挑戰是如何讓企業採用、讓民眾信任、讓銀行共用風險與收益。這種「支付生態系」必須建立在政府的制度信任與監理架構下，才能成為全民受益的金融基礎建設。

台灣的支付市場由數家大型金控、商銀、電子支付業者分據，彼此缺乏一個「共同的鏈上標準」；示意圖。（資料照）

三、政策建議：由政府牽頭、產官學研合作 成立「穩定幣台灣隊」

為了讓台灣不再落後國際腳步，籲請主管機關應主動召集成立「穩定幣台灣隊大聯盟」，邀集公股與民營銀行、電子支付業者、卡組織及雲端平台，共同制定「台灣穩定幣共同規格」與「跨行支付聯盟」。

該小組可設定三大目標：

1.建立共同標準與法規框架：制定發行準則、儲備規範、錢包安全與清算標準，確保每家銀行發行的穩定幣可以互通、可監理、可贖回。

2.打造跨行與跨境的支付應用生態：鼓勵銀行間共享清算層，支援從國內B2B結算、電商支付到跨境供應鏈金融。

3.連結國際互認體系：與歐盟加密貨幣資產市場監管（MiCAR）、日本金融廳（FSA）、美國《天才法案》（GENIUS Act）等監理機構建立合作，讓台灣的穩定幣能進入國際結算網絡。

美國國會在2025年7月通過《天才法案》，並交付總統川普簽署立法。（法新社）



四、從科技與金融雙重視角看台灣的機會

從科技產業視角來看，穩定幣2.0的價值在於讓「鏈上價值」落地成「鏈下支付」。這不僅可以讓台灣在數位貿易、跨境供應鏈、AI服務訂閱與智慧製造等領域提升競爭力，更可成為台灣邁向國際數位經濟體的重要通道。

從金融專業視角來看，政府主導的穩定幣推動小組能確保風險可控、監理一致、資金安全，同時促進銀行間合作與創新。這種聯盟式的發卡體系，也能避免金融體系的貧富懸殊與數位落差，讓「全民共享」而非「個別銀行壟斷」。

五、結語：讓台灣的金融體系「一起發幣、共同受益」

穩定幣2.0的世界競爭，已從鏈上技術走向鏈下應用；而誰能先整合產業、創造支付生態系，誰就能在下一代金融體系中擁有主導權。

台灣要從追隨者變為領先者，政府必須扮演整合者與推動者的角色，主導建立台灣穩定幣發展的大平台，促成銀行聯盟共同發行「台灣穩定幣」，並讓這個新架構成為全民受益、產業共榮的基礎。

唯有如此，台灣才能在全球金融科技的下一回合中，站上同一條起跑線，甚至領先一步。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

