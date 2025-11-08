自由開講》期待文化幣使用年齡 向下延伸至7歲

◎ 吳政鴻

台灣正面臨嚴重的少子化危機，而少子化危機已成為國安危機，政府應統合各部會資源，共同推動國家級少子化政策小組，並制定專法因應少子化相關問題。目前政府單位對於少子化的因應多採提供經濟補助的政策以減輕家庭負擔。其中，文化幣向下延伸就是減少家長文化支出負擔的最佳選擇。

文化幣使用，以書局及出版業佔最大宗。（資料照）

感謝文化部在今（2025）年將文化幣使用年齡向下延伸至13歲，讓13至15歲的國中生可領取600點文化幣，筆者期盼未來文化幣使用年齡能繼續延伸至7歲，讓國小階段7至12歲的孩子也能提早培養文化素養以及閱讀習慣。

國小階段正是建立閱讀習慣與文化素養的關鍵時期，若能在此時期培養相關素養，將大幅影響其未來的思考力、創造力與文化涵養。此外，文化幣使用年齡向下延伸至7歲時，亦能減緩國小學生對3C產品的依賴，父母可以善用文化幣帶著孩子購買適齡童書、參觀相關博物館、欣賞兒童戲劇與音樂等項目，相信都有助於讓孩子減少使用3C，藉文化幣的使用重新找回親子之間的生活節奏。

文化部明年度預算，包括「文化幣」新的規劃。（文化部提供）

在少子化時代，每一個孩子都是珍貴的國家資產。政府應以長遠眼光從小投資及建設孩子的文化基礎。相信文化幣政策的向下延伸，是有助幫助孩子建構文化參與閱讀習慣的基礎工程。當文化及閱讀素養成為孩子生活的一部分，文化力與學習力自然會隨之提升，這不僅是培育未來公民的起點，更是以文化力量回應少子化危機的關鍵策略。

（現任中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長）

