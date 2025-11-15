自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：一本讓中共尷尬的遊記

克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》（Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi），出版之後洛陽紙貴，僅僅 13 天就在書店賣到缺貨，在當地亞馬遜上成為遊記類銷量的第二名。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/11/15 09:30

◎沈榮欽
·
為了宣揚「一帶一路」，中共邀請了土耳其的塔哈・克林奇（Taha Kılınç）等記者參訪，希望他們能讚美新絲路的偉大。但是克林奇不是一般的遊客，他敏銳的目光使得他有別於台灣到新疆旅遊的YouTuber。當台灣的YouTuber 還在信誓旦旦自費不做大外宣，只是單純讚美新疆美好的人文地理時，克林奇已經將他的見聞寫成一本遊記，日前在土耳其出版。

克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》。（取自貼文）克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》。（取自貼文）

克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》（Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi），出版之後洛陽紙貴，僅僅 13 天就在書店賣到缺貨，在當地亞馬遜上成為遊記類銷量的第二名。

克林奇一到當地，就展現與其他 YouTuber 不同之處，他敏銳地觀察到：「如果在一個穆斯林占80％ 的城市裡，沒有一個戴面紗的女人，那麼一個理智、有邏輯思維的人應該問：這些人怎麼了？」

追查之下，他知道了該地區的婦女被禁止佩戴頭巾，宗教標誌已從公共場所徹底消失

沈榮欽國際視野》微知識：一本讓中共尷尬的遊記多年前新疆穆斯林婦女戴頭巾參與烏魯木齊街頭示威，遭到中國公安拘捕，現在婦女已被禁止佩戴頭巾。（法新社檔案照）

和所有虔誠的教徒一樣，克林奇打算到清真寺祈禱，但是他說：「我不被允許進入清真寺祈禱。」儘管如此，他還是以遊客身份進入一座清真教室，他赫然發現，必須先向中國與習近平宣誓效忠，否則就不能祈禱

「老人們登記後進去，由一位看似警官的年輕官員帶領排成一排。清真寺的院子裡掛著一面中國國旗、一張習近平的照片和一篇講稿。他們兩人一組排成一排，大聲朗讀講稿。然後警官高喊「側身」。可憐的老人拄著拐杖，年邁體衰，瑟瑟發抖……看著這一幕，我們熱淚盈眶。他們被帶進了清真寺。如果你問的話，他們正在做週五的祈禱。」

他含淚拍下照片，他說，這些照片以最生動的形式反映了「壓制人民信仰、身分認同和反抗的行徑」。

新疆喀什一座清真寺入口，掛著寫有「愛黨愛國」標語牌。（美聯社檔案照）新疆喀什一座清真寺入口，掛著寫有「愛黨愛國」標語牌。（美聯社檔案照）

他不滿足中共現有的導航，找來過去的地圖，去尋找幾個清真寺的蹤影，卻難過地發現，它們已經變成停車場等不同建築，再也不是穆斯林教徒祈禱之地。

他強調東突厥斯坦幾乎完全沒有宗教信仰自由。中國政府對該地區維吾爾族人實施「成為家庭」計劃，將中國人安置在維吾爾族土耳其人的家中，並稱這種做法是系統性的同化政策。即使是在家中進行最細微的宗教活動，這些「特工」也會向中國警方報告。
他沈痛地表示：「關於東突厥斯坦經歷種族滅絕的傳言，是真的！」

克林奇感嘆，維吾爾人的遭遇，始終未獲得土耳其媒體與社會的重視。他認為，東突厥斯坦如今不僅在地圖上，而且在我們的良知中，都是一個「失落的國度」。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書