沈榮欽國際視野》微知識：一本讓中共尷尬的遊記

為了宣揚「一帶一路」，中共邀請了土耳其的塔哈・克林奇（Taha Kılınç）等記者參訪，希望他們能讚美新絲路的偉大。但是克林奇不是一般的遊客，他敏銳的目光使得他有別於台灣到新疆旅遊的YouTuber。當台灣的YouTuber 還在信誓旦旦自費不做大外宣，只是單純讚美新疆美好的人文地理時，克林奇已經將他的見聞寫成一本遊記，日前在土耳其出版。

克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》。（取自貼文）

克林奇的遊記叫做《尋找失落的國度：東突厥斯坦遊記》（Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi），出版之後洛陽紙貴，僅僅 13 天就在書店賣到缺貨，在當地亞馬遜上成為遊記類銷量的第二名。

克林奇一到當地，就展現與其他 YouTuber 不同之處，他敏銳地觀察到：「如果在一個穆斯林占80％ 的城市裡，沒有一個戴面紗的女人，那麼一個理智、有邏輯思維的人應該問：這些人怎麼了？」

追查之下，他知道了該地區的婦女被禁止佩戴頭巾，宗教標誌已從公共場所徹底消失。

多年前新疆穆斯林婦女戴頭巾參與烏魯木齊街頭示威，遭到中國公安拘捕，現在婦女已被禁止佩戴頭巾。（法新社檔案照）



和所有虔誠的教徒一樣，克林奇打算到清真寺祈禱，但是他說：「我不被允許進入清真寺祈禱。」儘管如此，他還是以遊客身份進入一座清真教室，他赫然發現，必須先向中國與習近平宣誓效忠，否則就不能祈禱：

「老人們登記後進去，由一位看似警官的年輕官員帶領排成一排。清真寺的院子裡掛著一面中國國旗、一張習近平的照片和一篇講稿。他們兩人一組排成一排，大聲朗讀講稿。然後警官高喊「側身」。可憐的老人拄著拐杖，年邁體衰，瑟瑟發抖……看著這一幕，我們熱淚盈眶。他們被帶進了清真寺。如果你問的話，他們正在做週五的祈禱。」

他含淚拍下照片，他說，這些照片以最生動的形式反映了「壓制人民信仰、身分認同和反抗的行徑」。

新疆喀什一座清真寺入口，掛著寫有「愛黨愛國」標語牌。（美聯社檔案照）

他不滿足中共現有的導航，找來過去的地圖，去尋找幾個清真寺的蹤影，卻難過地發現，它們已經變成停車場等不同建築，再也不是穆斯林教徒祈禱之地。

他強調東突厥斯坦幾乎完全沒有宗教信仰自由。中國政府對該地區維吾爾族人實施「成為家庭」計劃，將中國人安置在維吾爾族土耳其人的家中，並稱這種做法是系統性的同化政策。即使是在家中進行最細微的宗教活動，這些「特工」也會向中國警方報告。

他沈痛地表示：「關於東突厥斯坦經歷種族滅絕的傳言，是真的！」

克林奇感嘆，維吾爾人的遭遇，始終未獲得土耳其媒體與社會的重視。他認為，東突厥斯坦如今不僅在地圖上，而且在我們的良知中，都是一個「失落的國度」。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

