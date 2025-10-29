自由電子報
汪浩時間》川普重返東亞 對抗中國霸權

面對中國的強勢擴張與威權自信，川普以行動展現美國的東亞存在——守護台海紅線，重塑區域平衡，讓美國重新成為東亞棋局的主導者。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/29 09:30

◎ 汪浩

美國總統川普（左）28日與日本新任首相高市早苗（右）首次會晤，兩人以英文交流，並宣布深化美日稀土、防務合作與軍售協議。（取自貼文）美國總統川普（左）28日與日本新任首相高市早苗（右）首次會晤，兩人以英文交流，並宣布深化美日稀土、防務合作與軍售協議。（取自貼文）

美國總統川普重返白宮後的首次東亞巡迴，明顯是一場高調的「權力回歸秀」。他以極具戰略層次的動線設計——從馬來西亞、到日本、再至南韓——全面展開對中國的地緣政治反擊。這趟行程不僅象徵美國重新插旗東亞，更昭示川普第二任期「對抗中國霸權、重塑印太秩序」的主軸。

第一站馬來西亞，10月26日，川普出席美國—東協峰會，與多個東協成員國簽署貿易協議，宣示美國重返東南亞市場。這是一次典型的「經貿外交突襲」——以資金、能源與科技合作為槓桿，在中國長期滲透的後院爭奪影響力。川普的訊息很明確：美國不僅回來了，還要重新領導這個地區的經濟秩序

美國總統川普（左）26日飛抵馬來西亞吉隆坡，展開亞洲行首站訪問，由馬來西亞首相安華（右）親自迎接並陪同檢閱儀隊。（彭博檔案照）美國總統川普（左）26日飛抵馬來西亞吉隆坡，展開亞洲行首站訪問，由馬來西亞首相安華（右）親自迎接並陪同檢閱儀隊。（彭博檔案照）

第二站日本，今日（1028），川普與新任首相高市早苗首次會晤，兩人直接以英文交流，並宣布深化美日稀土、防務合作與軍售協議。這場會面既是川普外交回歸的象徵時刻，也是美日同盟進入新階段的起點。高市的「主動外交」與川普的「美國優先」配合，美日正以「平等夥伴」姿態共同構築抗中戰略聯盟

第三站南韓，10月30日，川普將出席APEC領袖峰會，並與習近平進行六年來首次面對面會談，試圖就貿易議題尋求突破。更具戲劇性的是，川普甚至放話要再會北韓領袖金正恩——這不僅是朝鮮半島局勢的潛在轉折，也被視為拉攏「習近平小弟」的外交試探。

美國總統川普（左）放話要再會北韓領導人金正恩（右）。（路透檔案照）美國總統川普（左）放話要再會北韓領導人金正恩（右）。（路透檔案照）

川普第二任的首次東亞行，節奏明快、矛頭清晰：鞏固美日、重返東協、牽制兩韓，全面圍堵中國影響力。這不僅是美國「重返亞洲」的升級版，更是印太戰略的再出發面對中國的強勢擴張與威權自信，川普以行動展現美國的東亞存在——守護台海紅線，重塑區域平衡，讓美國重新成為東亞棋局的主導者。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

