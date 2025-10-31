自由電子報
評論 > 投書

自由開講》輸掉「第三次國共內戰」 國民黨戰略誤判

2025/10/31 15:30

◎ 林承暉

第三次國共內戰，國民黨又輸給了現實！

10月18日國民黨剛結束充滿爭議的黨主席選舉，選舉期間趙少康、郝龍斌指控有大量來自中國的境外勢力網軍攻擊，選舉後，趙少康仍不甘心評論：本屆黨主席得票數最低、號令不出中央、千萬不要出花樣扯後腿。甚至，還呼籲國民黨應該要「降低消除親中力量」。

國民黨主席選舉期間，趙少康（右）、郝龍斌（左）指控有大量來自中國的境外勢力網軍攻擊。 （資料照）國民黨主席選舉期間，趙少康（右）、郝龍斌（左）指控有大量來自中國的境外勢力網軍攻擊。 （資料照）

短短兩天後，國民黨黨團召開記者會，高喊「美國正在搬走台灣產業鏈」、「德公移山」，將台美經貿合作緊密下，台灣企業向美國本土擴張產線的現象，描述為「產業外移、掏空台灣」

從「疑美」到「反中」：價值立場的錯亂

國民黨散播疑美論不是第一次，但是散播反中（共）論，讓人不禁疑惑國民黨的世界觀到底為何？莫不成要台灣一口氣自絕於世界兩大經濟體？某些藍營大老似乎倒退回兩蔣時代，對匪諜滲透充滿焦慮，年輕一輩卻高歌猛進，拚命要將台灣經濟鎖進「一中」，想害台灣變成香港，真是奇怪也哉！

政治意識形態的錯亂，在國民黨全黨上下蔓延，選出政治立場變動頻繁的鄭麗文為黨主席，更突顯這種迷惘。這不僅象徵一個百年政黨的方向失焦，也暴露其在新時代政治語境下的思想困境。

自由開講》輸掉「第三次國共內戰」 國民黨戰略誤判國民黨新任黨主席鄭麗文，政治立場變動頻繁。（資料照）

從「西進」到「東向」：經濟論述的時代錯位

回顧過去，國民黨長期推動台商「西進」，期望以中國市場帶動台灣經濟外溢效應。當時，郭台銘在中國的成功被頌為「代工神話」，國民黨對產業外移毫無異議。

然而，當台積電赴美設廠、推動高科技產業國際化時，國民黨卻反過來批評政府「掏空台灣」。這種矛盾的態度，顯示他們將經濟議題完全政治化，以意識形態取代理性分析。

從經濟結構觀點來看，過去的「西進」主要屬於低技術、高勞力密集的製造業，確實存在外移效應；而今日的「東向」，則是高技術、高資本產業的全球佈局。前者是移轉生產基地，後者是擴張市場與影響力，性質迥然不同。

今天國民黨看到台積電赴美設廠，反而批評賴清德政府無能，說這樣會讓台灣失去「護國神山」。組建「新東向聯盟」，積極推動台商在美擴廠的前經濟部長郭智輝，甚至被國民黨抹黑成十惡不赦的壞蛋。

台積電赴美國設廠，是為了就近服務客戶。（彭博檔案照）台積電赴美國設廠，是為了就近服務客戶。（彭博檔案照）

台積電董事長魏哲家也親自說明了許多次，赴美設廠的原因完全是為了就近服務客戶，台積電2026、2027新增產能都已經被客戶訂走，而且產能還是不夠。跟隨台積電赴美的上下游產業鏈，自然也雞犬升天，百利而無一害。

而且這個過程中，不存在台積電關掉台灣廠、新設美國廠的問題，跟過去低階組裝代工在台灣關廠、赴中設廠，是完全不同的經濟現象

連這點道理都不明白，足見國民黨經濟論述之低下。經濟判斷不對、政治掌握不了，難怪國民黨會輸掉第三次國共內戰。這種毫無判斷力的愚昧政黨，就應該掃進歷史的垃圾堆！

（作者為商業分析師）

