自由開講》該是全盤檢討我國出口控制體系的時候了

2025/11/05 20:00

◎ 鄭楚寧

2025年9月23日，我國經濟部預告將限制「二極體晶粒及晶圓」在內等47項貨品輸往南非。以反制南非政府單方面以公報降等、更名我國駐南非辦事處的行為。此公告迅速引起國際關注。

這是我國首次主動、單邊地運用在半導體供應鏈上的優勢，將出口管制作為外交反制工具。

國際媒體更形容為「半導體出口的武器化（Weaponization of SemiconductorExports）由於南非政府隨後請求協商，經濟部預告兩天後（25日）即宣布暫緩，凸顯了台灣現行經濟強制措施體系中的關鍵問題。

經濟制裁（Sanctions）與出口管制（Export Control）同為國際法的強制措施，但在法律性質與目的上有所區別：制裁本質上是脅迫性工具，旨在改變或懲罰國家行為（如美國《國際緊急經濟權力法》）；出口管制則為預防性機制，目的在維護技術優勢或防止擴散（如《瓦聖納協定》）。

本次行動雖根據我國《貿易法》第6條第2款，但目標卻是反制南非的外交降級行為。實質上更接近本質上為經濟脅迫的「制裁」，這種對法規的跨界使用，可能會逾越法規的授權目的。而且南非政府的降級舉措，與《貿易法》第6條第2款「危害我國國家安全」和「對我國經貿發展有不利影響」都不盡相符，也使本次措施的合法性基礎存疑。

然而，經濟部預告後兩天25日即促使南非政府請求協商，若南非因此決定撤回降級，這將是一個成功的「制裁」案例。這證實了藉由「晶片優勢」我國能改變他國行為

然而，單邊經濟強制措施並非萬靈丹，受制裁國家可能採取「設計排除（Design-out），在產品設計階段即排除了特定零件。國外研究曾指出，美國對太空設備的出口管制，反向造成美國產品被設計排除，造成數億美元的銷售機會損失。

本次南非事件凸顯我國出口控制與經濟制裁制度亟需全面檢討現行制度決策過程缺乏專業視角（尤其是高科技與國際法）的涉入，難以精準實施對利害關係人影響最小的措施；面對未來逐漸碎片化的國際貿易體系、以及大國「武器化」的出口控制趨勢，我國必須建立一套反應靈活、法律基礎紮實、權責分明的經濟強制措施體系，以能確保我國的「矽盾」成為精準有效的外交工具，以應對日益複雜的地緣政治挑戰。

（作者為執業律師，曾擔任上市公司法務主管、現為巴黎高等政治學院法學碩士候選人）

