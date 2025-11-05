自由開講》該是全盤檢討我國出口控制體系的時候了

◎ 鄭楚寧

2025年9月23日，我國經濟部預告將限制「二極體晶粒及晶圓」在內等47項貨品輸往南非。以反制南非政府單方面以公報降等、更名我國駐南非辦事處的行為。此公告迅速引起國際關注。

這是我國首次主動、單邊地運用在半導體供應鏈上的優勢，將出口管制作為外交反制工具。

請繼續往下閱讀...

國際媒體更形容為「半導體出口的武器化（Weaponization of SemiconductorExports）」。由於南非政府隨後請求協商，經濟部預告兩天後（25日）即宣布暫緩，凸顯了台灣現行經濟強制措施體系中的關鍵問題。

9月23日，經濟部預告將限制「二極體晶粒及晶圓」在內等47項貨品輸往南非，25日即宣布暫緩。（資料照）

經濟制裁（Sanctions）與出口管制（Export Control）同為國際法的強制措施，但在法律性質與目的上有所區別：制裁本質上是脅迫性工具，旨在改變或懲罰國家行為（如美國《國際緊急經濟權力法》）；出口管制則為預防性機制，目的在維護技術優勢或防止擴散（如《瓦聖納協定》）。

本次行動雖根據我國《貿易法》第6條第2款，但目標卻是反制南非的外交降級行為。實質上更接近本質上為經濟脅迫的「制裁」，這種對法規的跨界使用，可能會逾越法規的授權目的。而且南非政府的降級舉措，與《貿易法》第6條第2款「危害我國國家安全」和「對我國經貿發展有不利影響」都不盡相符，也使本次措施的合法性基礎存疑。

然而，經濟部預告後兩天（25日）即促使南非政府請求協商，若南非因此決定撤回降級，這將是一個成功的「制裁」案例。這證實了藉由「晶片優勢」我國能改變他國行為。

擁有「晶片優勢」的我國，能改變他國行為。（路透檔案照）

然而，單邊經濟強制措施並非萬靈丹，受制裁國家可能採取「設計排除（Design-out）」，在產品設計階段即排除了特定零件。國外研究曾指出，美國對太空設備的出口管制，反向造成美國產品被設計排除，造成數億美元的銷售機會損失。

本次南非事件凸顯我國出口控制與經濟制裁制度亟需全面檢討：現行制度決策過程缺乏專業視角（尤其是高科技與國際法）的涉入，難以精準實施對利害關係人影響最小的措施；面對未來逐漸碎片化的國際貿易體系、以及大國「武器化」的出口控制趨勢，我國必須建立一套反應靈活、法律基礎紮實、權責分明的經濟強制措施體系，以能確保我國的「矽盾」成為精準有效的外交工具，以應對日益複雜的地緣政治挑戰。

（作者為執業律師，曾擔任上市公司法務主管、現為巴黎高等政治學院法學碩士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法