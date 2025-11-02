自由電子報
評論 > 投書

自由開講》落實教學正常化 「行政減量」卻落空

2025/11/02 08:30

◎ 蔣辰平

教育部近年推動「教學正常化」，希望確保學校課程依規開設、教師專業授課、學生受教權不被犧牲。這項政策從國中向下延伸到國小，看似為了讓教育現場更穩定、回歸常態，卻在落地實施後，成了「行政作業正常化」的新代名詞

教育部近年推動「教學正常化」，圖為新北市板橋區江翠國小師生上課畫面。（資料照）教育部近年推動「教學正常化」，圖為新北市板橋區江翠國小師生上課畫面。（資料照）

為了「教學正常化」，老師忙著填日誌

近來不少縣市教育局處要求各校填報「巡堂日誌」、「教室日誌」，甚至需附上照片、簽到、課程紀錄等紙本資料，以作為「教學正常化」的佐證。表面上是要「檢核課堂秩序、確保課程品質」，但在實務上，卻讓第一線教師疲於奔命。

老師們一天教五、六節課，課後要準備教材、輔導學生、處理行政工作，如今又得花時間記錄誰上課、誰巡堂、哪節課有無異常，彷彿不記錄就不算「正常」。結果是：越想「正常化」，現場卻越不正常。

政策初衷良善，卻被行政化稀釋

「教學正常化」的初衷在於回歸教育本質——讓老師專注教學、學生安心學習

但當「正常化」成了「資料化」，政策焦點就從「教學行為」轉為「行政呈現」。地方政府為了因應督導指標、檢核項目，往往加碼要求學校自製表單、建立紙本檔案。這些「為了呈現而呈現」的資料，不僅佔據教師時間，更掏空了政策本意。

教育部曾多次強調要落實「行政減量」，讓教師專注於教學。然而，當政策執行的結果是讓學校行政工作量倍增、教師壓力更重時，這無疑是教育部自己打了教育現場一記響亮的耳光。

減少形式主義，回到教學核心

教育行政若真心想改善教學現場，應該思考：什麼才是「正常」的教學？

全教總今年9月呼籲教育部針對行政減量等4大議題，能提出具體對策。（資料照，全教總提供）全教總今年9月呼籲教育部針對行政減量等4大議題，能提出具體對策。（資料照，全教總提供）

是巡堂簽名表上的幾個勾勾？還是教師和學生之間真實的學習互動？

政策的落實不應靠堆疊資料，而應透過支持機制，讓教師能有更多時間準備教學、研發課程、觀察學生。地方教育局處應減少重複填報，建立更精準、友善的檢核方式，例如透過數位平台簡化流程，或以抽查、課程觀課取代例行紙本紀錄。

教學現場需要信任，而非監控

行政監督若失衡，就會變成對現場的不信任

一個健康的教育體系，應該以信任為前提、以支持為手段、以學生學習為核心。

若每一次政策都以「表格填寫率」來衡量成果，真正被消耗的，是教師的熱情與專業。教育部若真要推動「正常教學」，就應該先讓教師免於「不正常的行政負擔」。

教育現場最需要的從來不是更多報表，而是更多信任

當行政能減、教學才能真；唯有讓老師回到課堂，政策的正常化，才不會變成另一場形式化

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

