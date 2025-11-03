自由開講》拐童駭人聽聞 談「中共冷血法網」的制度性默許

◎ 郭索

近期一件駭人聽聞的新聞來自中國四川，一個累犯的多年行徑、警方的遲緩反應、到最終判刑的輕縱，都反映出中共體制下對於「拐賣兒童」問題的根本冷漠與制度性默許。

中國四川一名拐賣15個兒童的罪犯，僅被判了15年刑期。（翻攝自《中華網》）

罪犯王浩文從2001年開始便涉入拐童勾當，長達13年的時間裡，居然能夠在法律監控下反覆作案，還能與其妻子共同操作販嬰鏈條，這不僅是個體的罪惡，更是整個社會治安系統的潰敗。尤其在2006年他已因拐騙兒童入獄三年，2010年再度犯案至2014年落網，證明中共司法對於兒童保護毫無實質作為，根本無力防範重犯，更無意從制度面消弭販童利益鏈。

最令人震驚的是，他總共拐賣15名兒童、害得無數家庭破碎，最終只判15年有期徒刑。這等於是每一個孩子的命運與童年，只值一年徒刑，連他2015年落網到今日都可能已服刑將近一半刑期，未來出獄仍有可能再次犯案。而他妻子協助犯罪，居然也僅被刑拘，後續司法結果未明，顯示中國司法對「共犯」定罪極為寬鬆，形成漏洞。

中共喉舌媒體不斷高喊「依法治國」，但對於販童集團這種危害基礎倫理、動搖社會根本的罪行，卻放任多年，直到家屬親自奔走才終獲進展，這不是法治，而是選擇性執法，是權力對弱者的漠視。事實上，當地方公安系統與販童市場共構利益鏈條，當拐童可被視為「地下生育產業」，那麼整個政權便無法迴避道德共犯的質疑。

拐賣兒童是人權罪行，是對家庭、社會、文明的踐踏。王浩文這類累犯的刑度若仍僅為15年，便無異於為未來更多的販童者打開法律保護傘。而中共體制內那種對人命價值的冷感，對弱勢權益的忽視，才是真正令人不寒而慄的制度共犯。

中共體制內對人命價值的冷感、對弱勢權益的忽視，令人不寒而慄。（路透檔案照）

（作者為自由評論者）

