自由開講》善逸因善良悟新招「火雷神」 從「心理利己主義」論《鬼滅之刃》結局

◎ 張天泰

截至2025年10月，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在日本及全球上映後，至10月13日為止累計觀影人次突破7753萬人，全球總票房已累積超過6.59億美元，根據索尼影視娛樂（Sony Pictures Entertainment）統計，《鬼滅》已成為2025年度全球票房第5高的電影。

《鬼滅》創作者是日本女性漫畫家吾峠呼世晴，她花了很多心力在建構文化和教育基礎，做到「寓教於樂」，真的不容易。故我特別檢視在教育上，其中值得探究的是，師弟善逸和師兄獪岳的心理和行為的差異處，和兩人故事結局。

從心理利己主義看善逸及獪岳

心理利己主義（psychological egoism）是一種觀點，認為人類的所有行為都是出於個人利益以及自私，包括那些看上去是利他主義的行為。

心理利己主義聲稱，儘管人們會選擇去幫助他人，本質上也是期望著從這個行為中直接或間接地獲利。該主義更多是一種描述倫理學的觀點，比起規範倫理學，因為它只闡述了「如何理解」，而沒有闡述「應該如何」。

然而，心理利己主義主張人的所有行為都是出於個人利益。然而，費因伯格指出這不代表我們實現欲望時只追求自己的滿足。例如有人患上頭痛，我們提供藥物給他，然後對方的頭不痛了，但這不能證明我們只關心自己的利益。我們的確得到對方的感謝，也從中滿足了若干的個人利益，但這一切都源於我們關心對方的身體。如果我們不關心對方的身體，就不會產生「要幫助對方的欲望」，也不會有欲望得到滿足這回事了。

心理利己主義完全用利己的動機來解釋所有的情景，但批評者指稱這樣做是在重新定義利己，使其包括所有有動機行動的動機，從而使這個詞失去意義，屬於打壓對立的邏輯謬誤。

絕對利己主義的獪岳

師兄獪岳因為絕對利己主義，不但讓自己失去人性，連自願變成鬼，功力都沒有明顯長進。

在鬼滅動畫電影師兄獪岳完全用絕對利己的動機，去解釋解釋所有的情景。包含獪岳自願變鬼時，走向絕對利己主義：即「認同自己，讚揚自己即是正義，相反即為惡。」

從小可見大，獪岳自幼便是無家可歸的孤兒，靠飲泥水度日，以偷竊維生。後來，獪岳逐漸在這樣的生活中養成了自私自利、只為自己考慮的性格。後來，獪岳被悲鳴嶼行冥帶回了寺內撫養。在和行冥以及其他孤兒相處時，獪岳也表現出了一般孩子應有的樣子，但是這種生活並未持續太久。

某日，獪岳因偷了錢而被其他孩子背著行冥趕出了寺院。當天夜裡，獪岳在山上遇到了鬼。為了保住性命並且報復其他孩子，他不惜潛入寺廟，熄滅了行冥點在寺內的藤花香爐，將鬼引入了寺廟，而自己則趁機逃跑，獪岳絕對自私的心理和行為，卻讓寺內的孩子除了四歲的沙代以外無一倖免。

善良善逸的蛻變之路

另一方面，師弟我妻善逸，從交往過七位女性的花癡魯蛇，覺醒成長到雷之呼吸真正英雄傳人。

師弟善逸對師兄獪岳的善良，明顯可以從善逸為了獪岳被嘲笑，而對上級劍士動粗，但獪岳卻只看到師弟善逸這麼做不過是給自己添麻煩罷了的自私心態與行為，因此還對善逸惡言相向，嫌善逸多管閒事。

絕對自私的心理和行為會讓人類失去「人性化」，但是上天是公平的，善良的人得最珍貴的創造力。

善良的善逸最後領悟出第七招雷之呼吸絕技，「雷之呼吸七之型：火雷神」。

這項招式能以超乎常人的極快速度進行斬擊，發出金色的雷龍。第七招具備獨創性，這並非標準的雷之呼吸招式，而是善逸結合其他呼吸法的獨創技能；且具備速度與力量，招式能夠以完全無法察覺的速度進行斬擊，並釋放出金色的雷龍，力量巨大。善逸在完全清醒的狀態下施展此招，以此超越師傅爺爺傳授招式的極限，成功擊殺了已經成為鬼的師兄獪岳。

善逸在完全清醒的狀態下施展「雷之呼吸七之型：火雷神」，以此超越師傅爺爺傳授招式的極限，成功擊殺了已經成為鬼的師兄獪岳。（翻攝自臉書@Muse木棉花）

變成鬼的師兄獪岳，因為自私到害別人去死沒關係，只要我活著就好的缺德個性，在滅亡前還活在自己的世界，單向度認為身為師父的爺爺偏心教善逸第七招，事實上，這新招爺爺也不會，是善逸領悟出來，善逸已經超越了爺爺，所以已在天堂的爺爺在夢中和善逸說，你是我的驕傲，最後爺爺得到安息。

爺爺沒看錯人，理解善逸最大的優勢是人性的善良力量，創造力不是模仿最多招式，只會最基礎一招，卻能創造獨特第七招新招「火雷神」。

善良 是自強不息的關鍵

回顧人類創造力發明史，可以看到美國賓州的實業家、發明家、工程師及西屋電氣創始George Westinghouse。他每一項發明的基礎都出於人性光明善良，避免人命死傷，便利人類的日常生活，後續他發明了火車的空氣制動系統，並且是電力工業的先驅，一生取得361項專利，像是造福人類的火車煞車器。

所以孩子啊，善良力是你能超越自己成熟變強、自強不息的最大關鍵，而不是絕對利己主義和損人害自己小聰明。

再思考一遍，師弟善逸和師兄獪岳的心理和行為的差異處，和兩人故事結局。

（作者為教育博士、政治工作者）

