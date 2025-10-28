名家分享~Jiasin Yu》廚餘坑設置與盧秀燕得票率關聯

盧秀燕的2022年得票率在計畫設置廚餘坑和未設廚餘坑地區，竟然有顯著差異。

◎ Jiasin Yu

昨天（1026）朋友傳一張表給我，是關於廚餘坑設置區域和盧秀燕得票的關聯，我一時還沒有意識到是怎麼回事，還認真看說這應該跟民進黨立委得票相關。

台中市規劃設置廚餘坑行政區與盧秀燕的2022年得票率關聯。（取自貼文）



剛剛我才知道，臺中市政府是「計畫」要在大甲、大安、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日、后里、神岡、霧峰等11區設置廚餘坑。

也就是說，不是這些區「現有」廚餘坑，而是臺中市政府「計畫」要把廚餘坑放在這些區。

未設置廚餘坑的18區，2022年盧秀燕得票率平均數是60.99%，設置廚餘坑的11區則是56.56%。N=29，檢定結果F = 0.219 （p = 0.644）變異數不相等檢定未過。t = -2.179, df = 27, p = 0.038（雙尾）。

就算拿掉和平區，檢定結果F = 0.074 （p = 0.788）變異數不相等檢定未過。t = -2.131, df = 26, p = 0.043（雙尾）。95%信心水準下還是有顯著差異。

台中爆發非洲豬瘟，禁用廚餘養豬，造成無處去化，環保局將回收廚餘倒在霧峰象鼻坑掩埋。（民眾提供）

也就是說，盧秀燕的2022年得票率在計畫設置廚餘坑和未設廚餘坑地區，竟然有顯著差異。

這......

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

