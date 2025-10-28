自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~Jiasin Yu》廚餘坑設置與盧秀燕得票率關聯

盧秀燕的2022年得票率在計畫設置廚餘坑和未設廚餘坑地區，竟然有顯著差異。
名家分享

名家分享

2025/10/28 15:00

◎ Jiasin Yu

昨天（1026）朋友傳一張表給我，是關於廚餘坑設置區域和盧秀燕得票的關聯，我一時還沒有意識到是怎麼回事，還認真看說這應該跟民進黨立委得票相關。

名家分享~Jiasin Yu》廚餘坑設置與盧秀燕得票率關聯台中市規劃設置廚餘坑行政區與盧秀燕的2022年得票率關聯。（取自貼文）

剛剛我才知道，臺中市政府是「計畫」要在大甲、大安、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日、后里、神岡、霧峰等11區設置廚餘坑。

也就是說，不是這些區「現有」廚餘坑，而是臺中市政府「計畫」要把廚餘坑放在這些區

未設置廚餘坑的18區，2022年盧秀燕得票率平均數是60.99%，設置廚餘坑的11區則是56.56%。N=29，檢定結果F = 0.219 （p = 0.644）變異數不相等檢定未過。t = -2.179, df = 27, p = 0.038（雙尾）。

就算拿掉和平區，檢定結果F = 0.074 （p = 0.788）變異數不相等檢定未過。t = -2.131, df = 26, p = 0.043（雙尾）。95%信心水準下還是有顯著差異。

台中爆發非洲豬瘟，禁用廚餘養豬，造成無處去化，環保局將回收廚餘倒在霧峰象鼻坑掩埋。（民眾提供）台中爆發非洲豬瘟，禁用廚餘養豬，造成無處去化，環保局將回收廚餘倒在霧峰象鼻坑掩埋。（民眾提供）

也就是說，盧秀燕的2022年得票率在計畫設置廚餘坑和未設廚餘坑地區，竟然有顯著差異

這......

（作者為政大政治學碩士）

　本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書