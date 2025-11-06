自由開講》要善用抖音 才能重新贏得年輕人的心

◎ 蕭錫惠

民進黨別錯過下一代：

一、封鎖不是防衛 退出就是失守

當許多民進黨官員還在討論「要不要禁用抖音」時，藍營與中共的輿論部隊早已在那裡佔滿戰場。

根據2025年輿情研究中心報告，台灣18至30歲族群有超過七成每天接觸抖音或TikTok短影音，平均使用時間高達92分鐘。

請繼續往下閱讀...

這意味著：

民主敘事若不在抖音上出現，就等於在年輕人世界中「不存在」。

鄭麗文、韓國瑜、甚至中國網紅能透過短影音塑造形象、激發情緒，

而民進黨卻仍停留在「新聞稿思維」與「臉書圖卡政治」。

在短影音主導的世代，「沉默」不是高尚，而是政治上的自我放逐。

根據2025年輿情研究中心報告，台灣18-30歲族群有超過七成每天接觸抖音或TikTok短影音，平均使用時間高達92分鐘。（法新社）

二、年輕人要的不是說教 而是共感

民進黨失去年輕選票，並非因為政策不好，而是語言失聯。

抖音上成功的內容不是硬講理念，而是用節奏、影像與態度傳達價值。

如果民進黨仍只會開記者會、發聲明稿，就注定被年輕人滑過去。

想重新對話，必須：

1.用年輕人的語言說真話：政策影片不該像公部門宣導，而是要有故事、有情緒。

2.讓年輕創作者成為主角：政府不必自己拍，而應扶植青年團隊成為「民主創作生態系」。

3.把「台灣價值」變成潮流文化：用音樂、時尚、幽默、反諷，把自由、平等、誠實包裝進生活感裡。

三、民進黨應該成立「民主短影音行動中心」

這不只是網宣，而是一場「數位敘事戰」。

建議行政院與民進黨中央推動三項戰略行動：戰略目標、具體作法、效果。

1.建立民主內容平台：結合文化部與青年署成立「民主短影音行動中心」，資助創作者製作公民內容，讓年輕人以創作方式參與政治。

建議文化部與青年署成立「民主短影音行動中心」，資助創作者製作公民內容，讓年輕人以創作方式參與政治；圖中人物為文化部長李遠。（資料照）

2.強化數位素養教育：在學校與社群推動「辨識假訊息與統戰宣傳」課程，提升抵抗認知滲透能力。

3.公開透明的演算法監管：要求社群平台揭露政治廣告與推播規則，防止外部操控與假帳號干擾。

這樣的政策不僅防禦，更是主動出擊。

民主不該退守，而應在演算法戰場上「打回去」。

四、結語：民主不能靠靜音取勝

川普用抖音打開年輕票，鄭麗文靠抖音動員深藍群體，

而民進黨若選擇退出這個戰場，等於把年輕人的心拱手讓人。

民主時代的戰爭，不是坦克對坦克，而是演算法對演算法、內容對內容、真誠對假象。

民進黨若真要重建世代信任，必須從抖音開始——不只是防堵，而是創造。

「別怕年輕人的平台，怕的是他們不再聽你說話。」

在短影音主導的世代，川普用抖音打開年輕票、鄭麗文靠抖音動員深藍群體。民進黨若選擇退出戰場，等於把年輕人的心拱手讓人。（美聯社、資料照，本報合成）

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法