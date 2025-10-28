許美華頻道》傅崐萁「 閉門」重建會 張峻踹出災民憤怒

整場活動沒有通知任何在地議員，連光復人張峻都沒有接到邀請。 許多受災的光復鄉民，也被警察擋在門外，在外頭抗議：「我們是災民，為什麼不能進去？」

◎ 許美華

要說昨天（1027）最大的場面，絕對就是花蓮縣議會議長張峻對著國民黨立委傅崐萁的那一踹了。

花蓮縣議會議長張峻怒踹國民黨立委傅崐萁桌子。（民眾提供）

事發地點在這次災情慘重的光復鄉，傅崐萁在一個活動中心舉行「重建特別條例座談會」。

請繼續往下閱讀...

主辦這場會議的是傅崐萁，還有另一位國民黨原住民立委鄭天財。（就是之前說可以叫直升機載人上去堰塞湖挖泥土的那位⋯）

整場活動沒有通知任何在地議員，連光復人張峻都沒有接到邀請。

許多受災的光復鄉民，也被警察擋在門外，在外頭抗議：「我們是災民，為什麼不能進去？」

然後，張峻就帶頭衝進會場，正對著傅崐萁的桌子前方踹下去，口中喊道：「為什麼不通知！為什麼不通知！」傅崐萁愣了一下才起身反嗆「現行犯抓起來、抓起來」，場面火爆。

事後張峻受訪說，自己身為光復子弟，若沒辦法幫地方發聲，「我這議長就不用當了！」

張峻是誰？

其實張峻原本是國民黨出身的在地重量級人物，曾經擔任過國民黨花蓮縣黨部主委、還有多屆縣議員，後來因為反對傅崐萁主導的礦石稅徵收，跟傅崐萁鬧翻。

之後張峻退出國民黨，在2022年以無黨籍身份當選，並連任議長，與前花蓮市長魏嘉賢，被視為花蓮泛藍陣營內部反對傅崐萁的代表人物。

今年（2025）三月初，花蓮傳奇葉霸葉春蓮老師在一個活動嗆傅崐萁「通匪」，當場被傅崐萁叫警察拖出去引起公憤之後，張峻立刻發文聲援葉霸老師，說自己就是她的學生，同時公開表態「反罷免但支持罷免傅崐萁」，還說「毒瘤不除，國會永無寧日」。

花蓮傳奇葉霸老師，3月在一場活動嗆傅崐萁「通匪」，當場被傅叫警察拖出去，引起公憤。（資料照）

當初張峻站出來挺罷傅，一度讓人對花蓮翻盤充滿期待。畢竟罷免投票是數人頭的遊戲，如果有泛藍政治勢力願意站隊，不管他們的政治目的為何，總是罷免助力。

可惜，最後結果還是讓人失望了。

從地方政治角力來看，張峻的暴衝行為，當然是充滿政治意味的「表演」，因為光復鄉災民最近對花蓮王夫妻非常憤怒，覺得被忽視、被欺負，張峻這一踹也讓很多早就不滿傅崐萁的人看了很舒壓。

國民黨跟傅崐萁已經對張峻譴責暴力，社群平台Threads上，有小草也開始罵張峻「流氓議長」，說張峻也有前科云云。

Threads上有民眾開始罵張峻是「流氓議長」，並列出他的前科紀錄。（翻攝自Threads@louis_kpyang）

如果說張峻是流氓，那要不要也看看傅崐萁從以前到現在，做了多少違法事？

他是炒作股票坑殺股民坐牢的經濟犯，在立法院羞辱行政官員，帶頭赴中朝拜敵國，執行國台辦交代的亂台窮台任務，傅崐萁才是葉霸老師說的「通匪」大流氓吧！

用流氓對付流氓不是剛好而已嗎XD

最後，我想請光復鄉民醒醒。

其實，花蓮王傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔，掌控花蓮的方式也很簡單粗暴 。

他們佔據政治權力位置、手握龐大資源，聽話的就一副親民父母官、摸頭收買，不聽話的如葉霸老師就當眾拖出去。

我猜花蓮光復鄉民之所以會被擋在會場外面，也是因為最近幾次公開場合，災民都沒有給花蓮王夫妻檔好臉色看，已經被列為難以收買、給好處也沒用、不必理會的黑名單。

花蓮的政治版圖，永遠是傅家王朝嗎？我不知道。

我只希望這次受災的光復鄉民記住這次教訓，光復花蓮，就從光復鄉開始吧！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法