自由開講》非洲豬瘟後，廚餘何處去？

2025/10/27 19:10

◎ 石正人

因應非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心10月22日宣布禁止用廚餘養豬15天，各縣市政府環保局一時為回收處理廚餘奔波忙碌，同時也擔憂，15天後會不會繼續禁止

自由開講》非洲豬瘟後，廚餘何處去？國內爆發非洲豬瘟後禁用廚餘養豬，高雄市每日產出的52噸廚餘，均由環保局統一回收處理。（資料照）

以前農村用廚餘養豬，但廚餘可能含有各種病原，包括沙門氏菌、大腸桿菌、禽流感病毒、非洲豬瘟病毒等，是屬於有機廢棄物，並不適合拿來餵豬。台灣養豬已經是一個年產值達2,000億的產業，用廚餘養豬，風險太大了。

但是，廚餘焚化或掩埋，更是不妥。廚餘含虻率高、含有氯化鈉（鹽），硬是放到焚化爐，會減少爐體壽命；而燃燒不完全，在高溫環境下，產生多氯聯苯（戴奧辛），更是肺部無法承受之重。掩埋則會產生大量甲烷，造成全球暖化…。那麼，非洲豬瘟後，廚餘何處去？

非洲豬瘟中央災害應變中心前線指揮官杜文珍（右二）10月26日說明，台中市第一輪初步疫調報告，找不到病毒出處。（資料照）非洲豬瘟中央災害應變中心前線指揮官杜文珍（右二）10月26日說明，台中市第一輪初步疫調報告，找不到病毒出處。（資料照） 筆者研究昆蟲近五十餘，早期曾鑽研紅火蟻獲獎，近來則花了13年研究黑水虻，深知這才是處理廚餘真正的解方。以下根據國際知名學術刊物與媒體報導，加上筆者13年來的研究成果分享幾個觀察與發低：

一、黑水虻可以快速消化廚餘，每天可以取食體重2~3倍的食物。1公克卵孵化的幼蟲，每隻可以處理10公斤以上的廚餘。利用自動化飼養，每座一天可處理2噸廚餘，而且只需要10平方公尺左右的空間。

黑水虻的蛹殼含甲殼素，糞便是氮肥，都是天然肥料。（資料照）黑水虻的蛹殼含甲殼素，糞便是氮肥，都是天然肥料。（資料照） 二、利用黑水虻處理廚餘，是最低碳且可大量減碳的自然解方。可以把廚餘內碳及氮，轉換為蟲體的碳水化合物、蛋白質、脂肪，將永、氮匯集在蟲體及蟲糞內，是一種有別於綠碳、黃碳、藍碳的「自然碳匯」，這是最先進的「蟲碳」。

根據研究顯示，利用黑水虻處理廚餘，比傳統堆肥法，甲烷排放量減少600倍，氧化亞氮（N2O）排放量減少1,200倍。最新一期的永續（sustainability，2025）期刊發表，新加坡利用黑水虻，在地化處理社區廚餘後，幼蟲養魚，蟲糞種菜。計算碳排放，比傳統方法處理廚餘減少577%。

世界糧農組織（FAO）2024年專文介紹『黑水虻革命性的廢棄物處理，保障糧食安全及虻資源保育』。今年，聯合國環境規劃署（UNEP）更出版長達近百頁內容的黑水虻轉化有機廢棄物指引，給決策者、企業家、操作者。從此可知，黑水虻處理有機廢棄物已是普世價值

尤其，黑水虻消化廚餘後，長大成為幼蟲並排出蟲糞，可說渾身是寶：

——幼蟲富含蛋白質、脂肪、幾丁質、月桂酸、抗菌肽，是上等的飼料，可減少大量飼料原料進口，省錢又減碳。

彰化田中、雲林口湖、苗栗三義和南投集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟，用最環保的方式來處理廚餘。（資料照）彰化田中、雲林口湖、苗栗三義和南投集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟，用最環保的方式來處理廚餘。（資料照） ——蟲糞含有豐富的有機質及氮、磷、鉀，是優良的有機肥料，可以讓耕地土壤海綿化，增加國土韌性，減緩極端氣候的暴雨釀災。

——蟲體內的脂肪可以萃取生質柴油，畜產試驗所新竹分所早就分享，黑水虻所含動物性脂肪的品質（油品性能參數），大多符合歐盟生質柴油標準：密度（860kg／m3）、黏度（4.9mm2／s）、閃火點（128℃）、十六烷值（58）和酯含量（96.9％）等，足以成為生質柴油的新型料源。而且每年每公頃可產出生質柴油38萬208公斤，是藻類的24倍，向日葵的422倍。

總之，水黑水虻可以佔地最小清理廚餘，幼蟲可以挹注能源，蟲糞可以增加國土韌性，期待莫再猶豫或討論，是否禁止廚餘養豬？或廚餘何處去？

（台灣大學昆蟲系名譽教授，《黑水虻大大實現低碳永續夢》作者 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

