自由開講》越南影帝拿金鐘 看見台灣文化「新南向」突圍

第六十屆金鐘獎戲劇類男主角獎，史無前例地由越南籍演員連炳發以《化外之醫》奪下。這是台灣文化戰略一次極其重要的「典範轉移」，更是我們在「新南向政策」推動多年後，終於在文化內容領域，結出的一顆最璀璨、最具象徵意義的果實。

在產業創新的層面，這代表了台灣戲劇題材的「解嚴」與「再造」。《化外之醫》的成功，證明了台灣的敘事能力，已不再侷限於傳統的家庭倫理、都會愛情或校園偶像劇。我們終於開始有勇氣、有能力去直視那些發生在這片土地上，卻長期被主流敘事所忽視的真實故事：關於新住民、移工、跨國婚姻與文化衝突的掙扎。這座獎項，是對創作者敢於跳脫收視舒適圈的最高嘉許，它證實了「在地化」的極致，就是「國際化」；而台灣最獨特的「在地」，恰恰就包含了這近百萬來自東南亞的新血脈所帶來的多元文化。

面對此一攸關文化戰略的結構性轉向，政府與產業應考慮成立「亞洲多元內容（New Southbound）製作基金」。文化部與文策院應跳脫現有的補助框架，設立專款專用的基金，強力支持以台灣與東南亞國家為背景的跨國合製（Co-production）計畫。應主動鼓勵、甚至要求獲得補助的團隊，必須引入東南亞籍的主創人員（如編劇、導演、演員），將跨文化合作，從「點綴」提升為「標配」。

此外，建立「東南亞裔影視人才」的培育與媒合平台。台灣不缺連炳發這樣的好演員，缺的是發掘他們的眼睛。政府應與國內大專院校、演藝工會合作，系統性地開設專為新住民或東南亞籍人士設計的表演、編劇與幕後技術課程，並建立專業的人才資料庫，供國內劇組選角與合作。我們必須將在台的東南亞社群，從單純的勞動力，視為珍貴的「文化創意人才庫」。

也可思考以「多語發行」作為國家隊的戰略目標。在內容產製的初期，就應將東南亞語言的配音與字幕（如越南語、印尼語、泰語等）納入標準製程，而非事後的補救。並應利用文策院的國際推廣資源，集中火力協助這類多元題材的作品，打入東南亞當地的主流串流平台與院線。我們要讓東南亞的觀眾看見，台灣不只拍得出他們的故事，更能拍出連他們自己都拍不出的深度與感動。

連炳發所敲響的這座金鐘，其意義已遠遠超越一座獎盃。它為在國際紅海中掙扎的台灣內容產業，找到了一條最應走、也最能彰顯台灣價值的新航道。未來，當世界在談論亞洲故事時，我們不能只有「矽盾」，更要讓世界看見，台灣因為民主與自由，而成為了亞洲最多元、最深刻、最動人故事的「文創之盾」。

（作者為科技集團法務）

