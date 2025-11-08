自由電子報
評論 > 投書

自由開講》加熱菸標示違規 依法應「限期回收」

2025/11/08 17:00

◎ 葉昱呈

網路流傳國健署針對標示有瑕疵的加熱菸，未依規定給予「限期改善」機會，即下架商品，有行政濫權之嫌，且未事先審查加熱菸包裝，導致第一天上市就全數下架，但事實真是如此嗎？筆者認為有澄清之必要，避免以訛傳訛，造成社會大眾誤解，謹就法規面分析如下：

衛福部與北市衛生局展開聯合稽查，因標示不合格，加熱菸8產品開賣即下架。（資料照）衛福部與北市衛生局展開聯合稽查，因標示不合格，加熱菸8產品開賣即下架。（資料照）

《菸害防制法》第廿九條規定，菸品製造或輸入業者有違反《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》中有關尼古丁、焦油含量標示方式之規定者，處罰一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，並令其「限期回收」或退運，屆期未回收或退運者，按次處罰。上述條文顯示僅規定「限期回收」，並無所稱「限期改善」後才能下架之規定，試問要如何給予菸商「限期改善」的機會？又與行政濫權何干？

再者，《菸害防制法》授權訂定之《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》第八條規定，菸品之尼古丁、焦油含量，應依菸品出廠檢測結果「據實標示」。既然法規已明定加熱菸之尼古丁、焦油含量標示方式，且《菸害防制法》僅要求菸商提供加熱菸之健康風險評估資料供審查，並未訂定「包裝事前審查」的機制，又何來國健署未事先審查加熱菸包裝之情事？

加熱菸合法上架後才一週爭議就沒停過；示意圖。（資料照）加熱菸合法上架後才一週爭議就沒停過；示意圖。（資料照）

所謂「徒法不足以自行」，法規既有明文，菸商自應遵循規定，清楚標示加熱菸之尼古丁、焦油含量，衛生機關一經查獲違規，即應予重罰並要求限期回收（下架），以維護國人的健康，畢竟公權力不容受到任何挑戰！

（作者為公務員）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

