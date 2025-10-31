自由開講》政界秀BP「AI粉紅髮照」 引統媒獵巫

◎ 洪昱睿

韓國超人氣女團「BLACKPINK」來到台灣高雄開兩場演唱會，帶來一陣粉紅旋風，高雄市政府將全市重要地標換上粉紅燈飾。市長陳其邁、總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等人在網路社群平台上的照片都用AI合成，髮色變成粉紅。

前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等人用AI合成技術將髮色染成粉紅，響應BLACKPINK在台掀起的粉紅旋風。（翻攝自Threads@tsai_ingwen、臉書@陳其邁 Chen Chi-Mai，本報合成）

其實這些動作，一來是配合「BLACKPINK」所帶來的「粉紅經濟」，許多她們的台灣在地粉絲到高雄看演唱會，住宿、消費，甚至她們的韓國粉絲也有特地搭飛機來看演唱會的，這些都會在高雄有消費行為，可說為高雄帶來一波經濟的振興。

而市長、總統、副總統、前總統的AI合成粉紅髮色照片，這個只是幽默、好玩、有趣而已；但是沒想到在這種有點搞笑的氛圍下，竟然還有統派媒體連這種事情也可以拿來做文章，引用部分無聊網友的發言，拿來說嘴。

說民進黨這麼做是「媚俗」、「丟臉」、「國恥」。統派媒體，可不可以拜託你們心胸不要那麼狹窄？這種事情也要做政治操作，不覺得你們太無聊了嗎？大家有趣好玩而已，有那麼嚴重嗎？

分明就只是見不得民進黨執政的高雄市好而已；如果今天換成在台北市辦演唱會，國民黨籍的蔣萬安市長也用AI將照片裡的髮色換成粉紅，你們會多說什麼嗎？搞不好還誇獎一番呢！

「BLACKPINK」以及她們所有的粉絲，也無端被你們捲入沒水準的政爭小把戲，甚至韓國也算是被捲入，真是無辜。心胸寬大一點看待，少一點政治算計吧！

BLACKPINK及她們的粉絲也無端被捲入沒水準的政爭小把戲中。（翻攝自Instagram@blackpinkofficial）

（作者為語文工作者）

