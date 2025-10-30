自由開講》6.5萬票當選黨主席 鄭麗文「底氣」夠嗎？

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「批用共產黨收拾民進黨太可怕！趙少康要鄭麗文別出花樣扯後腿」報導，

國民黨黨主席選舉投票結果出爐，由鄭麗文獲得最高票當選新任主席！只是，選舉人數33萬1145人，但投票數只有13萬0678票，投票率是「39.46%」，這「投票率」是否太低？代表性夠嗎？

請繼續往下閱讀...

國民黨黨主席選舉投票率39.46%，鄭麗文以6萬5122票當選。（資料照）

鄭麗文以「6萬5122票」當選，這「投票數」是「歷年最低」，當選者到底能有多少「底氣」？

另外，這「6萬多」人選出國民黨主席鄭麗文，真能代表國民黨的「黨意」？更遑論代表全台灣的「民意」？

筆者以「新北市」長侯友宜在2022年直轄市長選舉為例，他的得票數是1,15萬2,555票，獲得62.42%的選票支持！對比之下，新任國民黨主席鄭麗文，得票數只有「6萬5122票」，這要如何「指揮」現任「新北市長」侯友宜？

當「黨意」與「民意」天差地遠時，筆者建議「新任」最大在野黨主席，接受前中廣董事長趙少康的建議，國民黨新任主席的主要任務，穩住當前局勢就好，不要「改變現狀」，這是「諍言」。

趙少康指出，國民黨此次有黨主席投票權的黨員33萬，65歲以上的有22萬，佔了三分之二，會不會太誇張？這次國民黨主席的選舉結果，與當前的社會主流民意與價值觀，是否脫節？相距太遠？

筆者恭喜鄭麗文新任國民黨主席，這是「最大在野黨」責任的承擔！

國民黨鄭主席，可以與中國習近平面談，但別「擅自承諾」太多，成就了自己，而犧牲掉台灣人的權益！

筆者期待「兩岸和平」，兩岸應該對話交流，但是台灣有自己的立場與利益，理應「不卑不亢」與中國對話！

例如，當時號稱的「九二共識」，真有「共識」嗎？不管是「九二共識」還是「九二會談」，重點在尊重「中華民國」存在的事實，「中華民國」絕不是「中華人民共和國」的一部分！

鄭麗文主席可得謹守「底線與分寸」，以免重蹈「換柱行動」之覆轍！

回顧2015年國民黨總統候選人洪秀柱，大膽把「一中各表」，改成「一中同表」，嚇壞黨籍立委，也引發「換柱行動」！

2015年國民黨總統候選人洪秀柱，大膽把「一中各表」，改成「一中同表」，嚇壞黨籍立委，也引發「換柱行動」。（資料照）

國民黨臨時改成由國民黨主席朱立倫，倉促取代洪秀柱參選總統，結果敗戰而回。殷鑑不遠，筆者期待不要再次發生「換0風波」！

畢竟，6萬5122人支持鄭麗文當國民黨主席，人數太少，台灣人口是 2331萬7031人！

「少數人」不可決定「多數人」的命運，鄭主席還是稍安勿躁，「維持現狀」才是王道！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法