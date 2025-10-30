自由電子報
李忠憲的思考》從豬瘟到情緒瘟疫：當責任錯置成為全民信仰

民進黨作為「中央執政者」，成為最容易被情緒發洩的靶子。尤其在社群媒體或地方輿論中，長期受到「中央無能」的敘事影響，於是即便地方政府犯錯，民眾也會「自動歸因」給中央。
李忠憲的思考

2025/10/30 13:30

◎ 李忠憲

台中近日驗出非洲豬瘟病毒，中央緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰五天，養豬業與肉品市場全面停擺。

台中清水知名豬肉攤「黑豬王」第三代接班人、有「豬肉公主」之稱的王怡瑄，10月23日於Instagram發文哽咽表示：「我們最害怕的事情終究發生了。」

台灣爆發非洲豬瘟，使養豬業與肉品市場全面停擺。有豬肉公主之稱的王怡瑄，10月23日於Instagram發文哽咽表示：「最害怕的事情終究發生了」。（翻攝自Instagram@hsuan8288，本報合成）台灣爆發非洲豬瘟，使養豬業與肉品市場全面停擺。有豬肉公主之稱的王怡瑄，10月23日於Instagram發文哽咽表示：「最害怕的事情終究發生了」。（翻攝自Instagram@hsuan8288，本報合成）

王怡瑄在影片中指出，目前全台養豬場、人員與運輸車輛都不得隨意移動或更換，為防止疫情擴散，豬隻不得進出屠宰場。她強調：「全台灣暫時停業，是為了避免在屠宰過程中豬車與人員接觸造成交叉感染。

她表示，非洲豬瘟無藥可治、致死率高達100%，沒有人希望重演30年前口蹄疫疫情的慘痛經驗。王怡瑄哽咽說，這幾天收到許多網友打氣留言，「天佑台灣，也希望我們家這次能撐過去。」影片發布後，網路上出現不少關於防疫與政策責任的爭論。對此，王怡瑄在限時動態回應，希望外界不要再爭執政治立場。

她說：「好了大家乖一點，我不喜歡談政治 … 沒有政治立場。」

她強調，面對疫情最重要的是尋找解決方法，而非相互指責。「發生事情了，怪誰都沒有用，現在就是不能屠宰豬肉了。」王怡瑄說，目前家族與業者都在全力配合防疫措施，希望能儘早恢復正常營運。

但有朋友問她市長投給誰，就被封鎖了！

大腸花論壇發起人與主持人音地大帝於臉書專頁發了一篇文：「原本討厭民進黨，去光復鄉挖了幾天泥巴之後，變得更痛恨民進黨了，這種人一抓一大把，所以我合理推測也會有養豬與販豬產業鏈的人，在這次豬瘟之後會把民進黨當作滅族仇人來恨。」

大腸花論壇發起人與主持人音地大帝於臉書專頁發文推測，養豬與販豬產業鏈者在這次豬瘟後，會把民進黨當作滅族仇人來恨。（翻攝自臉書@音地大帝Indie DaaDee）大腸花論壇發起人與主持人音地大帝於臉書專頁發文推測，養豬與販豬產業鏈者在這次豬瘟後，會把民進黨當作滅族仇人來恨。（翻攝自臉書@音地大帝Indie DaaDee）

明明都是國民黨的縣市長惹的禍，為什麼結果會這樣？

這種現象在心理學中稱為「責任錯置（misattribution of blame）」或「情緒投射（emotional displacement）」。

簡單說就是：

人在面對複雜的災難事件時，不容易釐清責任結構。

而民進黨作為「中央執政者」，成為最容易被情緒發洩的靶子。尤其在社群媒體或地方輿論中，長期受到「中央無能」的敘事影響，於是即便地方政府犯錯，民眾也會「自動歸因」給中央。

「某些人會把自己討厭民進黨當成信仰，不論事實如何，都會找到理由去恨。」這和前幾年「1450」或「抗中保台」被嘲弄的模式相似。這種情緒型政治現象往往不是邏輯推理的結果，而是「社會認同」與「媒體回音室效應」的結果。

實際責任在國民黨的縣市政府，但情緒卻導向民進黨。

在台灣的社會語境中，「討厭民進黨」有時已經不是政治立場，而是一種身份認同的象徵。一旦成為身份的一部分，理性歸因就被情緒取代。

當「討厭民進黨」變成一種身份認同時，事實就不再重要，不論誰執政、不論誰出包，情緒的方向早已設定好

這的確不是政治立場，而是一種心理依附，一種在混亂世界裡尋找「簡單敵人」的方式。

這就是在訊息戰爭中，完全不設防的結果！

當「討厭民進黨」變成一種身份認同時，事實就不再重要。（資料照）當「討厭民進黨」變成一種身份認同時，事實就不再重要。（資料照）

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

