評論 > 投書

自由開講》從輝達新壽開發爭議 看成熟企業治理與政府監理彈性

2025/10/27 16:50

◎ 張慶華

輝達（NVIDIA）海外總部進駐台北北士科的計畫，原是象徵台灣邁入AI時代經濟再起飛的重要里程碑。沒想到一場地上權爭議，卻意外揭露政府監理體系的保守與政治算計，成為考驗台灣投資環境穩定性的商場教案。

新光人壽10月22日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題有機會落幕。（資料照）新光人壽10月22日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題有機會落幕。（資料照）

許多媒體與不動產專家從地上權層面分析本案，但若從「創造更好商業環境」的宏觀角度觀察，更值得思考的是——在面對契約爭議時，政府如何在法治精神與監理彈性之間找到平衡，企業又如何在政治不確定性中維持治理紀律

從合作到僵局：T17、18的核心爭點

由於輝達是全球市值前三的「國運級」企業，全國人民無不引頸期盼，故採取較為嚴厲、急迫且政治化的態度催促當事者。加上社會各界有嚴重資訊落差，導致許多能促進台灣經濟繁榮的做法，在短短時間內無法獲得良好的公共討論

T17、T18 開發案始於2021年，與輝達相關的部分則自2024年6月啟動。輝達原本就向新壽承租內湖辦公室，輝達全球不動產部門在尋覓海外總部選址時，也與新壽討論多種可行方案。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月19日宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月19日宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）

2025年4月，輝達不動產部門的負責人拜訪台新新光金控董事長吳東亮，雙方就合作達成共識。5月19日在COMPUTEX上，輝達執行長黃仁勳正式宣布總部將落腳士林北投。

但輝達與新壽共同提出的「直接轉移地上權」方案，在北市府遭遇阻礙。北市府以近乎頑固的態度，堅持若為兩家企業專案修約，市府相關人員將觸犯圖利罪。

市府提出「新壽先建後轉」與「合意解約再重設地上權」兩種替代方案，然而輝達強烈希望自建總部，導致三方陷入僵局。

當開發僵局遇到民意壓力

新壽與市府作為合約當事者，飽受議會與輿論壓力。社會大眾與民代一方面誤認新壽不願解約是「財團貪婪」；一方面砲轟市府顢頇無能，痛批限制新壽與輝達的交易是拖延招商、扼殺外資

台北市副市長李四川公開說過，外傳「140 億元」只是新壽內部的收益估算，新壽從未正式提出解約補償金額。然而大眾求輝達心切，市府與議會也樂於助長民意對新壽的誤解與敵視，藉此施壓新壽早日退場。

市府甚至運用官方的不對等權力，援引合約中「企業合併消滅時繼受權利」的霸王條款，揚言強制解約。然而在市府祭出威脅之後，許多法律、財經專家指出，若新壽與市府訴訟，輝達極可能改變投資地點。

與此同時，經濟部與財政部也證實，輝達請求中央政府在10月24日之前提供全國土地備案，更加重本案的談判時間壓力。

新光人壽董事長魏寶生（中），就士林科技園區 T17 、 T18 開發案引發各界關注，舉行記者會對外說明。（資料照）

眼看輝達落腳士林北投方案即將泡湯，市場充滿不確定性之際，10月22日新壽董事長魏寶生召開記者會，宣布「主動化解僵局，以國家公益為先」，強調新壽不多收任何一毛納稅錢，同意解除合約

消息一出，社會各界無不額手稱慶，新壽主動釋出極大的善意，北市府得以解決地上權爭議，推動在明年6月COMPUTEX與輝達正式簽約。

頑固北市府：政治保守限制商業活力

其實在各種方案中，只要市府同意輝達與新壽直接轉移地上權，後續的爭議就不復存在

早在7月14日，內政部就回覆北市府，依照《土地徵收條例》第44條第1項第5款規定「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」，第6項規定「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之」，北市府可以在「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後，辦理專案設定地上權。

前政務委員張景森指出依《民法》第838條，地上權原則上得自由移轉。（資料照）前政務委員張景森指出依《民法》第838條，地上權原則上得自由移轉。（資料照）

也就是說，輝達與新壽最初向市府提出的「直接轉移方案」，不僅兩家企業的法律團隊都認為合法合規，內政部函文亦表明市府可以專案處理。

前台北市都發局長、市政顧問張景森持同樣看法，張景森指出依《民法》第838條，地上權原則上得自由移轉。原本新壽與市府合約中對地上權轉移的限制條款，並沒有違反上位法，只是行政裁量下的政策性安排，市府完全可以修改這項安排。

可惜主導本案的李四川副市長有強烈的公務員保守性格，不願意修改相關辦法，寧可犧牲效率。新壽魏董事長也無奈表示：「市府憂讒畏譏，不敢推動開創性做法。」這不僅阻礙商業活力，也暴露地方政府在高科技投資競爭中的制度落差。

儘管新壽已宣布合意解約，仍呼籲未來修訂相關辦法，共創台灣產業未來。從這點可以看出，新壽與台新新光金控的考量，不止於企業利益，而是著眼未來，為台灣經濟顧全大局。

新壽的委屈：退與不退皆有壓力

在整起爭議中，也有一群人不滿市府出「賤招」打壓新壽，這股備受壓抑的聲音來自台新新光集團的股東們。

原本是輝達主動邀請新壽成為合作夥伴，新壽也非常積極促成輝達新總部，卻因為社會期待與媒體報導的混亂，導致新壽被冠上「貪婪」的冤罪

即使如此，新壽仍決斷「不收補償金」，展現了在壓力下的公司治理成熟度，也讓市場看到民間企業在制度困境中，仍能以國家利益為先的格局。

事後諸葛來看，新壽願意不收一毛納稅錢，已證明其絕非貪婪。但市府有不能放跑輝達的壓力，所以採取種種合法卻不合理的政治威脅手段。在民代用「140億元」錯誤資訊質詢時，李四川也幾乎不會主動澄清，放任議會對新壽施壓。

台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）近日在議會答詢輝達案的處理進度。（資料照）台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）近日在議會答詢輝達案的處理進度。（資料照）

上市公司必須對股東負責，若新壽完全不主張自己的合法權益，恐怕經理人得吃上背信官司。貿然退了，對不起股東；打死不退，對不起台灣社會。何況市府指控新壽開發進度延宕，新壽自然得向外說明自己合法合規，但這些解釋在強烈的輿論壓力下，都無法獲得合理討論。

市府「雙重標準」的政治考量

新壽作為的確合法合規，T17、T18 地上權合約規定開發期限至2027年，並得依法展延至2029年。依照金管會對壽險業不動產的投資規定，新壽則須在都市計劃審查過後5年內，達到可以營收獲利的標準。

從一般不動產開發週期來看，4 年期限足夠新壽開發T17、18，但市府不但以行政手段拖延新壽的都審進度，更以霸王條款威脅強制解約。這樣的做法，不僅破壞了契約穩定性，更讓企業界對地方政府行政裁量的一致性產生疑慮。

值得注意的是，新壽在2024年併入台新金控後，財務體質顯著改善。根據金管會資料，新壽資本適足率（RBC）已回升至 200% 以上，資產品質明顯優化。按照企業合併的資格審查，「新新壽」完全有比「舊新壽」更佳的履約能力。

可是北市府批准新壽其他開發案照常推進，獨獨為難北士科T17、18的計劃，證明市府心中有一把政治算盤，並不是完全依循契約精神作裁量。

什麼政治算盤呢？除了蔣萬安市長想滿足輝達作為政績亮點，外傳北市府不斷「卡」新壽的都審，是因為蔣市長早已認定北士科 T17、18 與前市長柯文哲的貪污弊案相關

蔣萬安親口承認部分紀錄「造假」，以及「舊新壽」吳東進董事長千金吳欣盈成為柯文哲競選總統時的副手候選人，都加深了蔣萬安心中的顧慮。

明明當初招標是在疫情最嚴重的2021 年，市府怕招標不順利而放寬審查標準，新壽才因此得標。但蔣萬安既有顧慮，底下官僚也因而束手束腳，甚至不惜用上雙重標準——對於共同提出直接轉移地上權方案的輝達與新壽，只譴責新壽一方，還用貪婪標籤與強制解約威脅新壽。

新壽，等於成為台北市政治風暴下的犧牲品。

領導者格局，決定國家經濟的面貌

台新新光金控董事長吳東亮最終拍板讓新壽主動退出，並且不爭取補償金，外界多半解讀為「退讓」。但從企業治理的角度來看，這其實是一種成熟與長遠的戰略判斷——用理性止血，換取市場信任。

自由開講》從輝達新壽開發爭議 看成熟企業治理與政府監理彈性台新新光金控董事長吳東亮最終拍板讓新壽主動退出，並且不爭取補償金。（資料照）

反觀政府的角色，理應是穩定契約、維護市場規則的守門人，而非以政治考量介入商業關係。尤其當北市府先以僵化的「依法行政」拒絕「專案處理」，後又轉身以「專案處理」設定地上權給輝達，這樣的雙重標準，無疑削弱了內資、外資對地方治理能力的信任。

台灣正積極爭取關鍵產業外資，但真正能留住投資的，不是招商口號，而是「可預期的法治」。如果企業的合法權益能隨政治風向被重新詮釋，那麼任何長期資金都會要求更高風險溢價。

在這場爭議中，新壽選擇退讓，台新新光金控展現治理韌性，反而成為維持市場信任的關鍵一環。這也提醒政府：法治的穩定性，就是投資環境的競爭力。

政府若能在契約穩定與法治彈性之間找到平衡，將是吸引全球資金與企業的最大信任基礎

期盼這次爭議，能夠成為制度進步的契機。哪天企業不再因為「民不與官鬥」的古訓而戒慎恐懼，政府官僚不再憂讒畏譏、裹足不前，那麼台灣的投資環境才會更成熟、自由，真正具備強韌的國際競爭力。

（作者為產經分析師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

