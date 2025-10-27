自由開講》從輝達新壽開發爭議 看成熟企業治理與政府監理彈性

◎ 張慶華

輝達（NVIDIA）海外總部進駐台北北士科的計畫，原是象徵台灣邁入AI時代經濟再起飛的重要里程碑。沒想到一場地上權爭議，卻意外揭露政府監理體系的保守與政治算計，成為考驗台灣投資環境穩定性的商場教案。

新光人壽10月22日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題有機會落幕。（資料照）

許多媒體與不動產專家從地上權層面分析本案，但若從「創造更好商業環境」的宏觀角度觀察，更值得思考的是——在面對契約爭議時，政府如何在法治精神與監理彈性之間找到平衡，企業又如何在政治不確定性中維持治理紀律。

請繼續往下閱讀...

從合作到僵局：T17、18的核心爭點

由於輝達是全球市值前三的「國運級」企業，全國人民無不引頸期盼，故採取較為嚴厲、急迫且政治化的態度催促當事者。加上社會各界有嚴重資訊落差，導致許多能促進台灣經濟繁榮的做法，在短短時間內無法獲得良好的公共討論。

T17、T18 開發案始於2021年，與輝達相關的部分則自2024年6月啟動。輝達原本就向新壽承租內湖辦公室，輝達全球不動產部門在尋覓海外總部選址時，也與新壽討論多種可行方案。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月19日宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）

2025年4月，輝達不動產部門的負責人拜訪台新新光金控董事長吳東亮，雙方就合作達成共識。5月19日在COMPUTEX上，輝達執行長黃仁勳正式宣布總部將落腳士林北投。

但輝達與新壽共同提出的「直接轉移地上權」方案，在北市府遭遇阻礙。北市府以近乎頑固的態度，堅持若為兩家企業專案修約，市府相關人員將觸犯圖利罪。

市府提出「新壽先建後轉」與「合意解約再重設地上權」兩種替代方案，然而輝達強烈希望自建總部，導致三方陷入僵局。

當開發僵局遇到民意壓力

新壽與市府作為合約當事者，飽受議會與輿論壓力。社會大眾與民代一方面誤認新壽不願解約是「財團貪婪」；一方面砲轟市府顢頇無能，痛批限制新壽與輝達的交易是拖延招商、扼殺外資。

台北市副市長李四川公開說過，外傳「140 億元」只是新壽內部的收益估算，新壽從未正式提出解約補償金額。然而大眾求輝達心切，市府與議會也樂於助長民意對新壽的誤解與敵視，藉此施壓新壽早日退場。

市府甚至運用官方的不對等權力，援引合約中「企業合併消滅時繼受權利」的霸王條款，揚言強制解約。然而在市府祭出威脅之後，許多法律、財經專家指出，若新壽與市府訴訟，輝達極可能改變投資地點。

與此同時，經濟部與財政部也證實，輝達請求中央政府在10月24日之前提供全國土地備案，更加重本案的談判時間壓力。

新光人壽董事長魏寶生（中），就士林科技園區 T17 、 T18 開發案引發各界關注，舉行記者會對外說明。（資料照）



眼看輝達落腳士林北投方案即將泡湯，市場充滿不確定性之際，10月22日新壽董事長魏寶生召開記者會，宣布「主動化解僵局，以國家公益為先」，強調新壽不多收任何一毛納稅錢，同意解除合約。

消息一出，社會各界無不額手稱慶，新壽主動釋出極大的善意，北市府得以解決地上權爭議，推動在明年6月COMPUTEX與輝達正式簽約。

頑固北市府：政治保守限制商業活力

其實在各種方案中，只要市府同意輝達與新壽直接轉移地上權，後續的爭議就不復存在。

早在7月14日，內政部就回覆北市府，依照《土地徵收條例》第44條第1項第5款規定「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」，第6項規定「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之」，北市府可以在「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後，辦理專案設定地上權。

前政務委員張景森指出依《民法》第838條，地上權原則上得自由移轉。（資料照）

也就是說，輝達與新壽最初向市府提出的「直接轉移方案」，不僅兩家企業的法律團隊都認為合法合規，內政部函文亦表明市府可以專案處理。

前台北市都發局長、市政顧問張景森持同樣看法，張景森指出依《民法》第838條，地上權原則上得自由移轉。原本新壽與市府合約中對地上權轉移的限制條款，並沒有違反上位法，只是行政裁量下的政策性安排，市府完全可以修改這項安排。

可惜主導本案的李四川副市長有強烈的公務員保守性格，不願意修改相關辦法，寧可犧牲效率。新壽魏董事長也無奈表示：「市府憂讒畏譏，不敢推動開創性做法。」這不僅阻礙商業活力，也暴露地方政府在高科技投資競爭中的制度落差。

儘管新壽已宣布合意解約，仍呼籲未來修訂相關辦法，共創台灣產業未來。從這點可以看出，新壽與台新新光金控的考量，不止於企業利益，而是著眼未來，為台灣經濟顧全大局。

新壽的委屈：退與不退皆有壓力

在整起爭議中，也有一群人不滿市府出「賤招」打壓新壽，這股備受壓抑的聲音來自台新新光集團的股東們。

原本是輝達主動邀請新壽成為合作夥伴，新壽也非常積極促成輝達新總部，卻因為社會期待與媒體報導的混亂，導致新壽被冠上「貪婪」的冤罪。

即使如此，新壽仍決斷「不收補償金」，展現了在壓力下的公司治理成熟度，也讓市場看到民間企業在制度困境中，仍能以國家利益為先的格局。

事後諸葛來看，新壽願意不收一毛納稅錢，已證明其絕非貪婪。但市府有不能放跑輝達的壓力，所以採取種種合法卻不合理的政治威脅手段。在民代用「140億元」錯誤資訊質詢時，李四川也幾乎不會主動澄清，放任議會對新壽施壓。

台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）近日在議會答詢輝達案的處理進度。（資料照）

上市公司必須對股東負責，若新壽完全不主張自己的合法權益，恐怕經理人得吃上背信官司。貿然退了，對不起股東；打死不退，對不起台灣社會。何況市府指控新壽開發進度延宕，新壽自然得向外說明自己合法合規，但這些解釋在強烈的輿論壓力下，都無法獲得合理討論。

市府「雙重標準」的政治考量

新壽作為的確合法合規，T17、T18 地上權合約規定開發期限至2027年，並得依法展延至2029年。依照金管會對壽險業不動產的投資規定，新壽則須在都市計劃審查過後5年內，達到可以營收獲利的標準。

從一般不動產開發週期來看，4 年期限足夠新壽開發T17、18，但市府不但以行政手段拖延新壽的都審進度，更以霸王條款威脅強制解約。這樣的做法，不僅破壞了契約穩定性，更讓企業界對地方政府行政裁量的一致性產生疑慮。

值得注意的是，新壽在2024年併入台新金控後，財務體質顯著改善。根據金管會資料，新壽資本適足率（RBC）已回升至 200% 以上，資產品質明顯優化。按照企業合併的資格審查，「新新壽」完全有比「舊新壽」更佳的履約能力。

可是北市府批准新壽其他開發案照常推進，獨獨為難北士科T17、18的計劃，證明市府心中有一把政治算盤，並不是完全依循契約精神作裁量。

什麼政治算盤呢？除了蔣萬安市長想滿足輝達作為政績亮點，外傳北市府不斷「卡」新壽的都審，是因為蔣市長早已認定北士科 T17、18 與前市長柯文哲的貪污弊案相關。

蔣萬安親口承認部分紀錄「造假」，以及「舊新壽」吳東進董事長千金吳欣盈成為柯文哲競選總統時的副手候選人，都加深了蔣萬安心中的顧慮。

明明當初招標是在疫情最嚴重的2021 年，市府怕招標不順利而放寬審查標準，新壽才因此得標。但蔣萬安既有顧慮，底下官僚也因而束手束腳，甚至不惜用上雙重標準——對於共同提出直接轉移地上權方案的輝達與新壽，只譴責新壽一方，還用貪婪標籤與強制解約威脅新壽。

新壽，等於成為台北市政治風暴下的犧牲品。

領導者格局，決定國家經濟的面貌

台新新光金控董事長吳東亮最終拍板讓新壽主動退出，並且不爭取補償金，外界多半解讀為「退讓」。但從企業治理的角度來看，這其實是一種成熟與長遠的戰略判斷——用理性止血，換取市場信任。

台新新光金控董事長吳東亮最終拍板讓新壽主動退出，並且不爭取補償金。（資料照）



反觀政府的角色，理應是穩定契約、維護市場規則的守門人，而非以政治考量介入商業關係。尤其當北市府先以僵化的「依法行政」拒絕「專案處理」，後又轉身以「專案處理」設定地上權給輝達，這樣的雙重標準，無疑削弱了內資、外資對地方治理能力的信任。

台灣正積極爭取關鍵產業外資，但真正能留住投資的，不是招商口號，而是「可預期的法治」。如果企業的合法權益能隨政治風向被重新詮釋，那麼任何長期資金都會要求更高風險溢價。

在這場爭議中，新壽選擇退讓，台新新光金控展現治理韌性，反而成為維持市場信任的關鍵一環。這也提醒政府：法治的穩定性，就是投資環境的競爭力。

政府若能在契約穩定與法治彈性之間找到平衡，將是吸引全球資金與企業的最大信任基礎。

期盼這次爭議，能夠成為制度進步的契機。哪天企業不再因為「民不與官鬥」的古訓而戒慎恐懼，政府官僚不再憂讒畏譏、裹足不前，那麼台灣的投資環境才會更成熟、自由，真正具備強韌的國際競爭力。

（作者為產經分析師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法