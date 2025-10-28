自由電子報
汪浩時間》川習真能達成協議嗎？

美中所謂「框架協議」，更像是雙方在全面對抗前的戰術調整：北京求穩、華府求勝。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/28 09:00

◎ 汪浩

美國總統川普與中國國家主席習近平預計於10月30日在韓國舉行的高峰會上會面。（路透）美國總統川普與中國國家主席習近平預計於10月30日在韓國舉行的高峰會上會面。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC）、川習會前，美中馬來西亞談判雖暫時讓貿易戰降溫，但真正的「協議」恐怕仍只是戰術性停火。北京以「暫緩稀土管制一年」、恢復購買美國大豆、配合芬太尼出口管控，換取華府暫停加徵100%關稅，看似妥協，實則爭取喘息空間。這是習近平在內外壓力下的權宜之計，而非根本讓步。

川普政府把這筆交易包裝為勝利，但結構性矛盾未解——供應鏈安全、技術管制、地緣競爭依然如影隨形。北京「推遲」而非「取消」稀土管制，意味仍握有隨時重啟的槓桿。川普也明白，美方暫緩關稅只是時間策略，隨時可再出手。

至於川習會是否能真正「止戰」？機率不高。川普在訪日前明確表態「尊敬台灣」但「不走太遠」，而國務卿魯比歐更公開強調「美國不會為貿易利益放棄台灣」。這等於提前劃下紅線——政治分歧仍難以調和。

美國國務卿魯比歐公開強調，美國不會為貿易利益放棄台灣。（取自貼文）美國國務卿魯比歐公開強調，美國不會為貿易利益放棄台灣。（取自貼文）

因此，這場所謂「框架協議」更像是雙方在全面對抗前的戰術調整：北京求穩、華府求勝。貿易暫和，競爭不止，川習要真達成協議，恐怕還未到時候。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

