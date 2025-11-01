自由開講》台灣從未「光復」 歷史及政治事實

◎洪昱睿

十月二十五日，又到每年一度的所謂「台灣光復節」了。可想而知，藍白等緊抱著「中華民國」這塊招牌，以及認同九二共識的人士，大概免不了又要重提毫無法律根據的「開羅宣言」來偷天換日、混淆視聽一番「台灣屬於中華民國」的謬論了。

台灣基進、台灣獨立建國聯盟與台灣國家聯盟等團體10月25日高舉「台灣主權在我，破除光復謊言」標語，批國會配合中共強迫人民接受光復節。（資料照）

首先，「開羅宣言」頂多只不過是一紙沒有與會代表簽字的「新聞公報」而已，並不具有法律效力，當然也不會是什麼「國際條約」。因此若其當中談到「台灣」地位的「變遷」或「移交」；都是無根據而站不住腳的。

其次，台灣從來沒有發生過「從日本殖民地回歸中華民國版圖」的歷史事實，日本在二戰中戰敗投降，並沒有將台灣及澎湖的主權移交給中華民國。而在中華民國建立一直到一九四五年之間，中華民國政府從未統治過台灣。事實上，中華民國政府甚至在日本統治台灣之下時，在台灣設有領事館。

國民黨主席朱立倫10月25日出席於台北中山堂前舉辦的台灣光復80週年慶祝大會。（資料照）

第三，當年在台北市中山堂，日本末代台灣總督安藤利吉交給蔣介石政權代表人陳儀的是「降書」，並非「主權移交書」。

因此如果進行「慶祝台灣光復」的相關活動，只能說是「竹篙湊菜刀」，是一種拙劣的歪曲歷史的步數而已。說實話，整個「光輝的十月」都和台灣沒有什麼關係。從一九四五年後，台灣的地位其實就是中華民國蔣介石政權托管地，至今中華民國並未擁有台灣的主權，只有治權而已。

獨派團體於10月24日於台北中山堂前舉行「1945年10月25日台灣再淪陷日」記者會。（資料照）



另外；這些議題和中國、中共毫無關係，希望他們不要做任何無謂的舉動。

筆者想在此呼籲賴清德總統，務實的台獨工作者就要真的「務實」一些，中華民國和台灣到底是什麼關係？這一點一定要讓大家都清楚明白才好。至少要讓大家知道，「台灣從未光復」的歷史及政治事實。 （作者為語文工作者）

