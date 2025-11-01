自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》憲法法庭運作癱瘓 誰的責任？

2025/11/01 08:30

◎ 蔡育德

藍白陣營集體反對賴清德總統提名的大法官人選，企圖癱瘓憲法法庭的運作。試問：這樣的行為，是為了國家與人民的利益，還是為了政黨的權力算計？

自由開講》憲法法庭運作癱瘓 誰的責任？藍白陣營集體反對賴清德總統提名的大法官人選，大量釋憲聲請案堆積在司法院，憲法法庭出現實質癱瘓。（資料照）

難道堆積在司法院的大量釋憲聲請案，聲請人都只有綠營支持者？難道沒有藍白陣營的支持者？若有（而事實上絕對有），那藍白政黨以「全面杯葛」的方式否決總統提名人選，讓憲法法庭無法順利運作，是否等同傷害了他們自己的選民權益？這樣的行為，不僅是政治上的報復，更是對司法中立與人民信賴的踐踏。

若賴清德總統當時提名的人選確有爭議，藍白的質疑尚可理解；但全面杯葛、拒絕，顯然並非基於人選本身的專業與品格，而是為了延長他們主導下、可能有違憲之虞的立法權力的運作時間

如此「以政治凌駕司法」的做法，是否才是真正的多數霸凌？

更令人遺憾的是，少數大法官竟選擇以「有違憲疑慮的現行法律」為依據，不參與憲法法庭的評議。這樣的「自廢武功」不僅是削弱司法機關獨立運作的功能，更形同放棄自己神聖的憲政職責。

前大法官黃虹霞近日出席「民間監督司法院大法官人選聯盟」記者會，表示憲法法庭沒有一天應該被癱瘓。（民間監督司法院大法官人選聯盟提供）前大法官黃虹霞近日出席「民間監督司法院大法官人選聯盟」記者會，表示憲法法庭沒有一天應該被癱瘓。（民間監督司法院大法官人選聯盟提供）

如果他們選擇怠職而仍照領薪餉，人民有權問一句：

「在這段時間，你們為憲法、為人民做了什麼？」人民有知的權利！

大法官是憲政的守門人，而非政治風向的觀望者。當人民面臨被違憲法律侵害的時候，司法應該是最後的庇護所，而不是沉睡的堡壘。

正如一位重病患者不能無限等待醫師診斷，聲請釋憲的聲請人，也不能無限等待司法的甦醒。此時這些聲請釋憲的人民並沒有在自己的權利上睡著，真正睡著的，是那些把「藍白疑似違憲、企圖癱瘓司法運作的法律安眠藥」當成個人可以「留職不停薪」的糖果，而且大言不慚地勇敢吞下的大法官們。

是時候該醒了。司法若繼續沉睡，醒來時，可能連國之根本的法治靈魂都不在了。

（作者為跨界治理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書