自由開講》憲法法庭運作癱瘓 誰的責任？

藍白陣營集體反對賴清德總統提名的大法官人選，企圖癱瘓憲法法庭的運作。試問：這樣的行為，是為了國家與人民的利益，還是為了政黨的權力算計？

藍白陣營集體反對賴清德總統提名的大法官人選，大量釋憲聲請案堆積在司法院，憲法法庭出現實質癱瘓。（資料照）



難道堆積在司法院的大量釋憲聲請案，聲請人都只有綠營支持者？難道沒有藍白陣營的支持者？若有（而事實上絕對有），那藍白政黨以「全面杯葛」的方式否決總統提名人選，讓憲法法庭無法順利運作，是否等同傷害了他們自己的選民權益？這樣的行為，不僅是政治上的報復，更是對司法中立與人民信賴的踐踏。

若賴清德總統當時提名的人選確有爭議，藍白的質疑尚可理解；但全面杯葛、拒絕，顯然並非基於人選本身的專業與品格，而是為了延長他們主導下、可能有違憲之虞的立法權力的運作時間。

如此「以政治凌駕司法」的做法，是否才是真正的多數霸凌？

更令人遺憾的是，少數大法官竟選擇以「有違憲疑慮的現行法律」為依據，不參與憲法法庭的評議。這樣的「自廢武功」不僅是削弱司法機關獨立運作的功能，更形同放棄自己神聖的憲政職責。

前大法官黃虹霞近日出席「民間監督司法院大法官人選聯盟」記者會，表示憲法法庭沒有一天應該被癱瘓。（民間監督司法院大法官人選聯盟提供）

如果他們選擇怠職而仍照領薪餉，人民有權問一句：

「在這段時間，你們為憲法、為人民做了什麼？」人民有知的權利！

大法官是憲政的守門人，而非政治風向的觀望者。當人民面臨被違憲法律侵害的時候，司法應該是最後的庇護所，而不是沉睡的堡壘。

正如一位重病患者不能無限等待醫師診斷，聲請釋憲的聲請人，也不能無限等待司法的甦醒。此時這些聲請釋憲的人民並沒有在自己的權利上睡著，真正睡著的，是那些把「藍白疑似違憲、企圖癱瘓司法運作的法律安眠藥」當成個人可以「留職不停薪」的糖果，而且大言不慚地勇敢吞下的大法官們。

是時候該醒了。司法若繼續沉睡，醒來時，可能連國之根本的法治靈魂都不在了。

（作者為跨界治理顧問）

